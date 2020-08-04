На площадку становись!

Коронавирус больно ударил по бизнесу. Несколько месяцев работа предпринимателей была полностью парализована. При этом аренду, коммунальные платежи, налоги, заработную плату сотрудникам никто не отменял. Помощь государства и послабления не могут быть вечными, а бизнес надо спасать здесь и сейчас.
Чтобы поддержать предпринимателей в регионе был создан региональный Маркетплейс. Проще говоря: открыт псковский интернет-магазин, где бизнесмен кладет на виртуальные полки свой виртуальный товар, а покупатель, используя свой смартфон, может его быстро и удобно купить.
О работе площадки рассказала директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова.
Магазин без аренды и коммуналки
- Анастасия, как возникла сама идея создания такого ресурса?
- Вопрос о создании маркетплейса поднимался то одним, то другим предпринимателем неоднократно. Одни только подумывали о создании площадки электронной торговли, другие что-то пытались организовать своими силами. О создании ее на уровне региона речь не шла, потому что такой ресурс требует больших затрат, а потому в нем должна быть необходимость и соответствующий запрос от предпринимателей.
Когда пандемия заставила всех сесть дома и работать можно было только дистанционно, выяснилось, что большая часть предпринимателей не имеют возможности продавать свою продукцию электронным способом. И проблема даже не в отсутствие интернета - просто они не понимали, как это можно организовать.
На одном из заседаний оперативного штаба по экономике губернатор Михаил Ведерников заметил, что неплохо бы было создать региональный маркетплейс. В тот момент мы как раз обсуждали с частным предпринимателем организацию такой площадки.
Удобно покупать все в одном месте
Фото Андрея Степанова
- Во сколько обошелся проект?
- Цена создания такой площадки - от 500 000 рублей и выше. И средства на нее в тот момент взять было неоткуда. У Фонда финансирование целевое, и мы тоже не можем выделить деньги под какой-то проект. Предприниматель же бесплатно предоставил техническую разработку площадки. Мы со своей стороны вошли партнерами.
- Быстро получилось запустить сайт?
- Мы запустили сайт в конце мая, спустя 2 недели после презентации площадки губернатору. Перед запуском была проделана большая работа по его заполнению. Ведь прежде чем предлагать его потребителю важно, чтобы он был наполнен какой-то продукцией. Сейчас предприниматели заводят туда информацию о себе и своих товарах бесплатно. У них есть возможность зарегистрировать свой личный кабинет и сразу размещать товары/услуги. Также предпринимателям оказывается поддержка и даются рекомендации по размещению своих предложений. Особое внимание уделяется вопросу организации доставки.
«Сделано в Пскове». И не только
- Сколько уже предпринимателей представлено на площадке?
- Порядка 112 продавцов, примерно 30% из них довольно активные - постоянно обновляют товары, участвуют в акциях, предоставляют скидки. Представлено около 2 500 наименований продукции, более чем в 300 категориях. 70% покупателей – женщины.
Наибольшим спросом пользуется женская и детская одежда, косметика, зоотовары, продукция ресторанов, электроника, подарки и сувениры. Очень популярна продукция местных производителей, поэтому планируем открыть специальный раздел «сделано в Пскове».
- Предприниматели могут выставить любые товары или есть какие-то ограничения?
- Абсолютно любые. При этом это могут быть, как товары, так и услуги. Мы понимаем, что большое количество предпринимателей просто занимается перепродажей каких-то товаров. А поскольку маркетплейс мы создавали как площадку, где каждый предприниматель может получить возможность бесплатно в интернете разместить свой товар, то никаких ограничений устанавливать не стали.
На площадке можно заказать доставку еды
Фото Андрея Степанова
- Но предприниматели все местные?
- Предприниматели местные, площадка создавалась именно для них. Пока не рассматривается вариант размещения предпринимателей из других областей. Пока. Но я могу сказать, что есть уже несколько регионов, которые обращались к разработчику платформы с просьбой поделиться опытом. Мы, наверное, сейчас единственные с такой уникальной практикой создания маркетплейса.
- Одно время в регионе действовала похожая площадка - «Псковский фермер». На ней местные производители могли продавать свою продукцию, но со временем ее не стало.
- Успех таких площадок зависит от ряда факторов. Для того чтобы они работали, нужен внушительный финансовый и человеческий ресурс. Во-первых, ее надо продвигать, чтобы она всегда была на слуху. Во-вторых, надо постоянно контролировать актуальность товаров и цен, специальных предложений. В-третьих, доставка. Когда мы создавали площадку, нас предупреждали, что одна из основных задач – это логистика. Если покупатель, сделает заказ, а товар не получит, то он попросту больше не вернется. Пока у нас товары доставляют сами предприниматели. У кого-то доставка отлажена хорошо, а кто-то испытывает сложности. Но, в целом, справляются. Мы стараемся применить весь наш опыт, чтобы площадка была полезна и успешно развивалась.
- Какое решение вопроса доставки вы видите?
- Мы рассматриваем два варианта. Первый: аутсорсинг, то есть привлекаем коммерческую организацию, которая специализируется на логистике. Кстати, уже проведен ряд переговоров с возможными партнерами. Второй вариант – это логистика собственными силами. Мы сейчас посмотрим, как площадка себя покажет, и, исходя из этого, будем принимать соответствующие решения.
Продукция фермеров тоже не сайте представлена
Фото Андрея Степанова
- Станет ли площадка платной для предпринимателей в будущем?
- Размещение на площадке планируем так и оставить бесплатным. Очень важно, чтобы нашим покупателям было удобно ей пользоваться, а псковские предприниматели могли свободно размещать свои товары/услуги. По мере развития мы будем вводить дополнительный функционал, который может быть платным, потому что вопрос монетизации достаточно актуальный.
- Вы создавали маркетплейс, ориентируясь на чей-то опыт? Насколько они вообще эффективны?
- Если говорить о регионах, то все существующие региональные площадки узко специализированы. Мы же работаем в формате цифрового торгового центра. Где представлены товары/услуги из совершенно разных категорий.Получается, что ни в одном регионе такого формата нет. Поэтому мы ориентируемся на опыт развития федеральных маркетплейсов. И нам еще очень помогает предприниматель, который создал эту площадку. Он специализируется на таких проектах.
- На ваш взгляд, не начнется ли отток покупателей. Обычные магазины уже фактически открылись и работают, после снятия ограничений.
- Не думаю. Мне кажется, за время сидения дома у людей сформировала привычка заказывать товары через интернет. Это удобно, не нужно тратить время на походы в магазин и нести вещи домой. Плюс ко всему, на площадке предприниматели предлагают различные скидки, а мы со своей стороны, продвигая ресурс, проводим разные акции. И у нас нет иллюзий. Мы создавали эту площадку как инструмент поддержки для предпринимателей. Мы понимаем, что он может затухнуть, а может и развиться, и на это влияют совершенно разные факторы. Пока же темпы только нарастают, интерес и предпринимателей, и покупателей к ресурсу есть. Только за последний месяц информационный охват составил более 60 000 человек