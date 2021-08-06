Рыночные отношения

С течением времени торговля в Пскове начала приобретать цивилизованные черты. Сперва с улиц начали исчезать ларечники, перебираясь под крыши выросших «временных», да так и оставшихся, конюшен. Затем появились торговые центры с бренд-магазинами, один, другой, третий. Неизменным оставался он, «белорусский рынок», царство жестяных и матерчатых палаток, картона под ногами.
Осознание Пскова себя историческим, культурным и туристическим центром начало приходить в 2010-х. Одновременно с этим в повестке начал появляться вопрос: что делать с «белорусским» рынком?
В 2011 году тогдашний прогрессивный глава администрации Пскова Петр Слепченко на своей годовой пресс-конференции по поводу судьбы рынка заявил, что «шанхая» быть не должно, должны появиться удобные места для парковки и участникам торговли должно быть комфортно. В том же году, несколькими днями ранее сити-менеджер говорил вообще о ликвидации рынка и о том, что торговцам предложат новые места.
В 2013 году вопрос, что делать с рынком, поднялся на региональный уровень и стал темой обсуждения на совете по культуре при губернаторе. На заседании совета рынок красиво назвали «территорией квартала исторического городского центра (ограниченного улицами Ленина, Маркса, Пушкина и площадью Ленина)».
Фактически члены совета рассматривали тогда предпроектные предложения, основным заказчиком которых был бизнесмен Ян Лузин, на тот момент недавно ставший новым владельцем территории «белорусского» рынка. «Сейчас там так называемый рынок, но на самом деле там барахолка, и с этим нужно что-то делать», - говорил он. Выступавший в качестве разработчика предпроекта архитектор Владимир Шуляковский напомнил тогда, что Псков — всегда был торговым городом, в центре (не там, где теперь) находился торг. Так почему не возродить его на месте «белорусского» рынка, но уже на новом, современном уровне?
Владимир Шуляковский предлагал пересечь эту территорию пешеходной торговой улицей, которая будет связывать храм архангелов Михаила и Гавриила и церковь Петра и Павла с Буя. Сделать эту территорию пешеходно-развлекательно-торговой — такой была концепция. Также было предложено возвести трехэтажный торговый комплекс, а подземный уровень этого сооружения использовать как археологический музей.
После этого на протяжении пяти лет на «белорусском» рынке практически ничего не происходило. Разве что на въезде появилась вывеска «Псковская вещевая ярмарка».
В 2018 году на части территории рынка было построено трехэтажное здание. Правда, не функционирует оно до сих пор, территория вокруг все еще не благоустроена. Видимо, именно про него несколькими годами ранее директор ГК «Луг» Ян Лузин сказал: «Хотелось бы, чтобы набор хаотично расставленных павильонов заменило современное здание, которым студенты также смогли бы пользоваться».
Разговоры о концепции освоения территории «белорусского» рынка возобновились в 2019 году. На заседании научно-методического и экспертного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области был представлен концепт-дизайн развития территории.
Архитектор архитектурного бюро «А. В. Студио» (аффилировано с ГК «ЛУГ») Олеся Булыненкова рассказала, что подготовлена первая очередь строительства зданий. По ее словам, сохраняется визуальная связь с церквями, которые находятся рядом, они соединяются с бульваром. Также авторы проекта оставили место, которое формируется между второй очередью строительства и зданиями, где можно будет проводить ярмарки и другие мероприятия на открытой площадке. Запроектирована небольшая парковка, будет еще одна. Она рассказала, что на первом этаже можно сделать «фреш-рынок» (похожая концепция была реализована в ТЦ «Акваполис»), детскую гейм-зону с фудкортом. Над гейм-зоной планировалось установить световой фонарь с видимостью со второго этажа.
Архитектор заметила, что подобные уже решения есть в торговых центрах. На втором этаже разместится торговая зона, кафе с выходом на эксплуатируемую кровлю, откуда открывается вид на церковь Петра и Павла и Финский парк. «Для туристов центр города станет еще более привлекательным». Предполагалось, что на территории «белорусского» рынка появится зигзагообразная стена, которая меняет свой облик в зависимости от времени суток. Материалы и цветовое решение постарались сохранить от существующей постройки.
Однако члены методсовета в концепте проекта засомневались, кому-то он напомнил «виды египетских отелей».
По нашей информации, на протяжении 2020 года проект прошел через несколько заседаний методсовета и, в конечном итоге, после учета всех замечаний концепция была согласована.
Ждать, что в ближайший год или два территория «белорусского» рынка окультурится, не приходиться. Инвестор ГК «ЛУГ» сейчас занимается детальной проработкой проекта превращения территории «белорусского» рынка в цивилизованное торговое и деловое пространство. Рабочее название проекта - «Гостиный двор». Однако скорость работы затрудняет то, что владельцы территории получили только часть данных по техкоммуникациям и условиям, а части таких данных — просто нет. Даже без учета этапа проектирования строительные работы займут около трех лет.
«Подобного в Пскове действительно никто не делал. На протяжении нескольких лет компания занималась согласованием концепции. Было непросто, но от своих планов мы не отказываемся», - говорит один из топ-менеджеров ГК «ЛУГ» Светлана Сибилькова.
По ее словам, главные черты концепции сохранились: это пешеходная площадь, с развлекательным и торговым функционалом.