1,7 миллиона порций мороженого съели в Псковской области за неделю аномальной жары. Об этом сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на руководителя Группы компаний «Мега Холод» Татьяну Кириленок и собственные подсчеты.

По информации издания, ГК «Мега Холод», на долю которой приходится 37% регионального рынка мороженого, с 17 по 23 июня реализовала 45,2 тонны мороженого или 643700 порций: на 43% больше, чем за предыдущую неделю.

Таким образом, по расчетам редакции «АиФ-Псков», можно предположить, что всего в Псковской области было продано 122 тонны или 1,7 миллиона порций мороженого.