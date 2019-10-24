Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Экономика / Потребитель (Товары и цены)

На почту за хлебушком

Псковичи удивлены новыми услугами на почте — там стали продавать продукты

Текст:
Мария Соколова
24 октября 2019 года, 09:02
Фото: n71.ru
0

Не так давно в отделениях почты стали появляться в продаже не только бытовые товары и игрушки, но и продукты. Это не прошло незамеченным для псковичей. Нововведение оценили не все. В редакцию позвонила псковичка Людмила Николаевна, возмущенная тем, что из-за продуктовой очереди приходится долго ждать с посылкой. Также читательница «Псковской правды» обеспокоена открытой выкладкой товаров, мол, не спросят ли при воровстве с почтовых работников. И не приходится ли им из-за этого отвлекаться от почтовой работы, чтобы зорко блюсти порядок.

«Я периодически хожу на псковский главпочтамт. И с недавних пор увидела, что там теперь продают продукты. Ассортимент огромный, почти магазин. При этом работает один сотрудник почты, он же кассир, пробивает целую кучу продуктов, а народ стоит в очереди и ждет, чтобы отправить посылку. Правильно ли это? Зачем продукты на почте, когда магазины теперь в шаговой доступности и есть возле каждого дома? Или тогда должен быть отдельный продавец по продуктам. Потому что на почте витрины все открыты, как тут уследить, кто что берет, сотрудникам не до этого. Получается, люди просто могут брать товар и уходить, не расплатившись. А с кого спросят потом? С сотрудников почты? Видела, что и в других почтовых отделениях тоже появились продукты. Я пыталась дозвониться на почту, чтобы высказать свое мнение, но на телефон так никто и не ответил, наверное, все в работе. Наше почтовое отделение очень хорошее. Но почта должна быть почтой, а не превращаться в продуктовый магазин с почтовыми услугами. Буду рада, если руководство меня услышит.

А еще хочу поблагодарить работников почтового отделения № 21 — как они хорошо и слаженно все делают, грамотно, быстро! Хоть и операторов стало меньше, а работы больше. Но с ними работать очень тепло и уютно, в отделении всегда чистота и порядок, есть стульчики, где можно подождать своей очереди. Работу этой почты мне хочется похвалить и отметить — все бы так работали, как они!»

Это обращение «Псковская правда» отправила начальнику Управления федеральной почтовой службы по Псковской области.

— Новый формат розничных продаж с открытой выкладкой товаров в отделениях связи внедрен для удобства клиентов, — ответили в пресс-службе УФПС по Псковской области. — Все товары находятся в свободном доступе. Самообслуживание позволяет разгрузить операторов, благодаря этому время обслуживания одного клиента значительно сокращается.

Как заметили в ведомстве, могут появиться и отдельные сотрудники для продажи продуктов и товаров — в тех отделениях, где эти продажи будут наиболее востребованы. И подчеркнули, что на главпочтамте всегда работает пять-шесть касс.

А чтобы обезопасить себя от возможных воришек, на почте есть камеры видеонаблюдения. И если кто-то что-то украдет, все материалы сразу же передаются в правоохранительные органы и с нарушителями разбирается уже полиция.

— Нам очень важно мнение псковичей, пользующихся почтовыми услугами, поэтому хочется выразить благодарность Людмиле Николаевне, вашей читательнице, за ее активную гражданскую позицию и проявленный интерес к работе «Почты России», — отметили сотрудники УФПС.

Что ж, посмотрим, приживется ли такое нововведение. А что думают остальные читатели, покупают ли забытую буханку вместе с газетами, чтобы не бежать в магазин? Или делать покупки в «Магнитопятерке» все-таки привычнее? 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Компания дипломатов

Экономика / Промышленность
23 октября 09:58

Компания дипломатов

«Титан-Полимер» объясняет тонкости своего инвестпроекта в Пскове
«У нас все есть!»

Экономика
22 октября 12:05

«У нас все есть!»

