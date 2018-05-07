Женщина за сорок, с двумя детьми

Какую сумму составляет «стартовый капитал» безработного, сколько выпускников с высшим образованием не собираются работать по специальности и как пенсионерам помогают возобновить трудовую деятельность. Строчка, которую мы вынесли в заголовок, выглядит как объявление на сайте знакомств. Только ищет женщина не мужчину своей мечты, а работу. Как свидетельствует статистика областной службы занятости, находит она ее в среднем за пять месяцев. Потому что у этой женщины образование не ниже среднего специального, а большинство вакансий, которые предлагают центры занятости, не требуют высокой квалификации. Да и средняя зарплата по имеющимся вакансиям составляет 13,5 тысяч рублей. Однако, кто хочет работать и активно ищет работу, всегда ее найдет, уверена начальник отдела профориентации и профессионального обучения Госкомитета по труду и занятости населения Псковской области Галина Самсонова. - Очень многое зависит от самого человека, - говорит она. – Если есть желание работать, человек находит работу быстро.

МИЛЫЙ МОЙ БУХГАЛТЕР

По данным на 17 апреля 2018 года, в Псковской области зарегистрировано 3314 безработных, что составляет 1,1 % от экономически активного населения региона. Такие данные озвучил заместитель председателя Госкомитета по труду и занятости населения Псковской области Леонид Кириллов. Меньше всего безработных в Пскове, Великих Луках и Острове. Сложнее всего найти работу в сельской глубинке. Среди самых проблемных районов специалисты областной службы занятости назвали Красногородский, Новоржевский и Порховский районы. В базе данных областной службы занятости почти 6,5 тысяч вакансий, и она ежедневно обновляется. Еще одна причина, по которой человек долго не может найти работу, - неготовность осваивать новую профессию. - Многим людям сложно перестроиться, чтобы получить новую специальность, которая будет востребована на рынке, - говорит начальник отделения центра занятости по Пскову и Псковскому району Олег Печатников. – К примеру, практически все, кто переучился на бухгалтера, устраиваются на работу. По словам Олега Печатникова, сейчас на бирже труда стоит много руководителей среднего звена и высококвалифицированных специалистов, так как для них нет подходящих вакансий. Для желающих освоить новую специальность в центрах занятости действуют бесплатные программы по переобучению. Во время учебы центры занятости платят стипендию. А если курсы по переобучению находятся в другом городе, оплачивают проезд к месту учебы и обратно и проживание. Каждый год комитет по труду и занятости актуализирует список профессий для переобучения. При составлении этого списка учитывают востребованность профессий, инвестиционные проекты, реализуемые на территории региона, специфику развития каждого района Псковской области. Также в службе занятости действуют специальные программы, помогающие получить новую профессию женщинам в декретном отпуске или работающим на вредных и тяжелых производствах, а также тем, кому грозит сокращение. В последние годы появились даже программы, помогающие пенсионерам вновь возобновить трудовую деятельность. По-прежнему у центра занятости можно получить субсидию на открытие собственного дела. Сейчас «стартовый капитал» для безработного, решившего стать предпринимателем, составляет 80 тысяч рублей.

КСТАТИ Если работодатель не сообщил в центр занятости об открывшейся вакансии, его могут оштрафовать на 2,5 тысячи рублей.

ВРАЧ VS СЛЕСАРЬ

Самыми востребованными профессиями в Псковской области на сегодняшний день являются: среди служащих - врачи, фельдшеры, инженеры, механики, ветеринары; среди рабочих - операторы животноводческих комплексов, слесари, водители, каменщики. А основная проблема последних лет остается неизменной: рынку труда не нужно такое количество специалистов с высшим образованием. - Большинство родителей нацеливают детей на получение высшего образования и другие варианты даже не рассматривают, - говорит Галина Самсонова. – А потом люди не могут найти работу. И каждый продавец у нас с высшим образованием. Как показывают опросы, проведенные специалистами службы занятости в рамках ежегодной акции «Карьера», чаще всего выпускники школ выбирают профессию по совету родителей и знакомых и далеко не всегда учитывают собственные склонности. А 47 % выпускников высших и средних учебных заведений вообще не собираются работать по специальности. В 2017 году за помощью в трудоустройстве в центры занятости обратились 253 выпускника, что составляет 7 % от общего количества выпускников. Сейчас на учете в центре занятости остались 33 выпускника 2017 года. По словам Галины Самсоновой, профориентационную работу нужно начинать с детского сада, тогда шансы выбрать работу по душе высоки. А действительно «своя» профессия в руках будет по-настоящему конкурентным преимуществом. В разделе «Рынок труда» - полный рейтинг наиболее востребованных в Псковской области профессий.