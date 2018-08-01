Откусить и не подавиться

Такую задачу поставил президент перед региональными властями. Выгоду получат не только малый и средний бизнес, но и простые потребители. Об этом и многом другом рассказала руководитель псковского Управления Федеральной антимонопольной службы Ольга Милонаец на встрече с журналистами, посвященной итогам работы ведомства за первое полугодие 2018 года. Согласно национальному плану развития конкуренции выделили 35 приоритетных отраслей. В их числе здравоохранение, ЖКХ, дорожное строительство, финансовые рынки, информационные технологии. К 2020 году только 30 % на этом рынке должны занимать государственные и муниципальные предприятия, остальное отдадут частному бизнесу. Поэтому в течение ближайших нескольких лет субсидии госпредприятиям будут сокращать и перераспределять их в пользу частного сектора. А самые неэффективные госпредприятия и вовсе сократят.

— Самые сладкие куски пирога всегда достаются государственным и муниципальным предприятиям. Самая большая проблема — их субсидирование. Ольга Милонаец,

руководитель псковского Управления Федеральной антимонопольной службы

В качестве примера Ольга Милонаец привела рынок автобусных перевозок. — Почти повсеместно в районах области субсидируют госпредприятие «Псковпассажиравтотранс», — говорит руководитель УФАС. — Я задавала чиновникам вопрос: почему? Мне отвечают: «Мы субсидируем только невыгодные маршруты». Я говорю: «Так разыграйте эти маршруты среди частников. Люди готовы работать даже без субсидий, просто чтобы в их работу не вмешивались. Мы убиваем бизнес под предлогом поддержки госпредприятий. Например, услуги такси никогда не были такими дешевыми, как сейчас, потому что на этом рынке много конкурентов». Еще одна серьезная проблема нашей области — отсутствие возможности у людей лечиться по медицинскому полису в частных клиниках. Пока делать это не позволяет существующая в регионе нормативная база. — Это решило бы проблему очередей и нехватки узких специалистов, — говорит Ольга Милонаец. — Мы хотим сделать медицинские услуги в регионе доступнее. Надеемся, что вопрос удастся решить без судебных разбирательств.

ШТРАФЫ ВОДОКАНАЛУ И ЧИНОВНИКАМ

Водоканал платит штраф из бюджета, чиновники — из собственного кармана. Один из самых крупных штрафов наложило УФАС на псковский горводоканал. Муниципальное предприятие заплатит 3 млн 200 тысяч рублей за нарушение антимонопольного законодательства. Штраф наложили за то, что водоканал, являясь монополистом, отказался обслуживать тямшанскую птицефабрику в отношении сточных вод. — Штраф заплатит предприятие за поведение своего руководства, — подчеркнула Ольга Милонаец. Руководитель УФАС также напомнила, что водоканал получает постоянные субсидии из городского бюджета как муниципальное предприятие. В целом в первом полугодии 2018 года УФАС оштрафовало 8 юридических лиц и 55 чиновников на сумму 5 млн 200 тысяч рублей. Чиновники обязаны платить штраф в размере от 3 до 60 тысяч рублей из своего кармана, и за этим строго следит прокуратура.

КСТАТИ Деньги по незаконно полученным контрактам возвратят в бюджет.

«ПЯТЁРОЧКИ» И «МАГНИТЫ» ПОД УГРОЗОЙ ЗАКРЫТИЯ

В некоторых районах Псковской области могут закрыть отдельные магазины федеральных торговых сетей. По закону, если товарооборот сети превышает в отдельном районе 25 % от всего оборота торговли, то она не может вводить новые торговые площади, то есть открывать новые магазины. В некоторых районах известные торговые сети, такие как «Магнит» и «Пятерочка», уже превысили эти показатели. Большое количество магазинов одной большой сети вынуждает мелких предпринимателей терпеть убытки и закрывать свои торговые точки. Ольга Милонаец уверена, что «лишние» магазины удастся закрыть и даже обязать торговые компании вернуть в бюджет незаконно полученную прибыль. По ее словам, подобные прецеденты уже известны в других регионах.

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