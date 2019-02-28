Без вреда для экологии

На фоне информации о строительстве в Моглино завода «Титан-Полимер» у многих псковичей возникают вопросы о безопасности подобного производства. «Псковская правда» постаралась найти ответы на предприятии. Полимерное производство планирует запустить один из якорных инвесторов особой экономической зоны, который входит в группу компаний «Титан». Один из крупнейших промышленных холдингов России намерен вложить в производство в не самой богатой Псковской области 15 миллиардов (!!!) рублей. Цифры колоссальные. Однако деньги деньгами, но экологическое благополучие дороже. Начнем с того, что губернатор Михаил Ведерников неоднократно заявлял, что поддержание экологической безопасности — принципиально важная тема сотрудничества с «Титаном». В связи с этим глава региона и председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский подписали соглашение об экологическом партнерстве на прошедшем инвестфоруме в Сочи. — Еще до момента строительства производства мы оговариваем с партнерами совместную работу в сфере экологического контроля, — подчеркнул Михаил Ведерников. — Для жителей региона действительно важна прозрачная работа «Титан-Полимера». Органы власти оказывали и будут оказывать всестороннее содействие в реализации проекта, но вместе с тем будут тщательно следить за выполнением всех экологических норм и требований. — На псковском заводе будут собраны самые лучшие технологии, и причин для беспокойства нет, — заверил Михаил Сутягинский.

Что в имени твоем

Биаксиально-ориентированная полиэтилентерефталатная пленка — БОПЭТ и полиэтилентерефталат (ПЭТФ) — название сырья, из которого она производится. С этими продуктами мы сталкиваемся ежедневно в различных видах упаковки пищевых продуктов, ламинации, например календариков, защите гаджетов. Из этих полимеров делают защитную пленку для тонированных стекол автомобилей. Полиэстер — ткань, из которой все чаще шьют современную одежду. ПЭТФ востребован в станко-, приборо- и машиностроении, промышленном оборудовании, электротехнике и электронике, строительстве, сельском хозяйстве и даже в медицине. В производстве ПЭТФ будут использоваться терефталевая кислота и этиленгликоль. — Этиленгликоль — это двухатомный спирт, который классифицируется как вещество III класса опасности, — пояснили «Псковской правде» на заводе «Титан». — К этому классу относятся также уксусная кислота, перекись водорода, йод, соединения марганца и другие — те химические продукты, с которыми мы сталкиваемся не только в производстве, но и в быту. Этиленгликоль, кстати, также широко применяется в повседневной деятельности человека как компонент автомобильных антифризов и тормозных жидкостей, в отопительных системах частных домов. Терефталевая кислота — это порошок, не токсичный и не растворимый в воде и большинстве растворителей, который в технологии смешивается с этиленгликолем в среде азота, что исключает образование взрывоопасной смеси. На предприятии отметили, что в мире выпускается более 72 млн тонн ПЭТФ с использованием этого сырья. Во всем мире терефталевую кислоту относят к неопасным продуктам. Согласно классификатору отходов на 2018–2019 годы полиэтилентерефталат и его отходы имеют самый низкий — V класс опасности. Иногда приходится слышать, что изделия из ПЭТФ нельзя нагревать, потому что из них выделятся вредные вещества, например бисфенол А. Специалисты говорят, что нагревать действительно нельзя, но не из-за вредных веществ, а потому, что уже при температуре выше 65 градусов изделие может потерять форму. ПЭТФ не вступает в реакцию с продуктами, хранимыми внутри изделий, в том числе и при нагревании. — Что касается бисфенола А, то он используется в производстве другого полимера, поликарбоната, который внешне похож на ПЭТФ, — пояснили на заводе. — Он не используется для производства ПЭТФ и не может содержаться в готовой продукции из полиэтилентерефталата. Это скорее «городская легенда» или очередная хемофобия — иррациональная боязнь химических соединений.

Что в остатке

Любое производство, в том числе и химическое, имеет отходы. Экологическое обоснование будущего производства, то есть оценка воздействия на окружающую среду, разрабатывается в соответствии с нормативными документами Российской Федерации, уверяют в «Титане». — Все газообразные отходы производства «Титан-Полимера» будут сжигаться в печи до безопасных соединений, которые входят в состав нормальной атмосферы, — заверяют на заводе. — Жидкие отходы будут подвергаться соответствующей биоочистке на специальной установке, а твердые вещества не навредят окружающей среде благодаря системам пыле- и газоулавливания. Производство ПЭТФ практически безотходное, и весь полимер с отклонением по качеству, например при пуске линии, либо возвращается в процесс, либо продается для выпуска клея, лаков. Стоки невелики и составляют около 180 кубов в сутки, это можно сравнить с объемами стоков многоквартирного дома, в котором проживает около 500 человек. Эмиссии — выбросы в атмосферу предприятия — минимальны, поскольку весь процесс синтеза ПЭТФ происходит под вакуумом. Производство БОПЭТ-пленок также будет практически безотходным благодаря тому, что технологические обрезки пленки, образующиеся при намотке пленки в рулоны, будут возвращаться в производственный процесс. — Возможные выбросы оксидов углерода, сажи, бензинов, фенола, формальдегида, аммиака, бензола, бутилацетата, о которых ходят слухи, скорее возможны при работе какого-либо нефтеперерабатывающего предприятия, — отметили на предприятии. — А производство ПЭТФ официально признано самым чистым из всех полимерных производств в мире.