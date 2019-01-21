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Экономика / Инвестиции

Для спорта и отдыха

Бассейн в Писковичах открылся после ремонта (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Текст:
Светлана Синцова
21 января 2019 года, 14:52
Фото: Андрей Степанов
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Этого события давно ждали не только жители поселка Писковичи, но и псковичи, будь то любители плавания или профессиональные спортсмены. Бассейн с чистой водой в десяти минутах езды от Пскова всегда пользовался популярностью у горожан. Поэтому многие были огорчены, когда в начале 2015 года спортивный объект прекратил работу. Долгое время судьба бассейна оставалась неизвестной. Но уже буквально через год после закрытия нашелся частный инвестор, решивший не только полностью отремонтировать спортивный комплекс, но и сохранить его функции в неизменном виде.

Наше издание ранее подробно рассказывало о планах инвестора и о ходе работ. В 2016 году в здании был отремонтирован спортивный зал, а спустя три года на новогодних каникулах для посетителей вновь открыл двери плавательный бассейн — тоже полностью обновленный. «Псковская правда» побывала на спортивном объекте.

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Фото Андрея Степанова.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
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Фото Андрея Степанова.

Фото Андрея Степанова.

Возродили к новой жизни

У бассейна в Писковичах появилось и новое имя — «Феникс». Название придумал инвестор, и связано оно, как можно догадаться, с тем, что объект полностью отремонтировали и возродили к новой спортивной жизни. Причем эта жизнь закипела там уже в первый день работы.

— Люди к нам шли и шли. И из Писковичей, и из Пскова приезжали, — рассказали сотрудники бассейна.

С открытием бассейна появились новые рабочие места. Планируется, что в штате спортивного учреждения будет работать 15-20 сотрудников. Среди персонала много тех, кто работал здесь еще до ремонта. В основном это жители Писковичей.

А вот в помещениях обновилось практически все: старые отделочные материалы заменены на новые, более современные. Строители отремонтировали душевые, в раздевалках установили зеркала и новые шкафчики с электронными замками. К бассейну теперь ведет новая лестница, а в помещении, где находится чаша бассейна, обновили системы вентиляции и освещения, утеплили стены и полы.

Система очистки воды также обновлена. Установлены более современные насосы, теплообменники, наполнители. По словам директора бассейна, все это должно способствовать тому, чтобы поступающая из скважины вода соответствовала всем санитарным нормам.

Недалеко от Пскова открылся бассейн, который ждали не только жители поселка Писковичи, но и псковичи.
Фото Андрея Степанова.
КСТАТИ

Длина дорожек – 25 м

Глубина – 1,4 м

Глубина двухуровневой детской дорожки – 0,45 м и 0,8 м

Температура воды – 29-30 градусов.

Стало теплее

Кроме того, теперь объект получает тепло от собственной газовой теплогенераторной.

Топить бассейн от теплосетей нерентабельно. Поэтому хотелось бы поблагодарить руководителя завода ЖБИ-1 Игоря Полякова. Он разрешил нам врезаться в газопровод, проходящий в непосредственной близости от здания. И мы оперативно получили разрешение «Межрегионгаза». Сама чаша бассейна не претерпела серьезных изменений: здесь остались три глубокие дорожки (до 1,4 м) и одна детская. На последней предусмотрено два уровня: для малышей и детей постарше. В бассейне будут работать детские секции, уже ведется набор в группы. Также на дорожках возможно проведение соревнований по плаванию. На время соревнований будем ставить стартовые тумбы. Но в обычном режиме их не будет, чтобы не было травм.

Сергей Димитрюк, директор спортивного учреждения 

Сегодня сняты опасения жителей Псковского района по ликвидации бассейна. Сразу после празднования Нового года бассейн начал свою работу. Спортивный комплекс, в состав которого входит бассейн, внесен во Всероссийский реестр объектов спорта и используется не только для проведения спортивного досуга населения, но и для официальных спортивных соревнований регионального и межрегионального уровня. Администрация области оказывала содействие в поиске нового собственника, когда в 2015 году спортивный комплекс из-за финансовых проблем прежнего владельца был закрыт и было объявлено о его продаже. Очень важно, что новый инвестор выполнил не только обязательства по сохранению профильности объекта, но и провел реконструкцию комплекса.

Иван Штылин,
председатель областного комитета по спорту 
СПРАВКА

Популярный у псковичей бассейн в Писковичах построили 24 года назад. Он принадлежал местной птицефабрике. Несколько лет назад предприятие разорилось, бассейн стал балластом, и собственник начал поиск покупателя. Чтобы спасти родное учреждение, коллектив сотрудников взял бассейн в аренду. Но комплекс оказался нерентабельным. В 2016 году появился инвестор, который принял решение восстанавливать популярный спортивный объект. Компания занимается разработкой проектов строительства и реконструкции в области архитектуры. В частности, предприятие спроектировало в Пскове спорткомплекс «Олимп» («двойка») и частично - Ледовый дворец.

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