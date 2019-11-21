Дорогие соты

Мобильные операторы информацию опровергают, а псковичи уже платят за связь больше, но все еще не много — данные опроса.

Аналитики прогнозируют повышение тарифов на сотовую связь в России в 2020 году, пишет газета «Известия». По разным данным, рост может составить от 10 до 25%.

Причинами повышения цен эксперты называют расходы мобильных операторов на исполнение «закона Яровой» — приобретение дорогостоящего оборудования для длительного хранения данных переписок и записей разговоров россиян. Вторая причина — отмена роуминга внутри страны. Операторы стремятся компенсировать выпадающие доходы. Еще в прошлом году предписание не увеличивать стоимость услуг для абонентов, находящихся в другом регионе, дала Федеральная антимонопольная служба. А с июня этого года вступил в силу закон, закрепляющий эту норму.

Операторы мобильной связи, работающие на территории Псковской области, о планах по повышению тарифов пока не сообщают. На запрос «Псковской правды» в пресс-службе МТС рассказали, что компания «намерена продолжить активное развитие конвергентных сервисов, которые объединяют несколько продуктов в единое предложение и позволяют абонентам экономить».

— Планов по повышению тарифов на услуги связи на текущий момент нет, — заверили в пресс-службе МТС.

Не планирует повышать тарифы и мобильный оператор «Билайн»:

— На данный момент повышение тарифов не планируем, но будем следить за изменением рыночной ситуации, — сообщили в пресс-службе ПАО «Вымпелком».

В пресс-службе компании Tele2 от комментариев отказались. На момент выхода публикации не удалось получить никакого ответа от компании «МегаФон».

В то же время, судя по данным опроса, который был проведен Telecom Daily, большая часть абонентов уже сейчас чувствует увеличение расходов на сотовую связь. 74% опрошенных заявили о повышении затрат на 10% с начала 2019 года.