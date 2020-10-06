Найди свое вдохновение

Гостиница на 60 мест, создание второго спускового склона и новых маршрутов для пеших и велосипедных прогулок, реконструкция зданий и приобретение современного прокатного инвентаря — далеко не полный перечень идей и задумок, которые в ближайшие годы будут реализованы на территории горнолыжного комплекса в Мальской долине. Природно-ландшафтный парк «Мальская долина» давно стал местом отдыха жителей региона. Летом гостей комплекса ждут прогулки на квадроциклах «По тропам Трувора», пешие и велосипедные маршруты, полёт на троллее на высоте 30 метров, путешествие на лодках по Мальскому озеру и прохождение одного из самых больших веревочных парков в России, зимой — катание на санях, ватрушках, лыжах и сноубордах. В любой сезон к услугам гостей панорамное кафе, где угостят мороженым по собственному рецепту и медовухой из меда и ароматных трав, уютные гостевые домики, беседки с мангалом и жаркая банька. А какая здесь природа — дух захватывает от красоты.

Я впервые оказался здесь в 1995 году. С товарищем мы нашли небольшой кусочек земли без растительности, начали кататься и докатались. Идея создания парка отдыха родилась сама по себе: сначала склон подчистили, потом подъемник установили, чтобы пешком не ходить, чуть позже выкупили домик у местных, чтобы было где переодеться. А как только все это появилось, и я забил первый гвоздь, отдых закончился и началась работа. Владимир Селиверстов, директор комплекса

Инвестиционный проект на территории деревни Рогово Печорского района был реализован в 2008 году. Обустроили горнолыжный склон, запустили подъемники, сноупарк, закупили специальную технику. Объем инвестиций составил более 80 млн рублей. Спустя пару лет в «Мальской долине» появился веревочный парк, кафе и гостевые дома. В проект было вложено еще 52 млн рублей.

В дальнейшем своем развитии руководство комплекса упор намерено делать на летние виды отдыха, потому как привязывать бизнес к зиме в наших широтах дело довольно убыточное. В «Мальской долине» есть все для зимнего отдыха: система снижения, техника, ратраки, пушки. Снег могут делать на пустом, что называется, месте. Все что требуется — небольшой мороз, а вот с ним с каждым годом все сложнее. - Мы замечаем, что люди часто приезжают к нам просто отдохнуть, полюбоваться пейзажами, побродить по окрестностям, пожить несколько дней, наслаждаясь тишиной, - говорит Владимир Селиверстов. - Пока принять мы может чуть более 40 человек - номерного фонда катастрофически не хватает, поэтому мы решили построить новую гостиницу на 60 мест.

Но есть одна проблема - отсутствует генплан и правила землепользования и застройки территории, а без него выделение земель под строительство невозможно. Свою помощь в ее решение туристическому комплексу предложило Агентство инвестиционного развития Псковской области. - В 2017 году руководство горнолыжного курорта «Мальская долина» обратилось с просьбой включить пять земельных участков в земли населенных пунктов, - рассказала заместитель генерального директора Агентства Лариса Семашко. - Предложение это мы направили в областной комитет по управлению государственным имуществом, оно было вынесено на рассмотрение комиссии, которая рекомендовала включить эти земли в генплан и правила землепользования и застройки, а также утвердить функциональные и территориальные зоны, где инвестор сможет вести строительство. Сегодня проект генплана находится в разработке, надеемся, что к середине следующего года он будет утвержден. Одновременно мы согласовали этот вопрос с комитетом Псковской области по охране объектов культурного наследия. Кроме того, в этом году с руководством туристического комплекса в рамках программы развития моногорода Печоры Агентство инвестиционного развития Псковской области заключило соглашение о намерениях по реализации инвестпроекта «Развитие парка активного отдыха «Мальская долина».

В его рамках планируется: расширение системы искусственного оснежения, создание второго спускового склона, приобретение техники для обслуживания склона и современного прокатного инвентаря, создание новых пешеходных и велосипедных маршрутов, строительство гостиницы, реконструкция имеющихся зданий, эксплуатация дороги к деревне Рогово, модернизация водоснабжения и канализации. Объем инвестиций — 120 млн рублей. В планах - развивать и трудовой туризм, когда творческие личности из крупных городов будут приезжать в долину за вдохновением.

- Губернатором поставлена задача — сделать комплексный план развития моногорода Печоры. Из этой территории мы намерены сделать яркую изюминку, чтобы оно стала местом притяжения туристов. Лариса Семашко, заместитель генерального директора Агентства инвестиционного развития Псковской области



Сейчас в Печоры люди приезжают в основном из-за расположенного здесь Псково-Печерского монастыря, а это лишь одна точка соприкосновения. Еще одной такой точкой может стать природно-ландшафтный парк «Мальская долина».



- Защита проекта в Москве в Фонде развития моногородов обеспечит Мальской долине возможность привлечь существенные средства из федерального бюджета, - говорит Людмила Семашко. - Сейчас Печоры – это один из центров православия. Он таким и останется. Мы же предлагаем развивать дополнительно и другие туристические направления. Одним из объектов в ряде туристических проектов является Мальская долина.