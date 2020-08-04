На площадку становись!

Коронавирус больно ударил по бизнесу. Несколько месяцев работа предпринимателей была полностью парализована. При этом аренду, коммунальные платежи, налоги, заработную плату сотрудникам никто не отменял. Помощь государства и послабления не могут быть вечными, а бизнес надо спасать здесь и сейчас. Чтобы поддержать предпринимателей в регионе был создан региональный Маркетплейс. Проще говоря: открыт псковский интернет-магазин, где бизнесмен кладет на виртуальные полки свой виртуальный товар, а покупатель, используя свой смартфон, может его быстро и удобно купить. О работе площадки рассказала директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова.

Магазин без аренды и коммуналки

- Анастасия, как возникла сама идея создания такого ресурса? - Вопрос о создании маркетплейса поднимался то одним, то другим предпринимателем неоднократно. Одни только подумывали о создании площадки электронной торговли, другие что-то пытались организовать своими силами. О создании ее на уровне региона речь не шла, потому что такой ресурс требует больших затрат, а потому в нем должна быть необходимость и соответствующий запрос от предпринимателей. Когда пандемия заставила всех сесть дома и работать можно было только дистанционно, выяснилось, что большая часть предпринимателей не имеют возможности продавать свою продукцию электронным способом. И проблема даже не в отсутствие интернета - просто они не понимали, как это можно организовать. На одном из заседаний оперативного штаба по экономике губернатор Михаил Ведерников заметил, что неплохо бы было создать региональный маркетплейс. В тот момент мы как раз обсуждали с частным предпринимателем организацию такой площадки.

- Во сколько обошелся проект? - Цена создания такой площадки - от 500 000 рублей и выше. И средства на нее в тот момент взять было неоткуда. У Фонда финансирование целевое, и мы тоже не можем выделить деньги под какой-то проект. Предприниматель же бесплатно предоставил техническую разработку площадки. Мы со своей стороны вошли партнерами. - Быстро получилось запустить сайт? - Мы запустили сайт в конце мая, спустя 2 недели после презентации площадки губернатору. Перед запуском была проделана большая работа по его заполнению. Ведь прежде чем предлагать его потребителю важно, чтобы он был наполнен какой-то продукцией. Сейчас предприниматели заводят туда информацию о себе и своих товарах бесплатно. У них есть возможность зарегистрировать свой личный кабинет и сразу размещать товары/услуги. Также предпринимателям оказывается поддержка и даются рекомендации по размещению своих предложений. Особое внимание уделяется вопросу организации доставки.

«Сделано в Пскове». И не только

- Сколько уже предпринимателей представлено на площадке? - Порядка 112 продавцов, примерно 30% из них довольно активные - постоянно обновляют товары, участвуют в акциях, предоставляют скидки. Представлено около 2 500 наименований продукции, более чем в 300 категориях. 70% покупателей – женщины. Наибольшим спросом пользуется женская и детская одежда, косметика, зоотовары, продукция ресторанов, электроника, подарки и сувениры. Очень популярна продукция местных производителей, поэтому планируем открыть специальный раздел «сделано в Пскове». - Предприниматели могут выставить любые товары или есть какие-то ограничения? - Абсолютно любые. При этом это могут быть, как товары, так и услуги. Мы понимаем, что большое количество предпринимателей просто занимается перепродажей каких-то товаров. А поскольку маркетплейс мы создавали как площадку, где каждый предприниматель может получить возможность бесплатно в интернете разместить свой товар, то никаких ограничений устанавливать не стали.

- Но предприниматели все местные? - Предприниматели местные, площадка создавалась именно для них. Пока не рассматривается вариант размещения предпринимателей из других областей. Пока. Но я могу сказать, что есть уже несколько регионов, которые обращались к разработчику платформы с просьбой поделиться опытом. Мы, наверное, сейчас единственные с такой уникальной практикой создания маркетплейса.

Выживание — дело рук...

- Одно время в регионе действовала похожая площадка - «Псковский фермер». На ней местные производители могли продавать свою продукцию, но со временем ее не стало. - Успех таких площадок зависит от ряда факторов. Для того чтобы они работали, нужен внушительный финансовый и человеческий ресурс. Во-первых, ее надо продвигать, чтобы она всегда была на слуху. Во-вторых, надо постоянно контролировать актуальность товаров и цен, специальных предложений. В-третьих, доставка. Когда мы создавали площадку, нас предупреждали, что одна из основных задач – это логистика. Если покупатель, сделает заказ, а товар не получит, то он попросту больше не вернется. Пока у нас товары доставляют сами предприниматели. У кого-то доставка отлажена хорошо, а кто-то испытывает сложности. Но, в целом, справляются. Мы стараемся применить весь наш опыт, чтобы площадка была полезна и успешно развивалась. - Какое решение вопроса доставки вы видите? - Мы рассматриваем два варианта. Первый: аутсорсинг, то есть привлекаем коммерческую организацию, которая специализируется на логистике. Кстати, уже проведен ряд переговоров с возможными партнерами. Второй вариант – это логистика собственными силами. Мы сейчас посмотрим, как площадка себя покажет, и, исходя из этого, будем принимать соответствующие решения.