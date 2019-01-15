Яичко золотое

По многолетней традиции в первый рабочий день наступившего года журналисты «Псковской правды» обошли шесть крупнейших псковских магазинов и сравнили цены на одни и те же продукты с теми, что были год назад. Оказалось, что почти все продукты подорожали, некоторые — вдвое.

За минувший год в городе на одну торговую сеть стало меньше. С рынка ушел «Вольный купец», зато конец года ознаменовался открытием еще одной «Ленты».

Практически все обратили внимание на то, что значительно дороже стали стоить яйца. Они неожиданно резко подскочили в цене почти вдвое незадолго до нового года. Прибавка составила в среднем от 20 до 40 рублей. За самый дешевый десяток яиц заплатить теперь придется не менее 60 рублей.

Вместе с яйцами и практически в том же ценовом диапазоне выросла цена и на мясо птицы. Лишь в «Ленте» кура подешевела на 50 рублей. Год назад продавали ее там по 170 рублей за килограмм, когда в том же «Магните» куриная тушка стоила всего 100 рублей. Сейчас цена на мясо птицы примерно одинакова во всех торговых сетях и колеблется от 118 до 130 рублей за кг, только в «Империале» кура стоит на несколько десятков рублей дороже.

Прошлый год ознаменовался падением почти в два раза цен на сахар и гречу. В этом году цена на сахар выросла в среднем на 15 рублей. Примерно на столько же подорожала мука.

Лук, картофель, молоко хоть и незначительно, но тоже подорожали. Прибавка составила от 1 до 10 рублей. Самое дорогое молоко (почти 60 рублей) продается в «Ленте», зато там можно купить самый дешевый хлеб — всего за 21,99 рубля за буханку.

Греча в ряде магазинов продолжает дешеветь. В «Spar», «Империале», «Пятерочке», «Ленте» купить ее можно по гораздо более выгодной цене, чем год назад. В отдельных случаях экономия составит около 10 рублей.

Почти во всех магазинах макароны стали стоит дешевле. В каких-то — снижение составило почти 20 рублей.