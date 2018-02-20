Узнать прикуп

В первый день работы Российского инвестиционного форума в Сочи временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников подписал от имени региона сразу несколько соглашений о сотрудничестве, каждое из которых имеет далеко идущие перспективы. Очевидно, что этому образцово-показательному дню предшествовала долгая и напряженная подготовительная работа. Однако до последнего момента областные чиновники хранили молчание: то ли боясь сглазить, то ли не желая «спалить фокус». Похоже, у врио в запасе еще немало подобных сюрпризов.

БЕЗ СТЕРЕОТИПОВ

XVII Российский инвестиционный форум стартовал в Сочи 15 февраля. Это одна из наиболее авторитетных в стране площадок для презентации инвестиционного и экономического потенциала регионов. Форум в Сочи существует с 2002 года. Представители власти, бизнеса, эксперты собираются на берегу Черного моря для того, чтобы искать решение важных проблем, которые стоят сегодня перед страной, делиться своим видением текущей ситуации, своими рецептами, высказывать конкретные предложения. В результате в Сочи достигаются важные договоренности и заключаются взаимовыгодные контракты.

ПУТЬ НА ПОЛКУ

Псковская область в этом плане 15 февраля не отставала от завсегдатаев Сочи. Уже в 9 утра стало известно, что врио губернатора региона заключил первое соглашение на инвестфоруме. Речь шла о меморандуме о сотрудничестве области с Банком развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) и Агентством стратегических инициатив (АСИ). Затем Михаил Ведерников подписал соглашение о сотрудничестве с директором по взаимодействию с органами государственной власти компании X5 Retail Group Станиславом Наумовым. Один из крупнейших в стране продуктовых ретейлеров знаком жителям Псковской области по сети магазинов «Пятерочка». В магазинах торговой сети уже можно найти продукцию местных производителей, но теперь попасть на полки федерального игрока, минуя препоны, псковским аграриям, надо полагать, станет еще немного проще. В ближайшее время X5 Retail Group проведет в области День поставщика: в его рамках местные товаропроизводители смогут презентовать свою продукцию и обсудить условия поставок. Так что если вы производите, к примеру, продукты питания — следите за анонсами!

ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД

Без всякого преувеличения прорывным выглядит соглашение о сотрудничестве, заключенное между Псковской областью и ОАО «Российские железные дороги». Михаил Ведерников и генеральный директор — председатель правления РЖД Олег Белозеров договорились о создании ни много ни мало транспортно-логистического хаба. Благо уже сегодня через Псковскую область проходит более 5 % российского импорта и свыше 10 % российского экспорта в Белоруссию и страны Евросоюза. Базой хаба должна стать особая экономическая зона «Моглино». Его создание позволит обеспечить дополнительно хранение, переработку и перераспределение грузов, следующих как на территорию РФ для внутреннего пользования, так и транзитом. «Предложение по созданию хаба для нас интересно и по объему, и по своей специфике, поскольку важна не только перевозка, но и высококачественная логистика, которую вы сейчас организовываете», — пояснил глава РЖД.

ЛУЧШЕ ГОР — ТОЛЬКО ГОРЫ

Несколько соглашений псковский губернатор заключил со своими коллегами из российских регионов. Так, с Карачаево-Черкесией Псковская область будет сотрудничать в сферах сельского хозяйства, промышленного производства и туризма. Глава республики Рашид Темрезов уже заявил, что потенциал Карачаево-Черкесии можно использовать для оздоровительного отдыха детей из Псковской области. Речь также идет о повышении квалификации педагогических кадров и школьных обменах. Власти Ставропольского края хотят отправлять в Псковскую область школьников: как выразился губернатор региона Владимир Владимиров, «очень важно, чтобы наши дети приехали в Псков и своими глазами увидели тысячелетнюю историю нашей страны в камне». Кроме того, Ставропольскому краю интересен опыт Псковской области в развитии кластеров. Благо наш регион — признанный лидер в этом направлении. Ставропольцы, со своей стороны, готовы поделиться наработками в сфере развития сельского хозяйства, что также актуально для нас.

В МОСКВУ, В МОСКВУ!