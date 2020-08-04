Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Экономика / Потребитель (Товары и цены)

На площадку становись!

Товары псковских предпринимателей теперь можно купить в одном месте, не выходя из дома

Текст:
Ольга Нефёдова
4 августа 2020 года, 16:25
Фото: Андрей Степанов
0

Коронавирус больно ударил по бизнесу. Несколько месяцев работа предпринимателей была полностью парализована. При этом аренду, коммунальные платежи, налоги, заработную плату сотрудникам никто не отменял. Помощь государства и послабления не могут быть вечными, а бизнес надо спасать здесь и сейчас.

Чтобы поддержать предпринимателей в регионе был создан региональный Маркетплейс. Проще говоря: открыт псковский интернет-магазин, где бизнесмен кладет на виртуальные полки свой виртуальный товар, а покупатель, используя свой смартфон, может его быстро и удобно купить.

О работе площадки рассказала директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова.

Магазин без аренды и коммуналки

- Анастасия, как возникла сама идея создания такого ресурса?

- Вопрос о создании маркетплейса поднимался то одним, то другим предпринимателем неоднократно. Одни только подумывали о создании площадки электронной торговли, другие что-то пытались организовать своими силами. О создании ее на уровне региона речь не шла, потому что такой ресурс требует больших затрат, а потому в нем должна быть необходимость и соответствующий запрос от предпринимателей.

Когда пандемия заставила всех сесть дома и работать можно было только дистанционно, выяснилось, что большая часть предпринимателей не имеют возможности продавать свою продукцию электронным способом. И проблема даже не в отсутствие интернета - просто они не понимали, как это можно организовать.

На одном из заседаний оперативного штаба по экономике губернатор Михаил Ведерников заметил, что неплохо бы было создать региональный маркетплейс. В тот момент мы как раз обсуждали с частным предпринимателем организацию такой площадки.

На площадку становись!
Удобно покупать все в одном месте
Фото Андрея Степанова

- Во сколько обошелся проект?

- Цена создания такой площадки - от 500 000 рублей и выше. И средства на нее в тот момент взять было неоткуда. У Фонда финансирование целевое, и мы тоже не можем выделить деньги под какой-то проект. Предприниматель же бесплатно предоставил техническую разработку площадки. Мы со своей стороны вошли партнерами.

- Быстро получилось запустить сайт?

- Мы запустили сайт в конце мая, спустя 2 недели после презентации площадки губернатору. Перед запуском была проделана большая работа по его заполнению. Ведь прежде чем предлагать его потребителю важно, чтобы он был наполнен какой-то продукцией. Сейчас предприниматели заводят туда информацию о себе и своих товарах бесплатно. У них есть возможность зарегистрировать свой личный кабинет и сразу размещать товары/услуги. Также предпринимателям оказывается поддержка и даются рекомендации по размещению своих предложений. Особое внимание уделяется вопросу организации доставки.

«Сделано в Пскове». И не только

- Сколько уже предпринимателей представлено на площадке?

- Порядка 112 продавцов, примерно 30% из них довольно активные - постоянно обновляют товары, участвуют в акциях, предоставляют скидки. Представлено около 2 500 наименований продукции, более чем в 300 категориях. 70% покупателей – женщины.

Наибольшим спросом пользуется женская и детская одежда, косметика, зоотовары, продукция ресторанов, электроника, подарки и сувениры. Очень популярна продукция местных производителей, поэтому планируем открыть специальный раздел «сделано в Пскове».

- Предприниматели могут выставить любые товары или есть какие-то ограничения?

- Абсолютно любые. При этом это могут быть, как товары, так и услуги. Мы понимаем, что большое количество предпринимателей просто занимается перепродажей каких-то товаров. А поскольку маркетплейс мы создавали как площадку, где каждый предприниматель может получить возможность бесплатно в интернете разместить свой товар, то никаких ограничений устанавливать не стали.

На площадку становись!
На площадке можно заказать доставку еды
Фото Андрея Степанова

- Но предприниматели все местные?

- Предприниматели местные, площадка создавалась именно для них. Пока не рассматривается вариант размещения предпринимателей из других областей. Пока. Но я могу сказать, что есть уже несколько регионов, которые обращались к разработчику платформы с просьбой поделиться опытом. Мы, наверное, сейчас единственные с такой уникальной практикой создания маркетплейса.

Выживание — дело рук...

- Одно время в регионе действовала похожая площадка - «Псковский фермер». На ней местные производители могли продавать свою продукцию, но со временем ее не стало.

- Успех таких площадок зависит от ряда факторов. Для того чтобы они работали, нужен внушительный финансовый и человеческий ресурс. Во-первых, ее надо продвигать, чтобы она всегда была на слуху. Во-вторых, надо постоянно контролировать актуальность товаров и цен, специальных предложений. В-третьих, доставка. Когда мы создавали площадку, нас предупреждали, что одна из основных задач – это логистика. Если покупатель, сделает заказ, а товар не получит, то он попросту больше не вернется. Пока у нас товары доставляют сами предприниматели. У кого-то доставка отлажена хорошо, а кто-то испытывает сложности. Но, в целом, справляются. Мы стараемся применить весь наш опыт, чтобы площадка была полезна и успешно развивалась.

- Какое решение вопроса доставки вы видите?

