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Экономика / Инвестиции

Моногород Печоры – новые возможности для инвестора

Шесть инвестиционных проектов планируют реализовать в городе

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Редакция
21 июля 2020 года, 09:49
Фото: Фото предоставлено Агентством инвестиционного развития Псковской области
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Печоры – небольшой, уютный городок, расположенный в Псковской области

Город находится на границе с Эстонской Республикой, обладает развитой транспортной инфраструктурой, инвестиционными площадками для реализации проектов в различных сферах.

Одна из его главных достопримечательностей – Псково-Печорский Свято-Успенский мужской монастырь, основанный в XV веке. Он остается одним из важнейших религиозных центров России, привлекая ежегодно сотни тысяч паломников и туристов, приезжающих сюда ежедневно.

Все эти факторы сами по себе уже создают условия для успешного развития бизнеса.

В августе 2019 года решением Правительства Российской Федерации Городское поселение «Печоры» получило статус моногорода и было включено в список НО «Фонд развития моногородов» (МОНОГОРОДА.РФ).

Моногород Печоры – новые возможности для инвестора

Фото предоставлено Агентством инвестиционного развития Псковской области

Полученный статус открывает для территории новые возможности и перспективы: привлечение инвесторов и реализация инвестиционных проектов, создание новых рабочих мест, улучшение инфраструктуры, развитие городской среды.

Сегодня моногорода - это драйверы роста и развития. На их территориях действуют особые меры поддержки: налоговые льготы для бизнеса, создание инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов и льготные займы. Кроме того, доступны уникальные инструменты поддержки НО «Фонда развития моногородов» и других институтов развития и федеральных ведомств.

На данный момент разработана и активно реализуется «дорожная карта» по развитию моногорода Печоры, в рамках которой планируется проведение ряда организационных мероприятий и рабочих встреч, в том числе направленных на поддержку предпринимателей малого и среднего бизнеса, как в самом городском поселении, так и в регионе.

В настоящее время в ГП «Печоры» планируются к реализации шесть инвестиционных проектов в области культуры и туризма, пищевой промышленности и лесопереработки.

Всех, кто готов внести вклад в развитие экономики региона, кто хочет работать и воплощать смелые идеи в жизнь, приглашаем в Печоры.

В свою очередь Администрации Псковской области, Печорского района, городского поселения и Агентство инвестиционного развития Псковской области готовы оказать всестороннюю поддержку бизнесу в реализации инвестиционных проектов на территории ГП «Печоры».

С более подробной информацией о деятельности Фонда развития моногородов и моногороде ГП «Печоры» предлагаем ознакомиться на сайте Инвестиционного портала Псковской области в разделе «Моногород».

Моногород Печоры – новые возможности для инвестора

Фото предоставлено Агентством инвестиционного развития Псковской области

По всем возникающим вопросам можно обратиться через интернет-приемную Агентства инвестиционного развития Псковской области «единое окно» на Инвестиционном портале, по телефону 8-800-250-62-24 или электронной почте airpo@invest.pskov.ru

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