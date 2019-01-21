Для спорта и отдыха

Возродили к новой жизни

У бассейна в Писковичах появилось и новое имя — «Феникс». Название придумал инвестор, и связано оно, как можно догадаться, с тем, что объект полностью отремонтировали и возродили к новой спортивной жизни. Причем эта жизнь закипела там уже в первый день работы.

— Люди к нам шли и шли. И из Писковичей, и из Пскова приезжали, — рассказали сотрудники бассейна.

С открытием бассейна появились новые рабочие места. Планируется, что в штате спортивного учреждения будет работать 15-20 сотрудников. Среди персонала много тех, кто работал здесь еще до ремонта. В основном это жители Писковичей.

А вот в помещениях обновилось практически все: старые отделочные материалы заменены на новые, более современные. Строители отремонтировали душевые, в раздевалках установили зеркала и новые шкафчики с электронными замками. К бассейну теперь ведет новая лестница, а в помещении, где находится чаша бассейна, обновили системы вентиляции и освещения, утеплили стены и полы.

Система очистки воды также обновлена. Установлены более современные насосы, теплообменники, наполнители. По словам директора бассейна, все это должно способствовать тому, чтобы поступающая из скважины вода соответствовала всем санитарным нормам.