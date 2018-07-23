Все, что происходит за Моглино, на Рижской трассе всегда вызывает интерес. Голова едущих мимо поневоле поворачивается посмотреть: что там новенького появилось за условным забором особой экономической зоны.

Новая волна интереса поднялась после встречи врио губернатора Михаила Ведерникова и премьер-министра Дмитрия Медведев. Тема инвестиций в регион стала отдельной в их разговоре.

В «Моглино» зарегистрировано девять резидентов, еще четыре планируют зайти, рассказал глава региона председателю правительства. «Оно из них — группа компаний «Титан», общий объем финансирования — порядка 13 млрд рублей», - отметил он.

Михаил Ведерников также отметил, что регион намерен выйти на правительство РФ с просьбой оказать содействие в вводе в эксплуатацию второй очереди особой экономической зоны — «Ступниково».

Эти слова впоследствии вызвали у так называемых диванных экспертов целую бурю комментариев, которых, похоже, инвестиции в экономику Псковской области не устраивают.

Так что там происходит в «Моглино»? И что это за промышленное производство, которое намерено построить в ОЭЗ группа компаний «Титан»?

Вкратце напомним. В «Моглино» собираются построить комплекс производства полиэтилентерефталата (ПЭТФ) и переработке полимеров. Проект будет реализован в четыре этапа в срок до 2022 года. Общий объем инвестиций — 19 млрд рублей. На первых двух этапах инвестиционного проекта до 2020 года будет построен завод по производству ПЭТФ-гранул. На нем будет работать пилотная установка для создания новых видов сополиэфиров с заданными свойствами и две линии двуосно-ориентированных полиэтилентерефталатных пленок (БОПЭТ). Речь идет о создании нескольких сотен рабочих мест.

Стоп. Миллиарды рублей, сотни рабочих мест — здорово. Но вот эти ПЭТФ и БОПЭТ, сополиэфиры и полимеры — пугают. У простого человека перед глазами сразу рисуются трубы с цветными дымами, подпирающими когда-то голубое небо…

Собственно, этими заблуждениями и пользуются псевдоборцы за чистоту и экологию. Ну а что: снять видеоролик, с нарезкой из непонятных химических формул, труб и дымов — и с комментариями, начитанными уверенным голосом. Все, мол, кирдык, приехали, ребята. Нас тут всех потравят.

Мы, может, и дуем на воду, но признаки того, что в Псковской области желающие сделать именно так (или похоже) найдутся, уже есть. Мутить воду и пугать у нас любят.

Так, а что на самом деле?

А на самом деле, никаких труб не будет. И цветных дымов и прочих выбросов — тоже. А будет современное немецкое оборудование, строгая экологическая экспертиза.

В России пока подобных предприятие нет (то есть у нас будут создавать действительно уникальное производство). А в Евросоюзе — стоят прямо в городской черте. Потому что считаются экологически безопасными даже по строгим европейским нормам.

- Мы не можем привести компанию, которая неспособна работать в новых реалиях с точки зрения экологии, – рассказала директор управляющей компании «Моглино» Ольга Торбич. О Когда готовятся проекты заводов, они проходят все возможные экспертизы, при этом если предприятие относится к 1-му или 2-му классу опасности, то разрешение на его открытие даёт только Москва. Будущий же завод «Титан-Полимер», как и уже работающее в «Моглино» лакокрасочное предприятие, относится к третьему классу опасности.

- Надо понять, что технологии ушли далеко вперёд, и сегодня, благодаря оборудованию, такие предприятия дают совершенно чистые выхлопы, - отметила Ольга Торбич.

Кстати, лакокрасочное производство в «Моглино» вообще имеет вообще замкнутый цикл, оно полностью закрытое.

- Кстати, по этой финской компании в свое время вопросов возникало меньше, - обратила внимание директор управляющей компании. - Наверное, тогда не было предвыборной кампании. Что «Титан-полимер», что финны — схожи. Видимо, стоит заниматься посвящением, рассказывать о типах произодства, которых раньше в Псковской области не было. Какие технологии, какие классы безопасности, какие отходы.

«Титан-полимер» будет работать на импортозамещение и экспорт, то есть автоматически потянет за собой и другой бизнес. А для области в конечном итоге — новые рабочие места и налоги.

По предварительным подсчётам, предприятие в виде НДФЛ в первые годы будет выплачивать в бюджет 20 млн рублей, дальше сумма вырастет до 30 млн рублей, НДС составит около 1 млрд рублей.

Сейчас завод уже зарегистрирован как юридическое лицо, в Германии заказано и изготавливается необходимое для работы оборудование, на его производство требуется 13 месяцев. Ещё часть оборудования будет закуплена в Италии.

Нам поступает много писем и обращений с вопросами, что происходит в «Моглино», кто инвесторы, кто работает. Возникают и спекуляции на эту тему. Площадка заполнена на 50%. В этом году будут строится две фабрики. Закончен корпус промышленно-производственного назначения. По сути мы уже сдали «пятитысячник» в аренду.

Инвесторы в «Моглино» идти продолжают, в августе управляющая компания намерены сообщить еще о трех инвесторах.

- Один из них — это, как неудивительно, лесопереработка. Другой — производство двигателей. Сегодня поступил запрос на производство велосипедов, - рассказала Ольга Торбич.

Развитие «Моглино» остается одним из важных элементом экономической стратегии региона. Понятно, что хочется взрывного эффекта здесь и сейчас. Но вода камень точит. Как и работа с инвесторами.

Не рано ли для «Ступниково»

Вторая очередь «Моглино» - площадка «Ступниково» предусмотрено перспективным планом развития ОЭЗ, который был утверждён в Минэкономразвития в 2014 году. Ее созданием нужно заниматься заранее, поскольку на подготовку особой экономической зоны к приходу резидентов нужно 2-3 года. «Нужно не упустить за это время те запросы, которые поступают», - подчеркнула она.Создание «Ступниково» продиктовано спросом. «Моглино» уже заполнено на 50%, в этом году там будут строиться ещё две фабрики, а после прихода ГК «Титан» в особой экономической зоне останется 20-30 свободных гектаров, то есть всего 10-15% от всей площади ОЭЗ.

Справка

БОПЭТ-пленки применяются для изготовления упаковок, в качестве электроизоляции, для изготовления магнитных пленок. И это незначительная область их применения.