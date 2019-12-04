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Экономика / Потребитель (Товары и цены)

Лапша с токсинами

Действительно ли в любимом йогурте есть молоко и настоящие фрукты, в пакете «дошика» с «курицей» есть ли хоть капелька мяса и нет ли ненужных добавок в зефире — что мы покупаем в магазинах

Текст:
Ольга Нефёдова
4 декабря 2019 года, 12:28
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Пару лет назад в России была создана общественная организация «Роскачество». Ее создатели называют себя «командой экспертов, объединенных общей идеей умного потребления». Они проводят независимые веерные исследования разных товарных групп. Результаты попадают на сайт организации и регулярно гремят в топе федеральных новостей. «Псковская правда» изучила результаты нескольких исследований.

ЙОГУРТЫ

Исследуемые показатели: микробиологическая безопасность, потенциально вредные вещества, маркировка, безопасность, качество. Максимально один товар мог набрать 5 баллов, как и в остальных категориях.

Йогурты таких известных марок, как Danon (4,800), «Домик в деревне» (4,710), Активиа» (4,600), Epica (4,570), Valio (4,180) занимают более низкие позиции в рейтинге. К ним есть претензии по качеству и маркировке.

ТОП-5

1. «Снежок» — 5

2. «Чудо» — 5

3. «Слобода» — 4,970

4. «Эковакино» — 4,970

5. «Избенка» — 4,970

Исследование показало, что в йогуртах:

— нет антибиотиков;

— нет растительных жиров;

— в большинстве случаев — натуральный продукт.

Потребительские опасения, что фруктовые йогурты ненатуральны, напрасны, уверяют в Роскачестве. Там не нашли йогуртов со стабилизаторами в молочной составляющей. Обнаруженные в единичных случаях во фруктовой части консерванты были заявлены в маркировке. То же самое и с обнаруженным в одном случае красителем. В плане натуральности йогурта потребители вполне могут доверять маркировке, чего не скажешь о точности наносимых на маркировку данных о пищевой ценности. Эксперты Роскачества нашли массу несоответствий заявленного и фактического содержания белков, жиров и углеводов (в том числе сахарозы).

Лапша с токсинами
А еще каждый потребитель без всяких исследований знает: чем глубже товар на полке, тем он свежее.
Фото Андрея Степанова.

ЛАПША БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Исследуемые показатели: органические свойства, физико-химические показатели, пестициды, микробиологические добавки, потенциально вредные вещества, маркировка, безопасность, качество.

Во всех пяти марках обнаружены следы микотоксина (его производят плесневые грибы), а также признаки начальной порчи компонентов продукта. Следы пестицидов были обнаружены в лапше «Биг Ланч», следовые количества регулятора роста растений — в лапше «Биг Ланч», «Золотистая жатва», «Роллтон», «Моя цена».

ТОП-5

1. «Анаком» — 3,988

2. «Доширак» — 3,988

3. «Каждый день» — 3,925

4. «Красная цена» — 3,889

5. «Петра» — 3,889

Исследование показало, что в лапше:

— много соли;

— глутамата натрия не так много, как принято считать;

— не подтвердились страхи о том, что производители используют сою, но не указывают ее в составе;

— не в полной мере подтвердилось опасение, что производители используют некачественное растительное масло;

— нет синтетических красителей;

— в продукции шести торговых марок есть курица или куриный фарш — «Анаком», «Биг Ланч», «Вермишель», «Доширак», «Роллтон», BigBon.

ЗЕФИР ВАНИЛЬНЫЙ

Исследуемые показатели: органолептика, достоверность маркировки, микробиология, синтетические красители, пестициды, пищевая ценность, безопасность, консерванты, не заявленные в маркировке, качество.

ТОП-5

1. Нева — 5,000

2. Первый Бобруйский — 4,772

3. Сладкие истории — 4,760

4. Мое обожание — 4,706

5. Просто — 4,706

Исследование показало, что зефир:

— безопасен;

— содержание тяжелых металлов не превышает предельно допустимого уровня;

— отсутствуют патогенные микроорганизмы;

— не обнаружены микотоксины;

— информация на этикетке не всегда достоверна;

— в составе есть консерванты. 

КСТАТИ

Совсем скоро подобный ресурс появится и у Роспотребнадзора. На создание информационного портала «Здоровое питание» в рамках нацпроекта «Демография» собираются направить 32,8 млн рублей.

Планируется, что он защитит потребителей от недостоверной информации о продукции, в том числе не соответствующей принципам здорового питания.

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