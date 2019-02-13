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Экономика / Работа

За стеклом

Будущие повара соревновались в приготовлении закусок на два укуса и шоколадных десертов на оценку по 50 критериям

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Светлана Синцова
13 февраля 2019 года, 10:38
Фото: Андрей Степанов
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Соревнование в поварском деле, сразу скажем, не из легких. Нужно одновременно готовить несколько блюд, при этом все действия конкурсантов оценивают находящиеся в зоне приготовления пищи эксперты, а приготовленные блюда пробуют потенциальные работодатели. В том, что стряпня – дело непростое, «Псковская правда» убедилась, побывав на чемпионате. Фоторепортаж с конкурса поваров смотрите здесь.

- Как это вас пропустили сюда без бахил? – спросили нас, когда мы поднялись на второй этаж Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса. Соблюдение санитарных норм – это то, что требуется и от участников чемпионата, и от всех присутствующих на площадке. Отвлекать конкурсантов от работы тоже нельзя. Но можно наблюдать за тем, как они колдуют над блюдами через большие панорамные окна.

За стеклом - множество людей в белых поварских куртках и колпаках: кто-то отрабатывает навыки рисования кремом, кто-то уже украшает готовые блюда, а кто-то моет посуду и столовые приборы. Участников конкурса всего шесть – трое юношей и столько же девушек. С уборкой рабочих мест им помогают волонтеры. А люди, которые, на первый взгляд, ничего не делают, заняты самой важной работой. Это эксперты, они оценивают конкурсантов по 50 критериям!

Требований очень много. Начиная от санитарных, заканчивая навыками работы с оборудованием, инвентарем. Также один из критериев – внешний вид участников. У них должна быть определенным образом подобранная санитарная одежда, включающая в себя головной убор, поварской китель, передник, правильную обувь и логотипы нашего чемпионата. Оценивается и то, насколько участник понимает современные тенденции в приготовлении и подаче блюд. И конечно, самое главное – вкусовые и визуальные качества. Потребитель не видит, как блюдо готовится, потребитель оценивает готовый результат, этому уделяем большое внимание.

Наталья Барсукова, главный эксперт по компетенции «Поварское дело», доцент Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, руководитель образовательных программам по технологии продукции и организации общественного питания
Продолжительность работы участников составляет четыре часа. Эксперты, работающие непосредственно на площадке, наблюдают за конкурсантами на протяжении всего этого времени. А внешний вид блюд и вкусовые качества оценивают более чем независимо. Эксперты – действующие руководители и сотрудники предприятий общепита – участвуют в так называемой слепой дегустации.

Блюда им выносят под номерами. Они не знают, кто и как эти блюда готовил, были нарушения или нет. Оценивают только подачу, органолептические свойства и вкусовые качества блюд. 

Татьяна Тихонова, преподаватель профессиональных дисциплин по специальности «технология продукции общественного питания»
В течение трех конкурсных дней участникам нужно было приготовить множество кулинарных шедевров. Например, в первый соревновательный день они готовили два вида блюд: фингерфуд – закуску «на два укуса» и десерт «Три шоколада». Также эксперты оценивали правильность приготовления и вкусовые качества горячих и холодных блюд из птицы, рыбы и морепродуктов.

По сравнению с 2016 годом, когда соревнования будущих поваров проводились впервые, количество участников выросло вдвое. В этом году за звание молодого профессионала боролись учащиеся из Пскова, Великих Лук, Острова и Опочки.

- В прошлом году из шести участников один только юноша был. В этом году уже больше.

Возможно, когда учебные заведения готовят своих конкурсантов, надеются, что стрессоустойчивость у мужчин выше, - говорит Татьяна Тихонова. Однако, по ее словам, несмотря на это, в предыдущих конкурсах выигрывали девушки.

ВАЖНО

Победители регионального конкурса примут участие в отборочном всероссийском соревновании Worldskills Russia.

Итоги поварского состязания в этом году показали, что умение хорошо готовить не зависит от пола. Первое место разделили учащийся Псковского кооперативного техникума Даниил Исаев и студентка Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса Алёна Соловьёва.

- Все отлично прошло. У каждого участника достаточно мастерства. Но все равно сложно. В первую очередь, психологически. Волнуешься больше, чем на экзамене.

Судьи очень строго смотрят за всем. Как ты ведешь себя, как одет, - рассказал Даниил Исаев. И добавил, что для него самым сложным оказалось готовить десерты:

- Десерты я никогда не любил, - признался конкурсант.

Даниил добавил, что хотел участвовать в чемпионате еще в прошлом году. Но тогда не прошел отбор и не попал на конкурс:

- Поэтому в этом году хотел показать по максимуму хороший результат.

ПОБЕДИТЕЛИ

Компетенция «Поварское дело»:

I место — Алёна Соловьёва, Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса;

I место — Даниил Исаев, Псковский кооперативный техникум;

III место — Евгений Леонтьев, Псковский агротехнический колледж.

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