Компания дипломатов

Один из крупнейших инвестпроектов на территории Псковской области — создание производства БОПЭТ-пленки и ПЭТ-гранул — в начале года вызывал у псковичей массу вопросов. Большая их часть была связана с опасениями: а не будет ли угрожать будущий завод экологии региона. Как-никак химическое производство. Масла в огонь подлили диванные эксперты, которые начали рисовать апокалиптичные картинки, и ряд политиков, для которых резонансная тема оказалась как нельзя кстати для собственного реанимирования. Руководство компании «Титан-Полимер» с некоторым запозданием развернуло масштабную информационную кампанию и буквально из каждого утюга терпеливо развеивало мифы вокруг производства. В центре Пскова на ул. Ленина, 17 был открыт информационный центр, в котором любой мог получить от специалистов компании максимум информации о будущем производстве. Руководители «Титан-Полимера» отвечали на вопросы псковичей даже в самой недружелюбной обстановке — на митингах. Кого-то удалось убедить, кто-то остался при своем мнении. Как бы то ни было, постепенно обсуждение с криков перешло в конструктивное русло с привлечением экспертов и общественников. Между тем проект приобретает уже вполне конкретные контуры и вот-вот «высадится» на землю. О том, в какой стадии находится инвестпроект, мы поговорили с директором «Титан-Полимера» Германом Петрушко.

ПРИВЯЗАЛИ

- Герман Львович, с момента прихода компании в Псковскую область прошел уже довольно значительный период. На какой стадии сейчас находится воплощение проекта? Как близко «Титан-Полимер» подошел к реальному выходу на строительную площадку? — Давайте я сразу вот о чем скажу. Напомню. Наш проект состоит из двух частей. Первая — это производство БОПЭТ-пленки, четвертый класс опасности, самый низкий, санитарно-защитная зона — 100 метров. Эта часть не требует общественных слушаний. Это, скажем так, первая очередь строительства. Вторая часть проекта — производство ПЭТ-гранул. Его реализовывать мы начнем только в следующем году, как и ранее было сказано, только после прохождения государственной экологической экспертизы и общественных слушаний. Да, наши сроки сместились на несколько месяцев. Это было связано с процессом заключения договора между особой экономической зоной «Моглино» и «Титан-Полимером» на аренду земельного участка, на котором разместится наше производство. Почему новый участок? Для того чтобы снять любые вопросы по санитарно-защитной зоне вокруг производства ПЭТ-гранул. Были опасения со стороны местных жителей, сотрудников тямшанской птицефабрики, что наши санитарные зоны будут пересекаться. Теперь с привязкой завода к новому участку все эти опасения окончательно сняты. Нам потребовалось сделать привязку проекта к новому участку земли, ко всем коммуникациям, есть такое выражение — «посадить на землю». Фактически мы готовы к выходу на начало строительства первой очереди производства — БОПЭТ-пленки.

НАДОЛГО И ВСЕРЬЁЗ

— Какие согласования и экспертизы пройдены на данный момент? — Нами получено санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие санитарно-защитной зоны вокруг производства БОПЭТ-пленки, также есть решение на установление этой зоны, экспертное заключение Роспотребнадзора. Они выданы нам в сентябре, совсем недавно. Сейчас мы загружаем на специальный портал госэкспертизы техническую документацию. Это очень большой объем информации, порядка полутора терабайт. — Есть ли разрешение на само строительство? — Разрешение на строительство выдается после экспертизы. Надеюсь, что в середине ноября мы его получим и тогда уже выйдем на стройплощадку. — Что с прохождением государственной экологической экспертизы? — Я понимаю, почему вы еще раз заостряете на этом внимание. Этот вопрос принципиален для жителей Пскова, и в социальных сетях снова его поднимают. Я уже много раз говорил: мы заинтересованы в том, чтобы быть максимально открытыми, чтобы к нам не было никаких вопросов. Мы пришли надолго и всерьез. Государственная экологическая экспертиза и общественные слушания будут перед тем, как мы перейдем ко второй стадии проекта — созданию производства ПЭТ-гранул. Сейчас на первой стадии проекта — по пленке — мы получили пакет документов от Роспотребнадзора, которые я перечислил. Мы идем по всем этапам, предписанным жестким российским законодательством. Мы абсолютно заинтересованы, как и региональные власти, в соблюдении всех норм закона, всех экологических норм.

ПОЛЕЗНЫЕ ЛЮДИ

— Поначалу было очень много скептиков и активных противников появления «Титан-Полимера» в Псковской области. Как, на ваш взгляд, удалось ли вам убедить их в безопасности будущего производства? — Скептики — это полезные люди. С ними можно разговаривать, доказывать, аргументировать. Но есть те, кто не согласен из принципа: не хочу — и все. Просто «Баба-яга против». Логика, выкладки, поездки на аналогичные производства, мнения настоящих экспертов на них не действуют. Такие тоже есть. Часть общественников, которые были настроены негативно по отношению к проекту «Титан-Полимера», потом не скрывали, что им не хватало информации. Да, некоторые из них все еще с недоверием относятся, говорят: пока своими руками не потрогаем, не увидим своими глазами… Это тоже нормально. Мы на всех стадиях проекта готовы отвечать на вопросы. И отвечаем. Есть особо активные товарищи, которые регулярно нам их шлют. Иногда за голову хватаешься, такого они понапишут. Но мы все равно отвечаем. Потому что считаем это важным. — В Общественной палате Псковской области была создана специальная комиссия — как говорится, по вашу душу. Каким образом вы с ней работаете? — Секретарь палаты Анатолий Иосифович Мультах с коллегами держит нас «на прицеле». Подготовились и прислали целый перечень очень точных и компетентных вопросов. Мы на них, конечно, подробно ответили. Лучше у него спросите, как складывается наше взаимодействие. На мой взгляд, конструктивно. И если у них появляются еще вопросы или необходимость получить какую-то информацию — мы всегда готовы.

НУ КОГДА ЖЕ