По дорогам Пскова перестанут ездить автобусы-раритеты с 30-летним пробегом, а в «Моглино» начнут производить алмазы
С криками и матом расставил по местам

Экономика
17 октября 10:27

С криками и матом расставил по местам

Пришедшие на ярмарку в Пыталово даже не догадывались, что за палатками с одеждой их ждут труженики с земли
  • Кира Яковлева: Врачи госпиталя ветеранов помогли очень быстро «вернуться в строй»
  • Благодарная врачам псковичка: Медсестры с ребёнком даже за ручку ходили
  • Псковичи с помощью гаджета смогут получить бесплатный доступ к бестселлерам
  • Последний раз пропавшего 66-летнего великолучанина видели на автовокзале (ФОТО)
  • Телефонные мошенники наживаются на родителях участников конкурса «Живая классика»
  • Михаил Ведерников поручил повысить эффективность работы многофункциональный центров

    • 23 октября

  • Синоптики: 24 октября в Псковской области разогреет до 13 градусов тепла
  • Капитальный ремонт в Печорской районной больнице планируют закончить в 2020 году
  • Житель Острова ответит перед судом за попытку дать 30-тысячную взятку полицейскому
  • Обещал построить дом: житель Палкинского района, обманувший петербурженку, ждёт суда
  • Организаторы первого кампуса молодежных инноваций в Псковской области встретятся с журналистами
  • Лучший плакат в поддержку участника «Маленького чемпиона» выберут в Пскове
  • Заключительный конкурс исполнителей народной песни состоится в Порхове в субботу
  • Время продажи алкоголя в Псковской области увеличится на два часа
  • Индивидуальные скидки ждут псковичей-участников нового Тура по новостройкам
  • За незаконные убийства косуль троим жителям Псковской области грозит реальный срок
  • От псковичей, желающих войти в состав Общественной палаты, ждут заявления
  • Ещё два мусоровоза с задней погрузкой пополнили парк компании «Экопром»
  • Михаил Ведерников: Псковской области нужны компетентные и профессиональные лидеры
  • Команда псковского проекта «Модная революция» поборется за статуэтку «Народного признания»
  • Пропавшая 18-летняя великолучанка может находиться в Москве (ФОТО, ПРИМЕТЫ)
  • За два килограмма амфетамина жителю Петербурга грозит пожизненное заключение
  • Вакансии водителя и механика предлагает Росгвардия жителям Псковской области

    • 22 октября

  • О незаконных рубках леса жители Псковской области могут сообщить по телефону
  • Первенство Псковской области по кудо пройдет в Пскове в ближайшую субботу
  • Сбербанк провёл 300 миллионов оплат проезда банковской картой в общественном транспорте с начала года
  • Собираемость платы за вывоз отходов в Псковской области заметно выросла
  • Псковские бизнес-клиенты Tele2 чаще путешествуют в Петербург
  • Псковичам сообщили о временном прекращении выездной вакцинации против гриппа
  • Сергей Пайст: 5,5 тысяч юридических лиц не заключили договоры на вывоз мусора

    • Новости

    Муки совести, косые взгляды и штрафы

    Общество / Коммуналка
    Мария Соколова 24 октября 10:30

    Муки совести, косые взгляды и штрафы

    Как жители Европы, Азии и США сортируют и сдают бытовой мусор, сколько они за это платят и за какой мусор могут вернуть деньги — выяснили спецагенты «Псковской правды»

    Псковичи пошли по следам Тойоты и КамАЗа

    Экономика / Промышленность
    16 октября 10:05

    Псковичи пошли по следам Тойоты и КамАЗа

    Необычная японская концепция по увеличению производительности труда, помогающая экономить миллиарды рублей, добралась и до Пскова
    Как зажить хорошо

    Экономика
    15 октября 13:57

    Как зажить хорошо

    Местные экономисты, бизнесмены и общественники искали ответ при помощи экспертов из Москвы