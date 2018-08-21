На всю катушку

Большие перспективы ждут станцию, когда ей присвоят статус особой экономической зоны.
Разговоры о том, что Псковскую ГРЭС могут закрыть, уже не один год будоражат жителей поселка Дедовичи, где ГРЭС без преувеличения является градо-
образующим предприятием. Но теперь тем, кто работает на станции, и их родственникам можно вздохнуть с облегчением. Руководство ГРЭС приняло решение участвовать в конкурентном отборе мощностей. Об этом рассказал заместитель генерального директора по производству — главный инженер ПАО «ОГК-2» Сергей Зайцев на встрече с журналистами 17 августа. Это гарантирует работу ГРЭС после 2021 года.
В настоящее время Минэнерго России разработало проект изменений в правила проведения конкурентных отборов мощности, в соответствии с которым планируют поэтапное увеличение цены конкурентного отбора мощностей до 20 % к 2024 году. Принятие данных изменений позволит двум энергоблокам Псковской ГРЭС участвовать в долгосрочном конкурентном отборе мощности на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года. Проще говоря, станция гарантированно сможет получать от государства деньги не только за производство электроэнергии, но и за мощности, поскольку ее технические и качественные характеристики соответствуют определенным параметрам.
На самой станции также внедряли мероприятия по повышению эффективности. Издержки сократили, нерентабельную выработку электроэнергии на оптовом рынке свели к минимуму. Результатом работы стало выведение работы станции в зону нулевой рентабельности. В последние два года станция работает даже с небольшим доходом.
По словам Сергея Зайцева, дальнейшее сокращение сотрудников на станции не планируют. Сейчас штат укомплектован полностью. Работников достаточно для решения текущих задач.
ГРЭС обеспечивает теплом большую часть поселка Дедовичи, в том числе жилые дома и социально значимые объекты: школы, больницу, детские сады.
Судьбу Псковской ГРЭС решали на самом высоком уровне.
Станция гарантированно сможет получать от государства деньги, а сотрудники сохранят свои рабочие места.
Фото Андрея Степанова
Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников 14 августа во время личной встречи обратился к президенту России Владимиру Путину за поддержкой в сохранении и развитии Псковской ГРЭС после 2021 года. В качестве возможного варианта он предложил присвоить прилегающей территории статус особой экономической зоны, что позволит создать выгодные условия для инвесторов и послужит толчком к развитию самой ГРЭС.
— Владимир Владимирович нашу инициативу поддержал, — рассказал Михаил Ведерников через два дня на встрече с руководством «ОГК-2». — Соответствующее обращение с позитивной резолюцией президента уже направлено в правительство Российской Федерации.
По мнению Михаила Ведерникова, наряду с ОЭЗ «Моглино» и Промышленным электротехническим кластером у Псковской ГРЭС есть все шансы стать еще одной перспективной инвестиционной площадкой и точкой роста не только района, но и экономики всего региона.
На сегодня как минимум две компании готовы зайти на площадку ГРЭС и вложить в создание новых производств около 20 млрд рублей.
— Если сюда придут инвесторы, построят здесь заводы, то и с лимитом газа вопрос решится, а станция заработает на всю катушку, — сказал Сергей Зайцев.
Управляющий директор «ОГК-2» Артём Семиколенов сообщил, что собственник готов оказывать активное содействие в поиске решений по дальнейшей судьбе электростанции.
— Наша главная задача — сохранить уникальный коллектив станции и выполнить все социальные обязательства, — сказал Артём Семиколенов.
Он также заверил, что предприятие продолжит обеспечивать теплом поселок Дедовичи, а также по просьбе трудового коллектива и в ответ на обращение областных властей намерено реконструировать спортивный зал, в котором смогут заниматься члены семей работников станции и жители поселка.
— Уверен, что с приходом инвесторов перед поселком открываются хорошие перспективы, — сказал глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев. — Сейчас ажиотаж утих. Ранее многие специалисты Псковской ГРЭС пытались уехать из поселка, потому что не понимали, что их ждет. Мы очень рады, что понимание достигнуто по всем вопросам между руководством «ОГК-2» и администрацией области.
Дальнейшая проработка вариантов развития объекта будет идти в рамках деятельности рабочей группы с участием представителей «ОГК-2», Псковской ГРЭС, администрации региона и Дедовичского района. Выработанный и согласованный перспективный план развития территории представят в правительство РФ.