Машинальный рефлекс

Псковичи, задумавшие в конце осени приобрести новые автомобили, в смятении: в салонах пустота, если машины даже стоят, то они уже проданы. Приобрести автомобиль можно только под заказ. «Псковская правда» выяснила, что происходит и чего ждать дальше.
Псковичи, задумавшие в конце осени приобрести новые автомобили, в смятении: в салонах пустота, если машины даже стоят, то они уже проданы. Приобрести автомобиль можно только под заказ. «Псковская правда» выяснила, что происходит и чего ждать дальше.
Лишь в сентябре склады салонов вновь стали заполняться. В это же время началось падение курса рубля, люди стали делать вложения, опасаясь за будущее состояние рынка. Все это привело к резкому спросу на легковые автомобили, а через некоторое время – и к дефициту.
Представитель автосалона «Автотим» Евгений Тюрин напомнил нам о схожей ситуации, которая произошла в 2014 году – люди активно покупали автомобили, после чего произошел застой. И только спустя полгода ситуация стала нормализоваться.
«Дефицит есть. Автомобили скупают. Сейчас в нашем салоне осталось лишь по одной модели на каждую марку. Это связано с застоем заводов в период пандемии. Цены у нас, конечно, выросли, но не так сильно, как в крупных городах», – говорит Евгений.
Руководитель отдела продаж автосалона «Авто-АС» Александр Остроухов отметил, что предпосылки к дефициту складывались еще в начале лета, а сам он начался в августе.
Свободных автомобилей в продаже практически нет. Они либо забронированы, либо с дополнительным оборудованием. В июне мы еще не до конца понимали, как складывается ситуация, а вот уже в августе начался дефицит.
«Заводы с марта до сентября не проводили отгрузку автомобилей. Повышенный спрос вполне предсказуем – люди опасаются роста цен. Думаю, что через некоторое время все придет в норму», – сообщает Александр.
У нас дефицит начался в июне. Конечно же одним из факторов этого явления можно назвать пандемию и закрытие автозаводов. Сейчас у нас имеется всего 15 автомобилей в продаже.
«Цены возросли, но адекватно. К сожалению, в крупных городах есть такие компании, которые используют повышение спроса и курса в свою пользу. Мы таким не занимаемся», – добавляет Максим.
Mitsubishi сейчас в дефиците, Chery – нет. Начался этот подъем спроса в середине лета, полагаю, что из-за нестабильного положения курса рубля. Про повышение цен могу сказать, что сейчас больше дорожают автомобили импортной сборки, чем отечественной.
Как видно из этих комментариев и опыта реальных людей, дефицит автомобилей – это не вымысел и не рекламная кампания дилеров, а вполне серьезная и нетипичная ситуация, связанная с экономическими изменениями. Поэтому «Псковская правда» обратилась за комментарием к бизнес-омбудсмену Аркадию Мурылеву.
«Я считаю, что весь этот дефицит связан с желанием граждан сохранить свой капитал», – говорит он. – Из-за нестабильности курса рубля и инфляции люди стараются делать вложения в недвижимость или автомобили бизнес-класса, ведь цены могут еще возрасти в ближайшее время».
Уполномоченный по правам предпринимателей подчеркнул, что дефицит особенно заметен в сегменте автомобилей бизнес-класса: «Во-первых, цены на них и так высокие, а будут только увеличиваться, поэтому выгоднее купить сейчас. Во-вторых, потом эти машины можно будет продать по той же цене, за которую и купили».
Если говорить о дефиците в целом, то он был ожидаем. Осенью всегда растет спрос, да и ситуация с коронавирусом усилила этот эффект.
А что происходит в других регионах России? Абсолютно тоже самое. Журнал Forbes пишет о проведенном Ассоциацией европейского бизнеса исследовании, которое показало, что продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в октябре выросли на 7%. Впрочем, это непостоянное явление, и ситуация обязательно изменится. Но уже в следующем году.