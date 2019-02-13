Соревнование в поварском деле, сразу скажем, не из легких. Нужно одновременно готовить несколько блюд, при этом все действия конкурсантов оценивают находящиеся в зоне приготовления пищи эксперты, а приготовленные блюда пробуют потенциальные работодатели. В том, что стряпня – дело непростое, «Псковская правда» убедилась, побывав на чемпионате. Фоторепортаж с конкурса поваров смотрите здесь.

- Как это вас пропустили сюда без бахил? – спросили нас, когда мы поднялись на второй этаж Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса. Соблюдение санитарных норм – это то, что требуется и от участников чемпионата, и от всех присутствующих на площадке. Отвлекать конкурсантов от работы тоже нельзя. Но можно наблюдать за тем, как они колдуют над блюдами через большие панорамные окна.

За стеклом - множество людей в белых поварских куртках и колпаках: кто-то отрабатывает навыки рисования кремом, кто-то уже украшает готовые блюда, а кто-то моет посуду и столовые приборы. Участников конкурса всего шесть – трое юношей и столько же девушек. С уборкой рабочих мест им помогают волонтеры. А люди, которые, на первый взгляд, ничего не делают, заняты самой важной работой. Это эксперты, они оценивают конкурсантов по 50 критериям!