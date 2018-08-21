На всю катушку

Большие перспективы ждут станцию, когда ей присвоят статус особой экономической зоны. Разговоры о том, что Псковскую ГРЭС могут закрыть, уже не один год будоражат жителей поселка Дедовичи, где ГРЭС без преувеличения является градо- образующим предприятием. Но теперь тем, кто работает на станции, и их родственникам можно вздохнуть с облегчением. Руководство ГРЭС приняло решение участвовать в конкурентном отборе мощностей. Об этом рассказал заместитель генерального директора по производству — главный инженер ПАО «ОГК-2» Сергей Зайцев на встрече с журналистами 17 августа. Это гарантирует работу ГРЭС после 2021 года.

ДЕНЬГИ ЗА МОЩНОСТИ

В настоящее время Минэнерго России разработало проект изменений в правила проведения конкурентных отборов мощности, в соответствии с которым планируют поэтапное увеличение цены конкурентного отбора мощностей до 20 % к 2024 году. Принятие данных изменений позволит двум энергоблокам Псковской ГРЭС участвовать в долгосрочном конкурентном отборе мощности на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года. Проще говоря, станция гарантированно сможет получать от государства деньги не только за производство электроэнергии, но и за мощности, поскольку ее технические и качественные характеристики соответствуют определенным параметрам. На самой станции также внедряли мероприятия по повышению эффективности. Издержки сократили, нерентабельную выработку электроэнергии на оптовом рынке свели к минимуму. Результатом работы стало выведение работы станции в зону нулевой рентабельности. В последние два года станция работает даже с небольшим доходом. По словам Сергея Зайцева, дальнейшее сокращение сотрудников на станции не планируют. Сейчас штат укомплектован полностью. Работников достаточно для решения текущих задач. ГРЭС обеспечивает теплом большую часть поселка Дедовичи, в том числе жилые дома и социально значимые объекты: школы, больницу, детские сады.

ПРЕЗИДЕНТУ ПОНРАВИЛОСЬ

Судьбу Псковской ГРЭС решали на самом высоком уровне. Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников 14 августа во время личной встречи обратился к президенту России Владимиру Путину за поддержкой в сохранении и развитии Псковской ГРЭС после 2021 года. В качестве возможного варианта он предложил присвоить прилегающей территории статус особой экономической зоны, что позволит создать выгодные условия для инвесторов и послужит толчком к развитию самой ГРЭС. — Владимир Владимирович нашу инициативу поддержал, — рассказал Михаил Ведерников через два дня на встрече с руководством «ОГК-2». — Соответствующее обращение с позитивной резолюцией президента уже направлено в правительство Российской Федерации. По мнению Михаила Ведерникова, наряду с ОЭЗ «Моглино» и Промышленным электротехническим кластером у Псковской ГРЭС есть все шансы стать еще одной перспективной инвестиционной площадкой и точкой роста не только района, но и экономики всего региона. На сегодня как минимум две компании готовы зайти на площадку ГРЭС и вложить в создание новых производств около 20 млрд рублей.

ДОСТИГЛИ ПОНИМАНИЯ