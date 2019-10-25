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Экономика / Работа

До востребования

Кому проще всего найти работу в Псковской области и сколько платят самым востребованным специалистам — изучаем рынок труда

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Наталья Баранова
25 октября 2019 года, 10:00
Фото: Андрей Степанов
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В последние годы эксперты уверяют: рынок труда перенасыщен специалистами с высшим образованием. Нам не нужно такое количество юристов, экономистов и филологов, а вот квалифицированных рабочих рук не хватает. Так ли это? Анализируем спрос на специализированных сайтах.

СЛЕСАРИ ПРОТИВ ИНЖЕНЕРА

Отправляемся на сайт областного комитета по труду и занятости населения. Там вся аналитическая и актуальная информация.

По данным комитета, самой часто встречающейся вакансией в 2019 году по рабочим специальностям была машинист котельной (417 вакансий кочегара), следом идет обработчик рыбы (140 вакансий), на третьем месте подсобный рабочий (133 вакансии).

КСТАТИ

9550 вакансий в Псковской области на начало октября, из них по рабочим профессиям — 6526 (68,3 %).

Среди служащих самым большим спросом пользовались военнослужащие — рядовые и сержанты (121 вакансия), следом идут просто специалисты (66 вакансий) и затем не менее туманные инспекторы (30 вакансий).

Далее заходим на сайт «Работа в России» и смотрим, кого ищут псковские работодатели. На одной странице открывается по двадцать пять вакансий. На первой нашлись один учитель русского и литературы, один инженер электронщик, один врач-рентгенолог и 22 рабочие специальности: повара, официанты, бармены, кладовщики, слесарь, плотник, мойщица посуды. На второй странице картина примерно та же: требуется один инженер-технолог, один бухгалтер, один главный энергетик, два непонятных менеджера, специалист в фонд капремонта, и дальше снова: водители, слесари, повара, электрики, продавцы, диспетчеры, охранники.

И сколько же готовы платить работодатели за квалифицированный и не очень труд? Ответ идем искать на сайте «Хед Хантер». Больше всего денег обещают строителям-отделочникам — от 69 тысяч рублей, правда, работники нужны в Ленинградскую область, вахтовым методом. Еще больше готовы платить сварщику-аргонщику — от 80 тысяч рублей, но тоже придется ехать в Петербург. В Пскове 31-39 тысяч рублей готовы платить обработчику птицы, продавцу в салоне сотового оператора 33 000—45 000 рублей, стюарду на «Ласточке» обещают платить от 30 тысяч рублей, грузчику 26 400—36 960 рублей.

КСТАТИ

Единственный, кто конкурировал с отделочником, — это региональный менеджер торговой сети, ему обещали зарплату до 70 тысяч рублей. Про желаемый опыт работы работодатель упомянул, про высшее образование — нет.

ИГУАНЫ ТАК ИГУАНЫ

Конечно, любой психолог скажет: при выборе профессии нужно ориентироваться не только на рынок труда, но и на собственные склонности. Не зря детей мучают в школе тестами по профориентации. Гуру отечественной популярной психологии Михаил Лабковский категоричен: если вы всю жизнь мечтали дрессировать игуан и это сделает вас счастливым, идите в дрессировщики, даже если вам уже за пятьдесят. В ответ на это можно улыбнуться, но жизнь не раз подтверждала справедливость такого подхода.

К примеру, дочь моих знакомых окончила МГИМО, а на выпускной попросила родителей подарить ей чемоданчик визажиста. Сейчас работает в салоне красоты и счастлива.

Эксперты советуют: если вы хотите получить высшее образование, учитесь и получайте. Но вместе с этим научитесь что-нибудь делать руками. Жизнь длинная, сегодня пригодится одна профессия, завтра другая. Зато не останетесь без куска хлеба в кризис. 

КСТАТИ

Топ-3 самых востребованных работодателями профессий в Псковской области в 2019 году:

1. Кочегар.

2. Обработчик рыбы.

3. Подсобный рабочий.

СПРАВКА

Государственный комитет по труду и занятости населения Псковской области по этой ссылке.

Работа в России по этой ссылке.

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