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Экономика / Потребитель (Товары и цены)

Яичко золотое

Традиционно сверяем стоимость основных продуктов питания с ценами годичной давности

Текст:
Алексей Кедров
15 января 2019 года, 10:05
Фото: Андрей Степанов
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По многолетней традиции в первый рабочий день наступившего года журналисты «Псковской правды» обошли шесть крупнейших псковских магазинов и сравнили цены на одни и те же продукты с теми, что были год назад. Оказалось, что почти все продукты подорожали, некоторые — вдвое.

За минувший год в городе на одну торговую сеть стало меньше. С рынка ушел «Вольный купец», зато конец года ознаменовался открытием еще одной «Ленты».

Практически все обратили внимание на то, что значительно дороже стали стоить яйца. Они неожиданно резко подскочили в цене почти вдвое незадолго до нового года. Прибавка составила в среднем от 20 до 40 рублей. За самый дешевый десяток яиц заплатить теперь придется не менее 60 рублей.

Вместе с яйцами и практически в том же ценовом диапазоне выросла цена и на мясо птицы. Лишь в «Ленте» кура подешевела на 50 рублей. Год назад продавали ее там по 170 рублей за килограмм, когда в том же «Магните» куриная тушка стоила всего 100 рублей. Сейчас цена на мясо птицы примерно одинакова во всех торговых сетях и колеблется от 118 до 130 рублей за кг, только в «Империале» кура стоит на несколько десятков рублей дороже.

Прошлый год ознаменовался падением почти в два раза цен на сахар и гречу. В этом году цена на сахар выросла в среднем на 15 рублей. Примерно на столько же подорожала мука.

Лук, картофель, молоко хоть и незначительно, но тоже подорожали. Прибавка составила от 1 до 10 рублей. Самое дорогое молоко (почти 60 рублей) продается в «Ленте», зато там можно купить самый дешевый хлеб — всего за 21,99 рубля за буханку.

Греча в ряде магазинов продолжает дешеветь. В «Spar», «Империале», «Пятерочке», «Ленте» купить ее можно по гораздо более выгодной цене, чем год назад. В отдельных случаях экономия составит около 10 рублей.

Почти во всех магазинах макароны стали стоит дешевле. В каких-то — снижение составило почти 20 рублей.

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Инфографика Алексея Кедрова.

«Пятерочка»

Подорожало все, кроме макарон, которые можно купить на 17 рублей дешевле. Лук, картофель и молоко прибавили в пределах 3-10 рублей. Цена на сахар выросла на 12 рублей, а на муку на 16 рублей. Значительно — на 29 рублей — подорожало мясо птицы и яйца. Незначительно упала цена на гречу — на 1 рубль 30 копеек.

«Дикси»

Подскочила в цене кура (на 28 рублей), яйца (на 35 рублей). Картофель, лук и мука подорожали в пределах 8 рублей. Молоко стало стоить на 10 рублей дороже, а сахар на 13 рублей. И только стоимость гречи упала аж на 28 рублей, а макарон — на 17.

«Лента»

На 8-11 рублей выросли в цене молоко, лук, яйца. Слегка прибавили картофель и мука, в пределах 0,8-4 рубля. Макароны твердых сортов подорожали на 2 рубля, но за эту цену можно купить упаковку не 450 граммов, а 500, так что можно считать, что изменения цены не произошло. В этом году продолжила дешеветь греча. Ее стоимость снизилась на 15 рублей в сравнении с прошлым годом. На 14 рублей дешевле, чем год назад, обнаружился в магазине хлеб. Выбор сахара оказался небольшим. Самый низкий по стоимости продукт стоил почти на 22 рубля дороже «прошлогоднего», хотя и за 1 кг, а не за стандартную упаковку в 900 г. В прошлом году цена на куру в сети побила рекорды. «Лентовская» курица стоила значительно дороже, чем в других магазинах. В этом году ценник на птицу снизился на 50 рублей.

«Империал»

Незначительно выросли в цене молоко и макароны твердых сортов. Также практически на прежнем уровне осталась цена муки. На несколько рублей подорожал картофель, лук и хлеб. Зато значительно увеличилась цена на мясо птицы — куриная тушка продается за 162 р/кг, что на 45 рублей выше, чем в прошлом году. Также почти на 20 рублей подорожал сахар. Зато гречу можно купить по цене на 6 рублей ниже прошлогодней.

«Spar»

На несколько рублей подорожали молоко, картофель, хлеб. Примерно на 10 рублей подорожали мясо куры и сахар, на 20 рублей выросла стоимость яиц. Зато гречу и муку по акции можно купить значительно дешевле, чем в прошлом году, — на 10 и 15 рублей соответственно. Также на 5 рублей снизилась стоимость макарон.

«Магнит»

Рекордное подорожание — сразу почти в два раза выросли в цене яйца и мука. Незначительно подорожали в пределах 1-4 рублей хлеб, лук и гречка. Цена молока, единственного из десяти продуктов нашего списка, осталась ровно на том же уровне. Сахар подорожал на 10 рублей, курица почти на 40. Чуть дешевле, чем в прошлом году, оказались картошка и макароны. 

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