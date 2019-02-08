Сориентировали

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Экономика / Работа

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Как не ошибиться с выбором профессии и кто поможет с реализацией бизнес-идеи

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Наталья Баранова
8 февраля 2019 года, 14:36
Фото: Андрей Степанов
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На региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Пскове дискутировали о востребованных профессиях.

Как показывает статистика, один из самых важных выборов в жизни верно сделали не все. В России четверть женщин и треть мужчин работают не по специальности. Такие цифры привела начальник отдела профориентации и профессионального обучения комитета по труду и занятости Псковской области Галина Самсонова. Опять же статистика неумолима и свидетельствует, что наши люди сверхобразованны – работа, которой они занимаются, не требует такой высокой квалификации.

Какие профессии будут востребованы через четыре-шесть лет, а именно столько времени уходит на подготовку специалиста, спрогнозировать очень сложно. Но можно ориентироваться на текущую ситуацию. В последние несколько лет в Псковской области остро не хватает медиков: врачей, фельдшеров и медсестер. Также сейчас есть спрос на инженеров, учителей, воспитателей, бухгалтеров, социальных работников. Среди рабочих профессий сейчас востребованы водители, кондукторы, продавцы, парикмахеры, электрогазосварщики, повара. На сайте комитета по труду и занятости информация по востребованным профессиям ежеквартально обновляется.

Прямо сейчас выпускники должны принять одно из самых важных решений в жизни.
Фото Андрея Степанова.
СПРАВКА

Сайт Комитета по труду и занятости Псковской области.

Приходите с идеей

Проект известной актрисы Нелли Уваровой носит название «Наивно? Очень». Он призван помочь людям с особенностями развития. Они расписывают кружки, тарелки, сумки, футболки, предметы интерьера и продают их через интернет. Этот проект привели в качестве примера социального предпринимательства. Если и ваш проект помогает решить какую-то социальную проблему, к примеру, трудоустраивает выпускников детских домов или инвалидов, добро пожаловать в «Центр инноваций социальной сферы Псковской области», где помогут получить грант, написать бизнес-план или реализовать стартап, проведут мастер-класс.

- К нам можно прийти с идеей, и вам помогут довести ее до ума, - говорит специалист Центра инноваций социальной сферы Псковской области Мария Лукшайтис. - Центр может даже оплатить услуги бухгалтера, если у вас пока нет на это денег.

СПРАВКА

Сайт Центра инноваций социальной сферы Псковской области.

Телефоны: 8-953- 249-75-79, 8-953-246-8-820.

Кадры будущего

Уже в этом месяце Псковская область присоединиться к проекту «Кадры будущего для регионов». Он направлен на обучение и профессиональное сопровождение подростков. Школьников и студентов ждут семинары, вебинары и летние лагеря. Главная цель проекта – помочь способным и активным молодым людям, которые готовы работать над важными для региона социально-экономическими проектами под патронатом добровольцев-наставников из числа успешных профессионалов.

ЦИФРЫ

Средняя зарплата по Псковской области (на основе вакансий портала «Работа в России) на конец 2018 года составляла 16 305 рублей, в 2017 году - 13 568 рублей.

Среди вакансий по Псковской области: 54,2 % не требуют специального образования, 38,8 % требуют среднего профессионального образования, 7 % требуют высшего образования.

КСТАТИ

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