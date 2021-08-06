Рыночные отношения

Фактически члены совета рассматривали тогда предпроектные предложения, основным заказчиком которых был бизнесмен Ян Лузин, на тот момент недавно ставший новым владельцем территории «белорусского» рынка. «Сейчас там так называемый рынок, но на самом деле там барахолка, и с этим нужно что-то делать», - говорил он. Выступавший в качестве разработчика предпроекта архитектор Владимир Шуляковский напомнил тогда, что Псков — всегда был торговым городом, в центре (не там, где теперь) находился торг. Так почему не возродить его на месте «белорусского» рынка, но уже на новом, современном уровне?

Владимир Шуляковский предлагал пересечь эту территорию пешеходной торговой улицей, которая будет связывать храм архангелов Михаила и Гавриила и церковь Петра и Павла с Буя. Сделать эту территорию пешеходно-развлекательно-торговой — такой была концепция. Также было предложено возвести трехэтажный торговый комплекс, а подземный уровень этого сооружения использовать как археологический музей.

После этого на протяжении пяти лет на «белорусском» рынке практически ничего не происходило. Разве что на въезде появилась вывеска «Псковская вещевая ярмарка».

В 2018 году на части территории рынка было построено трехэтажное здание. Правда, не функционирует оно до сих пор, территория вокруг все еще не благоустроена. Видимо, именно про него несколькими годами ранее директор ГК «Луг» Ян Лузин сказал: «Хотелось бы, чтобы набор хаотично расставленных павильонов заменило современное здание, которым студенты также смогли бы пользоваться».