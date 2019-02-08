Сориентировали

На региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Пскове дискутировали о востребованных профессиях.

Как показывает статистика, один из самых важных выборов в жизни верно сделали не все. В России четверть женщин и треть мужчин работают не по специальности. Такие цифры привела начальник отдела профориентации и профессионального обучения комитета по труду и занятости Псковской области Галина Самсонова. Опять же статистика неумолима и свидетельствует, что наши люди сверхобразованны – работа, которой они занимаются, не требует такой высокой квалификации.

Какие профессии будут востребованы через четыре-шесть лет, а именно столько времени уходит на подготовку специалиста, спрогнозировать очень сложно. Но можно ориентироваться на текущую ситуацию. В последние несколько лет в Псковской области остро не хватает медиков: врачей, фельдшеров и медсестер. Также сейчас есть спрос на инженеров, учителей, воспитателей, бухгалтеров, социальных работников. Среди рабочих профессий сейчас востребованы водители, кондукторы, продавцы, парикмахеры, электрогазосварщики, повара. На сайте комитета по труду и занятости информация по востребованным профессиям ежеквартально обновляется.