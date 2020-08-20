Дом на масках

В то время, как одни в тяжелое короновирусное время теряли работу, средства к существованию и бодрость духа, другие смогли вовремя собраться, поймать момент и даже заработать на мечту. «Псковская правда» нашла человека, который смог заработать в этот непростой период времени.

Счастливый единорог

В середине марта псковских школьников отправили на досрочные каникулы, а еще через неделю за ними последовали родители. Кто-то работал на удаленке, кто-то просто пережидал время в ожидании лучших времен. Людей призывали сидеть дома и носить маски и перчатки. Как оказалось, сделать это было не так просто по причине отсутствия в магазинах и аптеках и того, и другого. - Носить маски нас обязали еще до карантина, - говорит псковичка Елена. - Моя старшая дочь как-то подошла ко мне и попросила сшить ей маску с единорогом. Я всегда что-то шью, поэтому найти в своих запасах лоскут ткани не составило труда. Елена по профессии закройщик-дизайнер. Одно время в ее кринолиновых платьях выходили на сцену артистки. Она пробовала было работать в ателье, но не сложилось, поэтому долгое время она шила только для своей семьи.

- Из найденного мною отрезка вышла не одна, а целых пять масок, - вспоминает Елена. - Вот я и решила выставить на просторы социальных сетей фото, подписав его: «Маска для дочери, если есть желающие на такую же – обращайтесь!» На тот момент масок в продаже не было совсем, поэтому желающие приобрести маску пусть даже с единорогом нашлись довольно быстро.

Нужно успеть!

Первое время на пошив одной маски у Елены уходило от получаса времени. Шила она их в соответствии с ГОСТом: из хлопчатобумажной ткани, трехслойную, с металлической вставкой по носу, да еще каждую упаковывала в индивидуальный стерильный пакет. - Несмотря на изначально высокую стоимость моих изделий - 350 рублей первоначальная цена и 100 рублей конечная - заказов было не мало, - рассказывает она. Первый большой заказ – на изготовление 23 масок – поступил от детской стоматологии. На его выполнение у Елены ушло чуть больше суток. При этом ее регулярно просили сшить одну, две или три маски, и она не отказывалась. - Заказы через интернет шли с завидной регулярностью, - говорит она. - А ведь мою основную работу тоже никто не отменял, но карантин мне в помощь: дочь перешла на онлайн-обучение и смогла мне помогать. Да и вообще, надо отдать должное моей семье - все дружно включились в дело. Елена шила маски в промежуток времени, остающийся от основной работы: ложилась спать в два часа ночи, а в восемь утра уже была на ногах. Восемнадцатилетняя дочь Елены оформляла заказы, отпаривала готовые изделия, вставляла металлическую детальку, раскладывала маски по пакетам. Супруг, приезжая с работы, занимался доставкой по городу.

- Я понимала, что история такого спроса будет совсем не долгой, поэтому упорный труд круглыми сутками меня не пугал, - признается Елена. - Старалась мысли об усталости заменить мыслями о том, что это не надолго, что нужно успеть, что потерпеть надо всего несколько недель.

Труд, а не фарт

Количество оптовых заказов день ото дня тоже росло. Не все предприятия закрылись, а работать людей обязывали в масках. - Среди моих заказчиков были работники медицинских учреждений, как частных, так и муниципальных, а так же владельцы строительных магазинов. И те и другие брали маски оптом. В таком режиме Елена и ее семья прожили примерно полтора месяца, потом рынок перенасытился и спрос пошел на спад. Оставшиеся маски Елена отдала в детский дом. На вырученные от продаж масок средства, а это около 100 000 рублей, семья решила купить земельный участок и построить небольшой домик.