Машинальный рефлекс

Псковичи, задумавшие в конце осени приобрести новые автомобили, в смятении: в салонах пустота, если машины даже стоят, то они уже проданы. Приобрести автомобиль можно только под заказ. «Псковская правда» выяснила, что происходит и чего ждать дальше.

«Люди опасаются роста цен»

Причины «пустых полок» в автосалонах, в принципе, понятны. Пандемия не обошла стороной и автомобильную промышленность, которая переживает не самые спокойные времена – весной остановили свою работу автозаводы, а поставка автомобилей к дилерам прекратилась до начала осени.

Лишь в сентябре склады салонов вновь стали заполняться. В это же время началось падение курса рубля, люди стали делать вложения, опасаясь за будущее состояние рынка. Все это привело к резкому спросу на легковые автомобили, а через некоторое время – и к дефициту.

Представитель автосалона «Автотим» Евгений Тюрин напомнил нам о схожей ситуации, которая произошла в 2014 году – люди активно покупали автомобили, после чего произошел застой. И только спустя полгода ситуация стала нормализоваться.

«Дефицит есть. Автомобили скупают. Сейчас в нашем салоне осталось лишь по одной модели на каждую марку. Это связано с застоем заводов в период пандемии. Цены у нас, конечно, выросли, но не так сильно, как в крупных городах», – говорит Евгений.

Руководитель отдела продаж автосалона «Авто-АС» Александр Остроухов отметил, что предпосылки к дефициту складывались еще в начале лета, а сам он начался в августе.