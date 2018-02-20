Узнать прикуп

В первый день работы Российского инвестиционного форума в Сочи временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников подписал от имени региона сразу несколько соглашений о сотрудничестве, каждое из которых имеет далеко идущие перспективы. Очевидно, что этому образцово-показательному дню предшествовала долгая и напряженная подготовительная работа. Однако до последнего момента областные чиновники хранили молчание: то ли боясь сглазить, то ли не желая «спалить фокус». Похоже, у врио в запасе еще немало подобных сюрпризов.
XVII Российский инвестиционный форум стартовал в Сочи 15 февраля. Это одна из наиболее авторитетных в стране площадок для презентации инвестиционного и экономического потенциала регионов. Форум в Сочи существует с 2002 года. Представители власти, бизнеса, эксперты собираются на берегу Черного моря для того, чтобы искать решение важных проблем, которые стоят сегодня перед страной, делиться своим видением текущей ситуации, своими рецептами, высказывать конкретные предложения. В результате в Сочи достигаются важные договоренности и заключаются взаимовыгодные контракты.
Псковская область в этом плане 15 февраля не отставала от завсегдатаев Сочи. Уже в 9 утра стало известно, что врио губернатора региона заключил первое соглашение на инвестфоруме. Речь шла о меморандуме о сотрудничестве области с Банком развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) и Агентством стратегических инициатив (АСИ).
Затем Михаил Ведерников подписал соглашение о сотрудничестве с директором по взаимодействию с органами государственной власти компании X5 Retail Group Станиславом Наумовым. Один из крупнейших в стране продуктовых ретейлеров знаком жителям Псковской области по сети магазинов «Пятерочка». В магазинах торговой сети уже можно найти продукцию местных производителей, но теперь попасть на полки федерального игрока, минуя препоны, псковским аграриям, надо полагать, станет еще немного проще.
В ближайшее время X5 Retail Group проведет в области День поставщика: в его рамках местные товаропроизводители смогут презентовать свою продукцию и обсудить условия поставок. Так что если вы производите, к примеру, продукты питания — следите за анонсами!
Без всякого преувеличения прорывным выглядит соглашение о сотрудничестве, заключенное между Псковской областью и ОАО «Российские железные дороги». Михаил Ведерников и генеральный директор — председатель правления РЖД Олег Белозеров договорились о создании ни много ни мало транспортно-логистического хаба. Благо уже сегодня через Псковскую область проходит более 5 % российского импорта и свыше 10 % российского экспорта в Белоруссию и страны Евросоюза.
Базой хаба должна стать особая экономическая зона «Моглино». Его создание позволит обеспечить дополнительно хранение, переработку и перераспределение грузов, следующих как на территорию РФ для внутреннего пользования, так и транзитом.
«Предложение по созданию хаба для нас интересно и по объему, и по своей специфике, поскольку важна не только перевозка, но и высококачественная логистика, которую вы сейчас организовываете», — пояснил глава РЖД.
Несколько соглашений псковский губернатор заключил со своими коллегами из российских регионов. Так, с Карачаево-Черкесией Псковская область будет сотрудничать в сферах сельского хозяйства, промышленного производства и туризма.
Глава республики Рашид Темрезов уже заявил, что потенциал Карачаево-Черкесии можно использовать для оздоровительного отдыха детей из Псковской области. Речь также идет о повышении квалификации педагогических кадров и школьных обменах.
Власти Ставропольского края хотят отправлять в Псковскую область школьников: как выразился губернатор региона Владимир Владимиров, «очень важно, чтобы наши дети приехали в Псков и своими глазами увидели тысячелетнюю историю нашей страны в камне».
Кроме того, Ставропольскому краю интересен опыт Псковской области в развитии кластеров. Благо наш регион — признанный лидер в этом направлении. Ставропольцы, со своей стороны, готовы поделиться наработками в сфере развития сельского хозяйства, что также актуально для нас.
Даже странно, но двустороннее соглашение между Псковской областью и Москвой, подписанное 15 февраля Михаилом Ведерниковым и Сергеем Собяниным, — первое в своем роде. Наш регион и столица будут налаживать и расширять связи в торгово-экономической, инвестиционной сферах, информационной коммуникации, сельском хозяйстве, образовании, культуре, туризме, здравоохранении, спорте, а также развивать взаимодействие и кооперацию между промышленными предприятиями.
Столичный градоначальник Сергей Собянин на подписании соглашения с Михаилом Ведерниковым заявил, что Москва дорожит сотрудничеством с Псковской областью.
Фото Сергея Герасимова
«Псковская область сотрудничает с Москвой уже давно практически во всех отраслях. Наращиваем торговый оборот, сотрудничаем в области здравоохранения: за последние три года 2,5 тысячи псковичей получили качественную медицинскую помощь в Москве. Мы дорожим этим сотрудничеством и благодарим Михаила Юрьевича и его команду за оперативную подготовку соглашения, которое даст возможность поднять на другой, более высокий, уровень взаимодействие между нашими регионами», — прокомментировал подписанное соглашение мэр Москвы.
Михаил Ведерников, в свою очередь, заручился у коллеги согласием на проведение Дней Псковской области в столице. Это позволит псковским производителям промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции найти новых партнеров и рынки сбыта. Кроме того, он уверен, что соглашение позволит привлечь в область новых гостей из Москвы: по линии образовательного, паломнического и культурно-познавательного туризма.
Большой и насыщенный событиями и встречами день завершился участием Михаила Ведерникова в пленарном заседании Российского инвестиционного форума под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
Заседание проходило под слоганом «Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее». И нашего региона это касается в полной мере. Не секрет, что Псковская область остро нуждается в притоке проектов и идей, а также средств для их реализации. И такие площадки, как сочинский форум, вполне способны помочь в их привлечении.
Михаил Ведерников наглядно продемонстрировал, что упускать подобные возможности не намерен. «Инвестиции в будущее» под «лежачий камень» не придут.