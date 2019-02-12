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Экономика / Работа

Подготовились за три недели

Почему у псковичей больше шансов выйти на мировой уровень в графическом дизайне

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Алёна Комарова
12 февраля 2019 года, 10:31
Фото: Андрей Степанов
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Разработать фирменный стиль условного агрохолдинга «Скалистое», киноафишу фестиваля экологической направленности и его программку в несколько страниц, календарь и упаковку экзотического зеленого кофе, которую можно использовать вторично. Успеть в строго отведенное время. Такие задания получили участники региональных соревнований по компетенции «Графический дизайн» третьего регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который проходил в Псковской области с 4 по 8 февраля. Студентки специальности «Дизайн в культуре и искусстве» Псковского политехнического колледжа тестировали свои профессиональные возможности в одном из интереснейших мировых проектов. Фоторепортаж с конкурса по графическому дизайну смотрите здесь.

Новый опыт

Для нас это опыт, которого раньше не было. Это возможность участвовать в чемпионате в дальнейшем, пробовать свои силы, быть готовым в профессии к будущему трудоустройству или поступлению в вуз.

Наталия Евдокимова, заместитель главного эксперта, эксперт-компатриот компетенции «Графический дизайн» «Ворлдскиллс Россия»

Это соревнование - тест на профессиональную пригодность и мастерство. Первое место в компетенции досталось сразу двум участницам – студенткам четвертого курса Надежде Диодоровой и Анне Семёновой. Они набрали равное количество баллов. Второе место осталось свободным – никто не прошел по очкам. Третье место заработала третьекурсница Алёна Белова. Четвертой участнице соревнований вручили медаль «За профессионализм».

Испытания для нас оказались сложными, так получилось, что в колледже мы первооткрыватели в этой профессии. До этого я графическим дизайном не занималась, в процессе учебы мы больше руками работаем, рисуем, создаем какие-то вещи. До конкурса готовились три недели, но работали на более старых версиях графических программ. Рассчитывали, что будет оцениваться графическая часть, а оказалось, важны и технические навыки.

Надежда Диодорова, студентка четвертого курса специальности «Дизайн в культуре и искусстве» Псковского политехнического колледжа
Надежда учится дизайну, много рисует, участие в соревновании заставило с другой стороны посмотреть на выбор профессии.

- Мне очень понравилось эта специальность, возможно, она станет моей профессией. До соревнований я в этом направлении даже не думала, - отметила студентка.

Это очень большой опыт, это знания, которые весьма пригодятся, потому что я собираюсь дальше учиться по этой профессии. Подобные соревнования для будущей карьеры - большой плюс.

Анна Семёнова, студентка четвертого курса специальности «Дизайн в культуре и искусстве» Псковского политехнического колледжа
Оптимизм псковских участниц WorldSkills Russia разделил и сертифицированный эксперт, главный эксперт регионального чемпионата молодых профессионалов Андрей Ермаков.

Надо иметь огромную смелость, уверенность в своих силах, так как конкурс представляет собой демонстрацию международных навыков, что для России последние три года было в новинку. Индустрия, в которой специализируется графический дизайн, до этого момента была в большом упадке. У нас появилась возможность транслировать международные стандарты, и появилась возможность научить наших детей владеть этими навыками и становиться конкурентоспособными не только на территории России, но и во всем мире. Это прорыв в экономическом и политическом сегменте. Это огромный шанс для наших молодых профессионалов.

Андрей Ермаков, главный эксперт

Не выходя в оффлайн

А для псковичей это еще и шанс иметь интересную, высокооплачиваемую работу, не уезжая в столицы.

- Профессия графического дизайнера позволяет работать не только в конкретном офисе, но и онлайн, что расширяет географические границы трудоустройства. Человек может находиться на другом континенте и выполнять работы, перебрасывая через интернет, - говорит эксперт Андрей Ермаков.

По мнению московского эксперта, дизайн - это не просто «красиво»:

- Дизайнеры - это люди, которые делают нашу жизнь комфортной. Все, что мы носим, все, чем мы пользуемся, все, что мы видим, - это все работа дизайнера, неважно, какого направления. Чем больше мы будем обращать внимание на профессиональный подход к формированию дизайна, тем больше мы будем толкать экономику: малый и средний бизнес на использование навыков и труда графических дизайнеров для своего бизнеса, корпораций и предприятий.

Если совсем недавно участниками сборной России по графическому дизайну на мировых чемпионатах были только москвичи, то теперь, по словам Андрея Ермакова, сборная WorldSkills Russia пополняется профессионалами из регионов.

- Уровень регионов стал повышаться, - заметил эксперт. – У нас есть люди из Башкирии, Московской области, Екатеринбурга. В стране есть звездочки, которые могут демонстрировать свои дизайнерские навыки на самом высоком уровне.

Как отметил эксперт, шанс пробиться в команду профессионалов есть и у псковичей.

- Исторически у вас есть все предпосылки для того, чтобы максимально качественно подняться в области демонстрации навыков графического дизайна, - сказал он. - Большое количество искусных мастеров народного промысла исходило из этих земель. Нужны профессиональные кадры, которые можно подготовить с помощью академии WorldSkills, надо показать, каким образом можно реализовывать эту программу, и далее просто работать, работать, работать.

ПОБЕДИТЕЛИ

I место — Надежда Диодорова, Анна Семёнова;

III место — Алёна Белова;

Медаль «За профессионализм» — Ольга Егорова.

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