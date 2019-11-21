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Экономика / Потребитель (Товары и цены)

Дорогие соты

Эксперты прогнозируют повышение тарифов на связь с нового года

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Светлана Синцова
21 ноября 2019 года, 09:37
Фото: currenttime.tv
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Мобильные операторы информацию опровергают, а псковичи уже платят за связь больше, но все еще не много — данные опроса.

Аналитики прогнозируют повышение тарифов на сотовую связь в России в 2020 году, пишет газета «Известия». По разным данным, рост может составить от 10 до 25%.

Причинами повышения цен эксперты называют расходы мобильных операторов на исполнение «закона Яровой» — приобретение дорогостоящего оборудования для длительного хранения данных переписок и записей разговоров россиян. Вторая причина — отмена роуминга внутри страны. Операторы стремятся компенсировать выпадающие доходы. Еще в прошлом году предписание не увеличивать стоимость услуг для абонентов, находящихся в другом регионе, дала Федеральная антимонопольная служба. А с июня этого года вступил в силу закон, закрепляющий эту норму.

Операторы мобильной связи, работающие на территории Псковской области, о планах по повышению тарифов пока не сообщают. На запрос «Псковской правды» в пресс-службе МТС рассказали, что компания «намерена продолжить активное развитие конвергентных сервисов, которые объединяют несколько продуктов в единое предложение и позволяют абонентам экономить».

— Планов по повышению тарифов на услуги связи на текущий момент нет, — заверили в пресс-службе МТС.

Не планирует повышать тарифы и мобильный оператор «Билайн»:

— На данный момент повышение тарифов не планируем, но будем следить за изменением рыночной ситуации, — сообщили в пресс-службе ПАО «Вымпелком».

В пресс-службе компании Tele2 от комментариев отказались. На момент выхода публикации не удалось получить никакого ответа от компании «МегаФон».

В то же время, судя по данным опроса, который был проведен Telecom Daily, большая часть абонентов уже сейчас чувствует увеличение расходов на сотовую связь. 74% опрошенных заявили о повышении затрат на 10% с начала 2019 года.

Дорогие соты
Большая часть тарифов псковичей находится в невысокой ценовой категории. Данные опроса из сообщества «Псковской правды» «ВКонтакте».
Об увеличении расходов на связь сообщили и псковичи, с которыми пообщалась «Псковская правда». Так, абонент «МегаФона» Светлана Смирнова сообщила, что за этот год стоимость ее тарифа выросла дважды. Если в начале года ее тариф, включающий определенное количество звонков, СМС и гигабайт интернета, стоил 350 рублей, то за последние несколько месяцев он вырос сначала до 370 рублей, а затем до 425 рублей.

Абонент Tele2 Ирина Фирсова отметила, что стоимость ее тарифа увеличилась на 20 рублей.

— После этого через месяца три-четыре звонила девушка и пыталась убедить, что тариф не актуальный и нужно перейти на другой — более дорогой, — пояснила Ирина.

Часть абонентов МТС говорит о том, что повышения цен на услуги компании не было.

— В этом году тариф точно не повышали. Этот тариф я подключила года три назад, и с тех пор условия не менялись, — рассказала псковичка Наталья Бранцева.

Эту информацию подтвердил и другой пользователь услуг компании. Однако ряд абонентов МТС сообщают о незначительном повышении расценок.

— За последние полгода тариф вырос на 50 рублей, — рассказал абонент МТС Владислав Липкин.

И только владельцы телефонных номеров «Билайн» единодушно отмечают, что стоимость услуг их мобильного оператора не изменялась в последнее время.

— Ничего не повышалось уже два года. У меня безлимитка, плачу 300 рублей в месяц, — рассказала Елена Казьмина. 

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