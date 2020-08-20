Дом на масках

В то время, как одни в тяжелое короновирусное время теряли работу, средства к существованию и бодрость духа, другие смогли вовремя собраться, поймать момент и даже заработать на мечту. «Псковская правда» нашла человека, который смог заработать в этот непростой период времени.
В середине марта псковских школьников отправили на досрочные каникулы, а еще через неделю за ними последовали родители. Кто-то работал на удаленке, кто-то просто пережидал время в ожидании лучших времен. Людей призывали сидеть дома и носить маски и перчатки. Как оказалось, сделать это было не так просто по причине отсутствия в магазинах и аптеках и того, и другого.
- Носить маски нас обязали еще до карантина, - говорит псковичка Елена. - Моя старшая дочь как-то подошла ко мне и попросила сшить ей маску с единорогом. Я всегда что-то шью, поэтому найти в своих запасах лоскут ткани не составило труда.
Елена по профессии закройщик-дизайнер. Одно время в ее кринолиновых платьях выходили на сцену артистки. Она пробовала было работать в ателье, но не сложилось, поэтому долгое время она шила только для своей семьи.
Все началось с маски для дочери
Фото предоставлено героиней статьи
- Из найденного мною отрезка вышла не одна, а целых пять масок, - вспоминает Елена. - Вот я и решила выставить на просторы социальных сетей фото, подписав его: «Маска для дочери, если есть желающие на такую же – обращайтесь!»
На тот момент масок в продаже не было совсем, поэтому желающие приобрести маску пусть даже с единорогом нашлись довольно быстро.
Первое время на пошив одной маски у Елены уходило от получаса времени. Шила она их в соответствии с ГОСТом: из хлопчатобумажной ткани, трехслойную, с металлической вставкой по носу, да еще каждую упаковывала в индивидуальный стерильный пакет.
- Несмотря на изначально высокую стоимость моих изделий - 350 рублей первоначальная цена и 100 рублей конечная - заказов было не мало, - рассказывает она.
Первый большой заказ – на изготовление 23 масок – поступил от детской стоматологии. На его выполнение у Елены ушло чуть больше суток. При этом ее регулярно просили сшить одну, две или три маски, и она не отказывалась.
- Заказы через интернет шли с завидной регулярностью, - говорит она. - А ведь мою основную работу тоже никто не отменял, но карантин мне в помощь: дочь перешла на онлайн-обучение и смогла мне помогать. Да и вообще, надо отдать должное моей семье - все дружно включились в дело.
Елена шила маски в промежуток времени, остающийся от основной работы: ложилась спать в два часа ночи, а в восемь утра уже была на ногах. Восемнадцатилетняя дочь Елены оформляла заказы, отпаривала готовые изделия, вставляла металлическую детальку, раскладывала маски по пакетам. Супруг, приезжая с работы, занимался доставкой по городу.
Каждую маску Елена шила по всем правилам, да еще и упаковывала в индивидуальную упаковку
фото предоставлено героиней статьи
- Я понимала, что история такого спроса будет совсем не долгой, поэтому упорный труд круглыми сутками меня не пугал, - признается Елена. - Старалась мысли об усталости заменить мыслями о том, что это не надолго, что нужно успеть, что потерпеть надо всего несколько недель.
Количество оптовых заказов день ото дня тоже росло. Не все предприятия закрылись, а работать людей обязывали в масках.
- Среди моих заказчиков были работники медицинских учреждений, как частных, так и муниципальных, а так же владельцы строительных магазинов. И те и другие брали маски оптом.
В таком режиме Елена и ее семья прожили примерно полтора месяца, потом рынок перенасытился и спрос пошел на спад. Оставшиеся маски Елена отдала в детский дом.
На вырученные от продаж масок средства, а это около 100 000 рублей, семья решила купить земельный участок и построить небольшой домик.
В семье не нарадуются покупке участка, уже посадили первое дерево
фото предоставлено героиней статьи
- Мы много лет с супругом мечтаем о даче, - признается Елена. - У нас многодетная семья, плюс жилье в ипотеке, и лишних средств, конечно, не было. А здесь появилась такая возможность. Нам повезло попасть в пик и заработать приличную сумму, на эти деньги мы приобрели недорогой участок в садоводческом товариществе и заложили фундамент дачного домика.
Дальнейшее строительство семья будет продолжать по мере возможностей. Они очень надеются, что к следующей весне смогут полноценно проводить время на своей даче.
- Везение это было или что — не знаю, думаю, только от части. Я не фартовый человек, скорее — просто трудолюбивый.