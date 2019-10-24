На почту за хлебушком

Не так давно в отделениях почты стали появляться в продаже не только бытовые товары и игрушки, но и продукты. Это не прошло незамеченным для псковичей. Нововведение оценили не все. В редакцию позвонила псковичка Людмила Николаевна, возмущенная тем, что из-за продуктовой очереди приходится долго ждать с посылкой. Также читательница «Псковской правды» обеспокоена открытой выкладкой товаров, мол, не спросят ли при воровстве с почтовых работников. И не приходится ли им из-за этого отвлекаться от почтовой работы, чтобы зорко блюсти порядок.

«Я периодически хожу на псковский главпочтамт. И с недавних пор увидела, что там теперь продают продукты. Ассортимент огромный, почти магазин. При этом работает один сотрудник почты, он же кассир, пробивает целую кучу продуктов, а народ стоит в очереди и ждет, чтобы отправить посылку. Правильно ли это? Зачем продукты на почте, когда магазины теперь в шаговой доступности и есть возле каждого дома? Или тогда должен быть отдельный продавец по продуктам. Потому что на почте витрины все открыты, как тут уследить, кто что берет, сотрудникам не до этого. Получается, люди просто могут брать товар и уходить, не расплатившись. А с кого спросят потом? С сотрудников почты? Видела, что и в других почтовых отделениях тоже появились продукты. Я пыталась дозвониться на почту, чтобы высказать свое мнение, но на телефон так никто и не ответил, наверное, все в работе. Наше почтовое отделение очень хорошее. Но почта должна быть почтой, а не превращаться в продуктовый магазин с почтовыми услугами. Буду рада, если руководство меня услышит.

А еще хочу поблагодарить работников почтового отделения № 21 — как они хорошо и слаженно все делают, грамотно, быстро! Хоть и операторов стало меньше, а работы больше. Но с ними работать очень тепло и уютно, в отделении всегда чистота и порядок, есть стульчики, где можно подождать своей очереди. Работу этой почты мне хочется похвалить и отметить — все бы так работали, как они!»

Это обращение «Псковская правда» отправила начальнику Управления федеральной почтовой службы по Псковской области.

— Новый формат розничных продаж с открытой выкладкой товаров в отделениях связи внедрен для удобства клиентов, — ответили в пресс-службе УФПС по Псковской области. — Все товары находятся в свободном доступе. Самообслуживание позволяет разгрузить операторов, благодаря этому время обслуживания одного клиента значительно сокращается.

Как заметили в ведомстве, могут появиться и отдельные сотрудники для продажи продуктов и товаров — в тех отделениях, где эти продажи будут наиболее востребованы. И подчеркнули, что на главпочтамте всегда работает пять-шесть касс.

А чтобы обезопасить себя от возможных воришек, на почте есть камеры видеонаблюдения. И если кто-то что-то украдет, все материалы сразу же передаются в правоохранительные органы и с нарушителями разбирается уже полиция.

— Нам очень важно мнение псковичей, пользующихся почтовыми услугами, поэтому хочется выразить благодарность Людмиле Николаевне, вашей читательнице, за ее активную гражданскую позицию и проявленный интерес к работе «Почты России», — отметили сотрудники УФПС.

Что ж, посмотрим, приживется ли такое нововведение. А что думают остальные читатели, покупают ли забытую буханку вместе с газетами, чтобы не бежать в магазин? Или делать покупки в «Магнитопятерке» все-таки привычнее?