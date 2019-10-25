Путину понравилось

Четыре проекта инвестиционная комиссия признала стратегическими для развития области.
Место для будущей круглогодичной ярмарки уже присмотрели — два земельных участка в районе улицы Юности. Ярмарочный комплекс на 320 торговых мест должен заработать летом будущего года. 15-20% павильонов планируют отдать предпринимателям из других регионов. Главная идея такой ярмарки — товарообмен между областями, и не только соседними. В ближайшие несколько лет около 40 таких ярмарочных комплексов появятся по всей стране, в будущем их число планируют довести до 170.
- Этот проект мы презентовали даже президенту, и он ему понравился, - рассказал «Псковской правде» исполнительный директор компании «Русские ярмарки» Сергей Карлов. - Смысл проекта в том, чтобы сразу несколько десятков ярмарочных комплексов заработали по всей стране для успешного товарообмена между регионами.
Вместе с псковской ярмаркой заработают ярмарки в Омске, Барнауле, Туле, Самаре, Пятигорске и в других городах.
- Вряд ли псковича удивишь товарами из соседней Твери, а вот продукция из отдаленных регионов будет в новинку, - продолжает Сергей Карлов. - На ярмарке будут представлены уникальные товары со всей страны, в том числе и народные промыслы.
Ярмарку обещают построить с учетом национального колорита. Центральный квартал стилизуют под средневековый Псков, будет даже крепостная стена, соседние кварталы распишут под гжель и хохлому. Проектом предусмотрены также каток, сцена, аттракционы, детская площадка, зоны отдыха и кафе. Здесь обещают проводить концерты, фестивали и мастер-классы.
Еще один проект уже от другой компании, одобренный на инвесткомиссии, — создание нового складского комплекса «Бурачки логистик» с южной стороны действующего пункта пропуска «Бурачки» на границе с Латвией. На открытой площадке смогут размещаться 40 автомобилей. Склад сможет одновременно принимать пять грузовых машин, его оборудуют зоной с морозильными камерами. Ветеринарная и фитосанитарная службы смогут проводить здесь таможенное оформление продуктов питания. Общий объем инвестиций в проект составит 240 млн рублей. На складском комплексе смогут работать 75 человек.
КСТАТИ
- Душевная ферма, где коровы живут своей жизнью и могут выбирать, сколько раз в день им доиться, - так описывает третий проект, молочную ферму роботизированного доения, генеральный директор ООО «ПсковАгроИнвест», депутат Псковского областного Собрания Ирина Толмачева. - Доить коров будут роботы-дояры. Мы изучали опыт других регионов, смотрели, как работают такие фермы. Конечно, сначала коров нужно будет приучить к технике, но потом они доятся с удовольствием и даже выстраиваются в очередь, каждая к своему роботу.
Статус стратегического проекта дает инвесторам право на получение государственной поддержки в форме сопровождения.
Подобные фермы существуют в 37 российских регионах, очень популярны за рубежом, но для Псковской области это будет первый подобный опыт. Ферму построят в Псковском районе, вблизи деревни Кирово. Площадку для строительства уже подготовили, провели электричество. В апреле 2020 года планируют получить разрешение на строительство. Проект будет реализован в три этапа. Первый завершится в 2021 году, а на полную мощность роботизированная ферма заработает в 2023-м. Всего на ферме планируют содержать 1800 коров, и их будут доить 24 робота. Механические дояры — далеко не все оборудование продвинутой фермы.
- Вся система автоматизирована, - продолжает Ирина Толмачева. - Она отслеживает поведение животных. Считывает, если корова приболела или готова к осеменению.
Конечно, на ферме останутся и люди — врачи и зоотехники. Обучать наших специалистов управляться со сложной техникой будут в Нидерландах. А потом у нас на ферме появится свой обучающий класс.
Самый масштабный проект из поддержанных областными властями тоже из сферы сельского хозяйства — создание в Великолукском районе агропромышленного холдинга с полным замкнутым циклом производства. Планируемый объем инвестиций — 22 млрд рублей, часть из них — кредитные средства.
На предприятии будут работать 4 тысячи человек. Объем готовой продукции при вводе в эксплуатацию предприятия составит более 300 тысяч тонн. Это будет экологичное производство с применением современных ресурсосберегающих технологий, обещают авторы проекта.