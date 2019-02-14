Напридумывали

Современный веревочный городок вместо неуютного городского парка, оборудованная по последнему слову техники мастерская 3D-печати, музыкальная онлайн-школа, в которой можно брать уроки, не выходя из дома, фотокабинки – что интересует современных школьников и студентов. Фоторепортаж с конкурса предпринимателей смотрите здесь. Егор и Александра – восьмиклассники. Учатся в параллельных классах великолукского лицея. Классы у них самые что ни на есть простые, общеобразовательные. Саша больше гуманитарий, ей нравится история и обществознание. Егор, напротив, тяготеет к техническим и математическим наукам. Оба профессионально занимаются спортом. Она – легкой атлетикой, он – бальными танцами.

На благо города

В Псков они привезли свой проект по созданию веревочного городка в городском парке Великих Лук. Его и представили на третьем региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Ребята уверены, что великолукскому парку требуется обновление, сейчас он совсем не привлекателен для жителей города.

Изначально мы хотели переустроить весь парк. Сделать в нем несколько зон отдыха, которые будут интересны молодежи. Но на такое глобальное переустройство требуются немалые суммы, поэтому начать мы решили с малого – построить веревочный городок. Будем развивать сначала эту одну зону, а потом если нам удастся сделать все грамотно и начать получать прибыль, приступим к дальнейшему обустройству парка. Александра Андрианова, учащаяся великолукского лицея

Стартовая цена проекта 2 млн рублей. 1 млн 800 тысяч рублей требуется на запуск парка, а 200 тысяч - на поддержание его работы. Школьники посчитали, что затраты окупятся чуть более чем через год. Свой проект по благоустройству городского парка Великих Лук они начали создавать большой командой еще осенью прошлого года в рамках бизнес-лагеря, проходившего на базе их школы. - В классе предложили поучаствовать, - говорит Александра. - Это было на осенних каникулах, поэтому кто-то отказался, кто-то не смог, а мы согласились. Работая с предпринимателями нашего города, а именно они выступали нашими учителями, мы все больше заинтересовывались и понимали, какую модель проекта хотим. К сожалению, участвовать в WorldSkills всей своей командой ребята не смогли. Требования таковы, что число членов команды не должно превышать двух. Но великолукские школьники не растерялись, приехали сразу пятью командами. Проекты получились интересные и разнообразные: мастерская 3D-печати, музыкальная онлайн-школа, мастерская по ремонту и декорированию мебели. - Нам нравится то, чем мы сейчас занимаемся, - говорит Александра. – Будем и дальше двигаться в этом направлении. Тем более все у нас еще впереди. Мы же здесь еще и самые маленькие. Мне еще только 13 лет, а соревноваться приходится с 16-летними ребятами. И даже если мы сейчас покажем более низкий результат, чем остальные, не расстроимся, будем работать и создавать все более реалистичные и жизнеспособные проекты.

Найти место

В соревновании по компетенции «Предпринимательство» участвовали 11 команд, 6 из них – студенческие. Алёна и Юля - студентки Локнянского сельскохозяйственного техникума. Девушки осваивают делопроизводство. В этом году они выпускаются. Обеим очень нравится родная Локня, и уезжать никуда не хочется, поэтому они решили попробовать себя в предпринимательстве. Написали свой проект и выступили с ним на соревнованиях, чтобы получить опыт, услышать замечания и предложения, которые помогут им учесть все нюансы ведения своего дела. Они настроены свою идею воплотить в жизнь.

У жителей Локни большие претензии к имеющемуся фотосалону, где делают фотографии на документы. Мы подумали и решили: а почему бы не поставить несколько фотокабинок? Юлия Дмитриева, студентка Локнянского сельскохозяйственного техникума

В них можно будет фотографироваться не только на документы, но и запечатлеть себя, родных, друзей и близких в счастливые моменты жизни.

Одну кабинку, например, можно будет поставить в Доме культуры, чтобы взрослые и дети, приходящие туда на праздники и концерты, могли сфотографироваться на память. Алёна Степанова,

студентка Локнянского сельскохозяйственного техникума



Необходимый стартовый капитал, посчитали девушки, составляет 330 000 рублей. - У нас будут свои вложения в размере 100 000 рублей, - говорит Юля. – Плюс мы планируем привлечь различные государственные субсидии, в том числе использовать те средства, которые предоставляет на развитие своего дело Центр занятости. Если все получится, то затраты окупятся через шесть-семь месяцев.

Слушать и помогать

В компетенции «Предпринимательство» школьники и студенты соревнуются уже в третий раз. Каждый год число участников растет.

На конкурс ребята уже изначально приехали со своими проектами. А уже здесь, в ходе работы над каждым из шести модулей, дорабатывали их. Сергей Поляков, эксперт, представитель Центра социально-экономического развития Великолукского региона

Перед началом каждого модуля каждой команде выдали лист, на котором прописано, по каким основным критериям их будут оценивать. Согласно им участники должны были отшлифовать свои проекты, чтобы набрать как можно больше баллов. Оценивало ребят компетентное жюри. Среди экспертов – учителя, предприниматели, руководители предприятий. - Но на самом деле здесь дело даже не в баллах, - утверждает эксперт, представитель Центра социально-экономического развития Великолукского региона Сергей Поляков. - Главное – научить ребят слушать друг друга, уметь обращать внимание на другие проекты, научить в процессе взаимодействия решать не только свои вопросы и проблемы, но и помогать своим коллегам. В данном случае мы не говорим о конкурентах. Только коллеги. Потому что выходит так, что девочки умеют что-то мастерить, но ничего не понимают в бухгалтерии. Мальчики понимают в бухгалтерии, но им не хватает творческого подхода. Вот и получается, что важно объединение потенциалов.