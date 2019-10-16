Псковичи пошли по следам Тойоты и КамАЗа

На бережливом производстве желтые квадраты помогают сотрудникам избежать травм, на каждом рабочем месте есть контакты сотрудника, а самые инициативные работники получают автомобиль или 400 тысяч рублей.

ОПЫТ КАМАЗА

Само понятие «бережливое производство» появилось в России сравнительно недавно, в 2003 году. Но зародилась эта концепция в Японии, а точнее, на фирме «Тойота». После войны компания находилась в упадке. Чтобы сохранить производство, инженер Тайити Оно начал внедрять на предприятии систему оптимизации — то, что мы сегодня понимаем как «принципы бережливого производства».

Александр Тимохин,

руководитель отдела информационных технологий «Псковского электромашиностроительного завода»

Активнее других в России концепцию бережливого производства внедряет КамАЗ. Этой крупнейшей в России автомобильной корпорации удалось благодаря японскому чуду сэкономить за десять лет 32 миллиарда рублей! Недавно сотрудники нашего «ПЭМЗ» побывали в Набережных Челнах на стажировке, чтобы познакомиться с опытом внедрения бережливого производства на КамАЗе и, возможно, перенять для себя передовые идеи. «ПЭМЗ» и ещё 12 крупнейших предприятий Псковской области в следующем году примут участие в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости». Предприятие на Каме огромное, состоит из нескольких заводов, где трудятся почти 38 тысяч человек. В таких условиях на КамАЗе в полный рост встает проблема травмоопасности. И при внедрении бережливого производства одним из критериев развития как раз была безопасность. — У них есть так называемый «Крест безопасности», — продолжил рассказывать руководитель ОИТ. — Это такой плакат, на котором нарисован человек. На этом человеке отмечается, что повредили себе рабочие за смену: например, кто-то повредил руку — на человечке это отмечается красным крестом. А сбоку на плакате нарисованы квадраты, которые заполняют мастера по окончании смены. Там они должны указывать один из трех параметров: красный цвет — когда происходит что-то нехорошее, что-то кому-то прищемили или отдавили. Зеленый — все хорошо, а желтый — возможно, произойдет что-то нехорошее, такая вероятность есть. — И когда только внедряли «Крест безопасности», мастера заполняли квадраты только красным или зеленым цветами, — рассказывает Александр Тимохин об увиденном. — Никто не понимал, когда же рисовать желтый. Тогда на КамАЗе обозначили все возможные ситуации, относящиеся к желтым зонам, — к примеру, оголился электрический провод, около станка разлил кто-то масло, что-то упало и мешало проходу. Люди поняли, что подпадает под опасные ситуации, и стали отмечать желтые квадраты. И КамАЗ на своей статистике выяснил, что 25 желтых квадратов 100 % превращаются в один красный, если проблема не была решена.

Когда сотрудники стали отмечать желтые квадратики, то травмоопасность значительно снизилась, так как проблемы стали вовремя устранять. И заодно все наглядно увидели, как нерешенная проблема приводит к опасности. При бережливом производстве не принято ругать рабочих, принято решать проблемы. Если что-то произошло, никто не будет это умалчивать. На специальных стендах отражены инициативы сотрудников. На КамАЗе придумали конкурс — стали выбирать лидеров производственных решений. Человека, приносившего наиболее эффективное предложение, в итоге награждали или автомобилем, или денежным поощрением в размере 400 тысяч рублей.

КСТАТИ Бережливое производство — концепция управления производственным предприятием, основанная на постоянном стремлении к устранению всех видов потерь. Предполагает вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и максимальную ориентацию на потребителя.

Во всех производственных цехах на КамАЗе поддерживается порядок, все разложено по полочкам, пронумеровано и проштрихкодировано, стоит по линиям, даже указаны стрелки для направления движения. Везде висят и стоят плакаты и диаграммы: на них выносят проблемы, визуализируют процессы и возможности сокращения помех для производства. Даже в офисе все разложено по полочкам: папки стоят четко друг за другом (по корешкам проведена линия под наклоном, чтобы папки стояли только на своих местах), все бумаги и документы сортируются по своим папкам, каждое рабочее место подписано: есть фото, ФИО и должность сотрудника, его контакты. И это — работает! Как уверяют руководители предприятия КамАЗ, на одном из заводов за три первых месяца внедрения японской системы объем производства вырос на 60 %. А за 10 лет на КамАЗе удалось сэкономить 32 миллиарда рублей, затратив при этом 183 миллиона. Что это за волшебная система такая?

СПРАВКА Какие потери устраняют при бережливом производстве: 1. Перепроизводство. 2. Ожидание. 3. Лишние запасы. 4. Лишняя транспортировка. 5. Лишние операции. 6. Лишние перемещения персонала. 7. Брак.

ЯПОНСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Инженер Тайити Оно, которого мы уже упоминали, впервые выделил семь видов потерь и на протяжении 28 лет, по 1973 год, избавлялся от них. В 1973 году случился мировой топливный кризис, который сильно ударил по автопромышленным компаниям. Американские производители были на грани банкротства, а компания «Тойота» из года в год показывала прибыль. Ее даже заподозрили в подлоге информации, и под давлением крупных компаний правительство Японии в 1973 году провело расследование деятельности автоконцерна и выяснило, что компания и правда получает прибыль. Дело в том, что, пока крупные американские компании стремились за счет массовости продукта снизить себестоимость и захватить рынок, японцы старались избавиться от потерь, которые не прибавляли стоимости продукту, но тем не менее отнимали время, деньги и материалы. Достигнув определенного уровня, и чтобы развиваться дальше, компания стала «подтягивать» до своего уровня поставщиков и сотрудничающие компании, рассказывая им о бережливом производстве. Опираясь на опыт всех японских компаний, автор Масаки Имай выпускает книгу «Кайдзен: путь к успеху японских компаний», где более системно описывает, как развивать бережливое производство. «Кайдзен» — это два иероглифа, которые означают «непрерывно» и «улучшай, совершенствуй». Основной принцип кайдзена — это постоянное улучшение всех процессов и операций, и начинается улучшение с признания проблемы. Потому что если проблемы нет, то и улучшать нечего. Так, в компании «Тойота», а теперь уже и во всем мире, для выявления первопричин проблем широко используется подход «5 почему», смысл которого заключается в вопросе «почему», который задается пять раз на получаемые ответы. Ответив на все, можно добраться до первопричины проблемы.

КСТАТИ По принципам бережливого производства в России работают также Росатом, РЖД, АвтоВАЗ, Сбербанк, Уралмашзавод, Мираторг, Газпром.