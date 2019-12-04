Лапша с токсинами

Пару лет назад в России была создана общественная организация «Роскачество». Ее создатели называют себя «командой экспертов, объединенных общей идеей умного потребления». Они проводят независимые веерные исследования разных товарных групп. Результаты попадают на сайт организации и регулярно гремят в топе федеральных новостей. «Псковская правда» изучила результаты нескольких исследований.

ЙОГУРТЫ

Йогурты таких известных марок, как Danon (4,800), «Домик в деревне» (4,710), Активиа» (4,600), Epica (4,570), Valio (4,180) занимают более низкие позиции в рейтинге. К ним есть претензии по качеству и маркировке.

Потребительские опасения, что фруктовые йогурты ненатуральны, напрасны, уверяют в Роскачестве. Там не нашли йогуртов со стабилизаторами в молочной составляющей. Обнаруженные в единичных случаях во фруктовой части консерванты были заявлены в маркировке. То же самое и с обнаруженным в одном случае красителем. В плане натуральности йогурта потребители вполне могут доверять маркировке, чего не скажешь о точности наносимых на маркировку данных о пищевой ценности. Эксперты Роскачества нашли массу несоответствий заявленного и фактического содержания белков, жиров и углеводов (в том числе сахарозы).

ЛАПША БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Во всех пяти марках обнаружены следы микотоксина (его производят плесневые грибы), а также признаки начальной порчи компонентов продукта. Следы пестицидов были обнаружены в лапше «Биг Ланч», следовые количества регулятора роста растений — в лапше «Биг Ланч», «Золотистая жатва», «Роллтон», «Моя цена».

Исследование показало, что в лапше:

— много соли;

— глутамата натрия не так много, как принято считать;

— не подтвердились страхи о том, что производители используют сою, но не указывают ее в составе;

— не в полной мере подтвердилось опасение, что производители используют некачественное растительное масло;

— нет синтетических красителей;

— в продукции шести торговых марок есть курица или куриный фарш — «Анаком», «Биг Ланч», «Вермишель», «Доширак», «Роллтон», BigBon.