До востребования

В последние годы эксперты уверяют: рынок труда перенасыщен специалистами с высшим образованием. Нам не нужно такое количество юристов, экономистов и филологов, а вот квалифицированных рабочих рук не хватает. Так ли это? Анализируем спрос на специализированных сайтах.
Отправляемся на сайт областного комитета по труду и занятости населения. Там вся аналитическая и актуальная информация.
По данным комитета, самой часто встречающейся вакансией в 2019 году по рабочим специальностям была машинист котельной (417 вакансий кочегара), следом идет обработчик рыбы (140 вакансий), на третьем месте подсобный рабочий (133 вакансии).
КСТАТИ
Среди служащих самым большим спросом пользовались военнослужащие — рядовые и сержанты (121 вакансия), следом идут просто специалисты (66 вакансий) и затем не менее туманные инспекторы (30 вакансий).
9550 вакансий в Псковской области на начало октября, из них по рабочим профессиям — 6526 (68,3 %).
Далее заходим на сайт «Работа в России» и смотрим, кого ищут псковские работодатели. На одной странице открывается по двадцать пять вакансий. На первой нашлись один учитель русского и литературы, один инженер электронщик, один врач-рентгенолог и 22 рабочие специальности: повара, официанты, бармены, кладовщики, слесарь, плотник, мойщица посуды. На второй странице картина примерно та же: требуется один инженер-технолог, один бухгалтер, один главный энергетик, два непонятных менеджера, специалист в фонд капремонта, и дальше снова: водители, слесари, повара, электрики, продавцы, диспетчеры, охранники.
И сколько же готовы платить работодатели за квалифицированный и не очень труд? Ответ идем искать на сайте «Хед Хантер». Больше всего денег обещают строителям-отделочникам — от 69 тысяч рублей, правда, работники нужны в Ленинградскую область, вахтовым методом. Еще больше готовы платить сварщику-аргонщику — от 80 тысяч рублей, но тоже придется ехать в Петербург. В Пскове 31-39 тысяч рублей готовы платить обработчику птицы, продавцу в салоне сотового оператора 33 000—45 000 рублей, стюарду на «Ласточке» обещают платить от 30 тысяч рублей, грузчику 26 400—36 960 рублей.
КСТАТИ
Конечно, любой психолог скажет: при выборе профессии нужно ориентироваться не только на рынок труда, но и на собственные склонности. Не зря детей мучают в школе тестами по профориентации. Гуру отечественной популярной психологии Михаил Лабковский категоричен: если вы всю жизнь мечтали дрессировать игуан и это сделает вас счастливым, идите в дрессировщики, даже если вам уже за пятьдесят. В ответ на это можно улыбнуться, но жизнь не раз подтверждала справедливость такого подхода.
Единственный, кто конкурировал с отделочником, — это региональный менеджер торговой сети, ему обещали зарплату до 70 тысяч рублей. Про желаемый опыт работы работодатель упомянул, про высшее образование — нет.
К примеру, дочь моих знакомых окончила МГИМО, а на выпускной попросила родителей подарить ей чемоданчик визажиста. Сейчас работает в салоне красоты и счастлива.
Эксперты советуют: если вы хотите получить высшее образование, учитесь и получайте. Но вместе с этим научитесь что-нибудь делать руками. Жизнь длинная, сегодня пригодится одна профессия, завтра другая. Зато не останетесь без куска хлеба в кризис.
КСТАТИ
Топ-3 самых востребованных работодателями профессий в Псковской области в 2019 году:
1. Кочегар.
2. Обработчик рыбы.
3. Подсобный рабочий.
СПРАВКА
Государственный комитет по труду и занятости населения Псковской области по этой ссылке.
Работа в России по этой ссылке.
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