Лапша с токсинами

Пару лет назад в России была создана общественная организация «Роскачество». Ее создатели называют себя «командой экспертов, объединенных общей идеей умного потребления». Они проводят независимые веерные исследования разных товарных групп. Результаты попадают на сайт организации и регулярно гремят в топе федеральных новостей. «Псковская правда» изучила результаты нескольких исследований.
Исследуемые показатели: микробиологическая безопасность, потенциально вредные вещества, маркировка, безопасность, качество. Максимально один товар мог набрать 5 баллов, как и в остальных категориях.
Йогурты таких известных марок, как Danon (4,800), «Домик в деревне» (4,710), Активиа» (4,600), Epica (4,570), Valio (4,180) занимают более низкие позиции в рейтинге. К ним есть претензии по качеству и маркировке.
ТОП-5
Исследование показало, что в йогуртах:
1. «Снежок» — 5
2. «Чудо» — 5
3. «Слобода» — 4,970
4. «Эковакино» — 4,970
5. «Избенка» — 4,970
— нет антибиотиков;
— нет растительных жиров;
— в большинстве случаев — натуральный продукт.
Потребительские опасения, что фруктовые йогурты ненатуральны, напрасны, уверяют в Роскачестве. Там не нашли йогуртов со стабилизаторами в молочной составляющей. Обнаруженные в единичных случаях во фруктовой части консерванты были заявлены в маркировке. То же самое и с обнаруженным в одном случае красителем. В плане натуральности йогурта потребители вполне могут доверять маркировке, чего не скажешь о точности наносимых на маркировку данных о пищевой ценности. Эксперты Роскачества нашли массу несоответствий заявленного и фактического содержания белков, жиров и углеводов (в том числе сахарозы).
А еще каждый потребитель без всяких исследований знает: чем глубже товар на полке, тем он свежее.
Фото Андрея Степанова.
ЛАПША БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯИсследуемые показатели: органические свойства, физико-химические показатели, пестициды, микробиологические добавки, потенциально вредные вещества, маркировка, безопасность, качество.
Во всех пяти марках обнаружены следы микотоксина (его производят плесневые грибы), а также признаки начальной порчи компонентов продукта. Следы пестицидов были обнаружены в лапше «Биг Ланч», следовые количества регулятора роста растений — в лапше «Биг Ланч», «Золотистая жатва», «Роллтон», «Моя цена».
ТОП-5
Исследование показало, что в лапше:
1. «Анаком» — 3,988
2. «Доширак» — 3,988
3. «Каждый день» — 3,925
4. «Красная цена» — 3,889
5. «Петра» — 3,889
— много соли;
— глутамата натрия не так много, как принято считать;
— не подтвердились страхи о том, что производители используют сою, но не указывают ее в составе;
— не в полной мере подтвердилось опасение, что производители используют некачественное растительное масло;
— нет синтетических красителей;
— в продукции шести торговых марок есть курица или куриный фарш — «Анаком», «Биг Ланч», «Вермишель», «Доширак», «Роллтон», BigBon.
Исследуемые показатели: органолептика, достоверность маркировки, микробиология, синтетические красители, пестициды, пищевая ценность, безопасность, консерванты, не заявленные в маркировке, качество.
ТОП-5
Исследование показало, что зефир:
1. Нева — 5,000
2. Первый Бобруйский — 4,772
3. Сладкие истории — 4,760
4. Мое обожание — 4,706
5. Просто — 4,706
— безопасен;
— содержание тяжелых металлов не превышает предельно допустимого уровня;
— отсутствуют патогенные микроорганизмы;
— не обнаружены микотоксины;
— информация на этикетке не всегда достоверна;
— в составе есть консерванты.
КСТАТИ
Совсем скоро подобный ресурс появится и у Роспотребнадзора. На создание информационного портала «Здоровое питание» в рамках нацпроекта «Демография» собираются направить 32,8 млн рублей.
Планируется, что он защитит потребителей от недостоверной информации о продукции, в том числе не соответствующей принципам здорового питания.