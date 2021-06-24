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Экономика / Потребитель (Товары и цены)

1,7 миллиона порций мороженого съели в Псковской области за неделю аномальной жары

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Редакция
24 июня 2021 года, 11:26
Фото: pixnio.com
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1,7 миллиона порций мороженого съели в Псковской области за неделю аномальной жары. Об этом сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на руководителя Группы компаний «Мега Холод» Татьяну Кириленок и собственные подсчеты. 

По информации издания, ГК «Мега Холод», на долю которой приходится 37% регионального рынка мороженого, с 17 по 23 июня реализовала 45,2 тонны мороженого или 643700 порций: на 43% больше, чем за предыдущую неделю.

Таким образом, по расчетам редакции «АиФ-Псков», можно предположить, что всего в Псковской области было продано 122 тонны или 1,7 миллиона порций мороженого.

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Напомним, 23 июня в Пскове был побит температурный рекорд. Абсолютный максимум температуры воздуха был равен +35,5 градуса. По данным Псковского гидрометцентра, до этого максимальная температура была зафиксирована в 2009 году и составила +35 градусов.

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