- Мы рассматриваем два варианта. Первый: аутсорсинг, то есть привлекаем коммерческую организацию, которая специализируется на логистике. Кстати, уже проведен ряд переговоров с возможными партнерами. Второй вариант – это логистика собственными силами. Мы сейчас посмотрим, как площадка себя покажет, и, исходя из этого, будем принимать соответствующие решения.

На площадку становись!
Продукция фермеров тоже не сайте представлена
Фото Андрея Степанова

- Станет ли площадка платной для предпринимателей в будущем?

- Размещение на площадке планируем так и оставить бесплатным. Очень важно, чтобы нашим покупателям было удобно ей пользоваться, а псковские предприниматели могли свободно размещать свои товары/услуги. По мере развития мы будем вводить дополнительный функционал, который может быть платным, потому что вопрос монетизации достаточно актуальный.

- Вы создавали маркетплейс, ориентируясь на чей-то опыт? Насколько они вообще эффективны?

- Если говорить о регионах, то все существующие региональные площадки узко специализированы. Мы же работаем в формате цифрового торгового центра. Где представлены товары/услуги из совершенно разных категорий.Получается, что ни в одном регионе такого формата нет. Поэтому мы ориентируемся на опыт развития федеральных маркетплейсов. И нам еще очень помогает предприниматель, который создал эту площадку. Он специализируется на таких проектах.

- На ваш взгляд, не начнется ли отток покупателей. Обычные магазины уже фактически открылись и работают, после снятия ограничений.

- Не думаю. Мне кажется, за время сидения дома у людей сформировала привычка заказывать товары через интернет. Это удобно, не нужно тратить время на походы в магазин и нести вещи домой. Плюс ко всему, на площадке предприниматели предлагают различные скидки, а мы со своей стороны, продвигая ресурс, проводим разные акции. И у нас нет иллюзий. Мы создавали эту площадку как инструмент поддержки для предпринимателей. Мы понимаем, что он может затухнуть, а может и развиться, и на это влияют совершенно разные факторы. Пока же темпы только нарастают, интерес и предпринимателей, и покупателей к ресурсу есть. Только за последний месяц информационный охват составил более 60 000 человек

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Дело о шоколаде

Экономика / Я – социальный предприниматель
30 июля 11:37

Дело о шоколаде

Как сотрудница банка превратилась в шоколатье
Моногород Печоры – новые возможности для инвестора

Экономика / Инвестиции
21 июля 09:49

Моногород Печоры – новые возможности для инвестора

Шесть инвестиционных проектов планируют реализовать в городе
На волне

Экономика / Я – социальный предприниматель
21 июля 09:30

На волне

Как на клочке земли и воды создать оазис спорта
  • Представители ТПП России и Белоруссии на веб-марафоне поговорят о туризме в условиях пандемии
  • Строительство социального городка под Псковом планируется завершить в 2022 году
  • В Пскове планируется открыть колумбарий
  • Дорогу от себежской деревни Долосцы до границы с Белоруссией отремонтировали
  • Три тысячи антивандальных кресел поставят в Зелёном театре Пскова
  • В Великих Луках бомж намеревался угнать и сдать на металлом автомобиль
  • Участок улицы Некрасова закроют для транспорта 6 августа
  • Стартовало голосование по выбору граффити для технических сооружений Пскова
  • Более миллиона пассажиров перевели поезда «Псков — Санкт-Петербург»
  • Соболезнование родным себежского ветерана Антонины Клубковой выразил губернатор
  • Ещё один заражённый коронавирусом умер в Псковской области
  • Оборудование для первой в мире термоядерной установки разработали в Великих Луках
  • Грант выиграли три библиотеки Псковской области
  • Сообщение о разливе 10 тонн мазута в Псковском районе проверяет прокуратура
  • Перелом рёбер получила пассажирка вылетевшей в кювет в Локнянском районе машины
  • Модернизация ждёт псковскую библиотеку «Радуга»

    • 3 августа

  • Зарегистрироваться на сайте мирпутешествий.рф посоветовал псковичам губернатор
  • 44 млн рублей уже получили безработные псковичи
  • Михаил Ведерников: Жалобы на сотрудников соцзащиты требуют особого внимания
  • Качественной и динамичной назвал губернатор работу строителей больницы в Великих Луках
  • Часть здания нового детсада в Великих Луках могут ввести в эксплуатацию
  • Изыскать допсредства на подземные переходы в Великих Луках пообещал губернатор
  • На 130 дней отстал от графика подрядчик по строительству школы в Великих Луках
  • О стабильном улучшении эпидобстановки в Псковской области заявил губернатор
  • 70-летие отмечает экс-главный редактор «Псковской правды»
  • Сергей Петров покидает пост главы Великолукского района
  • Из-за козла в Опочецком районе ввели карантин по бешенству
  • Некоторые массовые мероприятия разрешили в Псковской области
  • Почти 380 млн рублей выделены Псковской области из резерва Правительства
  • Началась подготовка к празднованию в 2021 году тысячелетия Усвят

    • Новости

    Детали существенны

    Политика
    Светлана Синцова 4 августа 14:45

    Детали существенны

    О чем рассказали находки поискового отряда на территории бывшего концлагеря в деревне Моглино

    Без чувства долга

    Экономика / Деньги
    21 июля 08:47

    Без чувства долга

    Легко ли пройти через процедуру банкротства и каковы будут последствия

    Новая пятилетка

    Экономика
    8 июля 16:33

    Новая пятилетка

    Очередной «точной» датой сноса торгового комплекса «Магеллан» стал 2025 год