Экзамен по экономике

Якорный инвестор «Моглино», планирующий создать 2 тысячи рабочих мест, получил ключ от завода на выездной сессии Петербургского международного экономического форума, которую Псков впервые принимал 21 и 22 августа. В город съехалось порядка 400 участников сессии из России и ближайшего зарубежья, а темой для обсуждения стали инвестиции.

В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

По словам врио губернатора Михаила Ведерникова, Псковская область, несмотря на ее выгодное географическое положение, находится в транспортном отдалении от основных экономических рынков. Точнее, находилась. Проблема вот-вот останется в прошлом. — Интерес к региону есть, но не самое большое удовольствие тратить на поездку из Москвы 9—12 часов. А из Санкт-Петербурга до недавнего времени по железной дороге можно было добраться только раз в неделю, — напомнил глава региона. — Поэтому мы во взаимодействии с РЖД решили вопрос железнодорожного скоростного сообщения между Санкт-Петербургом и Псковом. Михаил Ведерников сообщил о том, что 4 августа был запущен скоростной поезд «Ласточка» и теперь время в пути от Санкт-Петербурга до Пскова составляет 3,5 часа. С 24 августа поезд ходит каждый день утром и вечером. А со 2 октября будет возобновлено авиасообщение Псков — Москва. — Время в пути составит полтора часа. Осуществлять перевозки будет компания «Азимут». Пока самолет будет летать три раза в неделю. Но рассчитываем, что к концу года авиасообщение станет ежедневным, — поделился Михаил Ведерников. Однако одной транспортной доступности для привлечения инвесторов мало. — Мы выбрали подход ручного сопровождения инвестиционных проектов и уделяем этому большое внимание. Подтверждение тому — по итогам 2017 года в рейтинге Агентства стратегических инициатив мы поднялись на 36-е место, преодолев разом 47 позиций. Из общения с предпринимателями и бизнес-сообществом мы видим, что получается учитывать обращения и просьбы. У всех руководителей крупных предприятий, у всех инвесторов есть мой номер мобильного телефона. И если инвесторы звонят мне с какой-то проблемой — значит, у нас не совсем эффективно работает система, которая призвана создавать максимально комфортные условия для инвесторов в нашем регионе. — Это один из невероятных скачков, который совершил регион за последние годы, — отметила корпоративный директор федерального Агентства стратегических инициатив Елена Мякотникова. По ее словам, основные моменты, которые позволили Псковской области продвинуться в рейтинге инвестиционной привлекательности, — это усиление контрольно-надзорной деятельности и эффективности работы по подключению к теплосетям и электроснабжению. И это «те практики, которые в дальнейшем могут быть использованы как целевые модели для других регионов». Она рассказала, что в Пскове впервые, но уже решила, что сюда обязательно нужно приехать с семьей и с бизнес-проектами.

ХОРОШИЙ СОСЕД ЛУЧШЕ РОДСТВЕННИКА

Петербургский форум не зря имеет статус международного. Среди его участников — представители бизнеса из Беларуси и стран Прибалтики. Псковская область, как приграничный регион, сотрудничает с зарубежными партнерами, в том числе и в экономической сфере, несмотря на санкции. — Мы будем делать все возможное, чтобы санкции минимально влияли на наши отношения, на сотрудничество. Географическое положение и сложившиеся добрые отношения диктуют эту повестку, — отметил Михаил Ведерников, отвечая на вопрос журналиста латвийского издания. Он отметил, что вопросы взаимодействия с латвийским бизнесом будут обсуждаться на предстоящей встрече с представителями консульства Латвии. — Сфер взаимодействия много. В случае необходимости мы готовы на своей территории организовать площадку, чтобы представители фирм из Латвии могли рассказать о проблемных моментах, на которые органы власти должны обратить внимание. Следующий вопрос о международных контактах был от белорусского журналиста. По словам Михаила Ведерникова, с республикой Псковская область общается «по целому спектру направлений»: — У нас несколько объектов построено именно белорусскими компаниями. Мы находимся в диалоге по обсуждению лизинговой схемы получения автобусов для нашей компании «Псковпассажиравтотранс». Неплохой задел есть по направлению сельского хозяйства. Мы чувствуем рядом надежное плечо. Говорят, что хороший сосед лучше родственника. Мы встречались с представителями Республики Беларусь. У нас большие планы и многое делается.

ВАЖНЕЕ ЛЬГОТ

Приоритетное направление работы для развития экономики Псковской области — особая экономическая зона «Моглино». Первый завод открылся менее года назад, уже 9 компаний стали резидентами ОЭЗ. Общий объем инвестиций составил 4,7 млрд рублей, и 556 млн рублей уже вложено в строительство объектов на площадках «Моглино». В перспективе может появиться «Моглино-2». — Пришел крупный инвестор — группа компаний «Титан» с общей суммой инвестиций 13 млрд рублей, — сообщил врио губернатора. На одной из тематических секций обсуждали создание особых экономических зон, которых на сегодня в стране насчитывается уже 25. На их площадях открыли производства порядка 650 компаний, в том числе 100 — с иностранным капиталом, за 12 лет в федеральный бюджет поступило более 57 млрд рублей налоговых и таможенных платежей. — По своей инициативе регион выделяет перспективный участок и предоставляет резидентам налоговые и таможенные льготы. Экономические зоны остаются привлекательными для отечественных и иностранных компаний, — отметила заместитель директора департамента регионального развития Министерства экономического развития РФ Эльмира Ахмеева. Однако, по ее словам, популярность такого размещения производств объясняется не только наличием налоговых льгот для резидентов: — Мы ежегодно проводим оценку эффективности деятельности всех ОЭЗ. Действительно, налоговые льготы резидентам есть, они закреплены на федеральном уровне. Но для компаний налоговые льготы — это вторичный фактор. В среднем из более чем 600 компаний налоговыми льготами пользуется меньше трети. В первую очередь, компании хотят видеть стабильные правила ведения бизнеса в том или ином регионе. По ее словам, более важным является «инвестиционный климат, созданный непосредственно в субъекте»: — Сегодня глава региона Михаил Ведерников говорил, что буквально у каждого инвестора есть его мобильный телефон. Это та связь, благодаря которой инвестор, приходя в тот или иной регион, чувствует себя под защитой. Под рукой, грубо говоря, «03» — скорая помощь в случае возникновения каких-то проблем. Директор управляющей компании ОЭЗ «Моглино» Ольга Торбич также отметила, что особые экономические зоны — это фундамент, позволяющий создать короткий старт для любого бизнеса. — Есть много инструментов, которые предлагают министерства. Но мы хотели бы быть единым окном для бизнеса, чтобы они могли прийти именно сюда и получить ответ на любой вопрос, — сказала она. Работа по поиску резидентов для «Моглино» к настоящему моменту стала более эффективной по сравнению с началом работы. — Когда мы начинали, как слепые котята, искали инвесторов, обращаясь в другие регионы и страны и рассказывая о возможностях ОЭЗ, — рассказала Ольга Торбич. — В итоге мы видим, что привлекали разноплановых резидентов: это и стройматериалы, и коммунальное оборудование, и «пищевка». Был определенный спрос, и мы его удовлетворяли. По ее словам, сегодня, зная псковский регион и понимая ограниченность в сырьевых ресурсах, управляющей компании ОЭЗ «Моглино» удалось привлечь «сырьевика». — Вокруг такого инвестора будет формироваться кластер. Мы привлекли крупную компанию «Титан-Полимер» и будем расширять географию поиска компаний вокруг якоря, который у нас появился.

ЯКОРНЫЙ ПРОЕКТ