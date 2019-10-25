Путину понравилось

Место для будущей круглогодичной ярмарки уже присмотрели — два земельных участка в районе улицы Юности. Ярмарочный комплекс на 320 торговых мест должен заработать летом будущего года. 15-20% павильонов планируют отдать предпринимателям из других регионов. Главная идея такой ярмарки — товарообмен между областями, и не только соседними. В ближайшие несколько лет около 40 таких ярмарочных комплексов появятся по всей стране, в будущем их число планируют довести до 170.

С КРЕПОСТЬЮ ПОД ГЖЕЛЬ

- Этот проект мы презентовали даже президенту, и он ему понравился, - рассказал «Псковской правде» исполнительный директор компании «Русские ярмарки» Сергей Карлов. - Смысл проекта в том, чтобы сразу несколько десятков ярмарочных комплексов заработали по всей стране для успешного товарообмена между регионами.

Вместе с псковской ярмаркой заработают ярмарки в Омске, Барнауле, Туле, Самаре, Пятигорске и в других городах.

- Вряд ли псковича удивишь товарами из соседней Твери, а вот продукция из отдаленных регионов будет в новинку, - продолжает Сергей Карлов. - На ярмарке будут представлены уникальные товары со всей страны, в том числе и народные промыслы.

Ярмарку обещают построить с учетом национального колорита. Центральный квартал стилизуют под средневековый Псков, будет даже крепостная стена, соседние кварталы распишут под гжель и хохлому. Проектом предусмотрены также каток, сцена, аттракционы, детская площадка, зоны отдыха и кафе. Здесь обещают проводить концерты, фестивали и мастер-классы.

Еще один проект уже от другой компании, одобренный на инвесткомиссии, — создание нового складского комплекса «Бурачки логистик» с южной стороны действующего пункта пропуска «Бурачки» на границе с Латвией. На открытой площадке смогут размещаться 40 автомобилей. Склад сможет одновременно принимать пять грузовых машин, его оборудуют зоной с морозильными камерами. Ветеринарная и фитосанитарная службы смогут проводить здесь таможенное оформление продуктов питания. Общий объем инвестиций в проект составит 240 млн рублей. На складском комплексе смогут работать 75 человек.