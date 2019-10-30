Эксперты разрешили

Планы по размещению в особой экономической зоне «Моглино» производства пленки и гранул из полимерных материалов вызвали серьезную тревогу у псковичей. Поэтому буквально с момента подписания соглашения с инвестором к обсуждению вопроса строительства завода подключилась общественность. В феврале была создана рабочая группа Общественной палаты по контролю за ходом строительства. Промежуточным итогом ее работы стало экспертное заключение общественного мониторинга, которое было представлено 30 октября.

Главная задача рабочей группы – объективное освещение хода проектирования и строительства завода, выполнения экологических нормативов. Предстоит общественный мониторинг до окончания строительства завода и ввода его в эксплуатацию.

Рабочая группа привлекла к проведению мониторинга экспертов, в том числе специалистов-химиков, а также представителей Роспотребнадзора и экологических организаций. Эксперты изучили документы, посетили предприятия группы «Титан» в Омске, и на основе этого сделали выводы, с которыми Анатолий Мультах предложил ознакомиться всем членам Общественной палаты.

В экспертном заключении сообщается, что первый этап - производство пленки - с точки зрения экологии совершенно безопасен и не подлежит экологической экспертизе. Что касается второй очереди строительства — линии по производству ПЭТ-гранул — то в местах незначительного выделения в низких концентрациях ацетальдегида и этиленглюколя предусмотрена установка оборудования, которое улавливает эти отходы и направляет на сжигание.

«На выходе из трубы состав газов не отличается от выбросов котельных, отапливающих жилые дома в городской черте. Сточные воды тоже подвергаются экологической очистке до нормативных показателей. На обоих производствах не образовываются вещества, которые могут привести к онкологическим заболеваниям», - говорится в документе.

В заключении также отмечается, что подобные производства расположены во многих европейских городах в городской черте.

- Изучив документы по технологии производства «Псковский завод «Титан-Полимер», эксперты считают возможным строительство данного предприятия в зоне Моглино при условии положительного заключения государственной экологической экспертизы, - процитировал председатель Общественной палаты вывод экспертов.

Кроме того, «Псковский завод Титан-полимер» получил положительное заключение по первой очереди строительства предприятия от Центра гигиены и эпидемиологии Псковской области.