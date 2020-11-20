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Экономика / Потребитель (Товары и цены)

Машинальный рефлекс

Рост спроса на новые автомобили в Пскове привел к их дефициту у дилеров

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Антон Бушуев
20 ноября 2020 года, 15:58
Фото: Александр Сидоренко
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Псковичи, задумавшие в конце осени приобрести новые автомобили, в смятении: в салонах пустота, если машины даже стоят, то они уже проданы. Приобрести автомобиль можно только под заказ. «Псковская правда» выяснила, что происходит и чего ждать дальше.

«Люди опасаются роста цен»

Причины «пустых полок» в автосалонах, в принципе, понятны. Пандемия не обошла стороной и автомобильную промышленность, которая переживает не самые спокойные времена – весной остановили свою работу автозаводы, а поставка автомобилей к дилерам прекратилась до начала осени.

Лишь в сентябре склады салонов вновь стали заполняться. В это же время началось падение курса рубля, люди стали делать вложения, опасаясь за будущее состояние рынка. Все это привело к резкому спросу на легковые автомобили, а через некоторое время – и к дефициту.

Представитель автосалона «Автотим» Евгений Тюрин напомнил нам о схожей ситуации, которая произошла в 2014 году – люди активно покупали автомобили, после чего произошел застой. И только спустя полгода ситуация стала нормализоваться.

«Дефицит есть. Автомобили скупают. Сейчас в нашем салоне осталось лишь по одной модели на каждую марку. Это связано с застоем заводов в период пандемии. Цены у нас, конечно, выросли, но не так сильно, как в крупных городах», – говорит Евгений.

Руководитель отдела продаж автосалона «Авто-АС» Александр Остроухов отметил, что предпосылки к дефициту складывались еще в начале лета, а сам он начался в августе.

Свободных автомобилей в продаже практически нет. Они либо забронированы, либо с дополнительным оборудованием. В июне мы еще не до конца понимали, как складывается ситуация, а вот уже в августе начался дефицит.

Машинальный рефлексАлександр Остроухов, руководитель отдела продаж автосалона «Авто-АС»

«Заводы с марта до сентября не проводили отгрузку автомобилей. Повышенный спрос вполне предсказуем – люди опасаются роста цен. Думаю, что через некоторое время все придет в норму», – сообщает Александр.

«У нас всего 15 машин в продаже»

Сами дилеры, как поясняет руководитель «Автосалона 1 Hyundai» Максим Алексеев, в этой ситуации беспомощны – наличие автомобилей напрямую зависит от поставок с заводов.

У нас дефицит начался в июне. Конечно же одним из факторов этого явления можно назвать пандемию и закрытие автозаводов. Сейчас у нас имеется всего 15 автомобилей в продаже.

Машинальный рефлексМаксим Алексеев, руководитель «Автосалона 1 Hyundai»

«Цены возросли, но адекватно. К сожалению, в крупных городах есть такие компании, которые используют повышение спроса и курса в свою пользу. Мы таким не занимаемся», – добавляет Максим.

Машинальный рефлекс

Фото Андрея Степанова
Владелец салонов Mitsubishi и Chery Вадим Боровко уверен в том, что дефицит не сильно влияет на продажи и деятельность салонов в целом. Если какой-то модели нет в наличии, то можно ее заказать. Для этого есть программа заключения договора по фиксированной цене. Правда, имеются и минусы – придется заплатить дополнительную сумму, а сам автомобиль доставят только в следующем году

Mitsubishi сейчас в дефиците, Chery – нет. Начался этот подъем спроса в середине лета, полагаю, что из-за нестабильного положения курса рубля. Про повышение цен могу сказать, что сейчас больше дорожают автомобили импортной сборки, чем отечественной.

Машинальный рефлексВадим Боровко, владелец салонов Mitsubishi и Chery

Кризис бизнес-класса

Как видно из этих комментариев и опыта реальных людей, дефицит автомобилей – это не вымысел и не рекламная кампания дилеров, а вполне серьезная и нетипичная ситуация, связанная с экономическими изменениями. Поэтому «Псковская правда» обратилась за комментарием к бизнес-омбудсмену Аркадию Мурылеву.

«Я считаю, что весь этот дефицит связан с желанием граждан сохранить свой капитал», – говорит он. – Из-за нестабильности курса рубля и инфляции люди стараются делать вложения в недвижимость или автомобили бизнес-класса, ведь цены могут еще возрасти в ближайшее время».

Уполномоченный по правам предпринимателей подчеркнул, что дефицит особенно заметен в сегменте автомобилей бизнес-класса: «Во-первых, цены на них и так высокие, а будут только увеличиваться, поэтому выгоднее купить сейчас. Во-вторых, потом эти машины можно будет продать по той же цене, за которую и купили».

Если говорить о дефиците в целом, то он был ожидаем. Осенью всегда растет спрос, да и ситуация с коронавирусом усилила этот эффект.

Машинальный рефлексАркадий Мурылёв, бизнес-омбудсмен

А что происходит в других регионах России? Абсолютно тоже самое. Журнал Forbes пишет о проведенном Ассоциацией европейского бизнеса исследовании, которое показало, что продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в октябре выросли на 7%. Впрочем, это непостоянное явление, и ситуация обязательно изменится. Но уже в следующем году.  

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