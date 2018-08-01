Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Экономика / Потребитель (Товары и цены)

Откусить и не подавиться

Долю госпредприятий на рынке снизят в пользу частников

Текст:
Наталья Баранова
1 августа 2018 года, 11:39
Фото: Андрей Степанов
0

Такую задачу поставил президент перед региональными властями.

Выгоду получат не только малый и средний бизнес, но и простые потребители. Об этом и многом другом рассказала руководитель псковского Управления Федеральной антимонопольной службы Ольга Милонаец на встрече с журналистами, посвященной итогам работы ведомства за первое полугодие 2018 года.

Согласно национальному плану развития конкуренции выделили 35 приоритетных отраслей. В их числе здравоохранение, ЖКХ, дорожное строительство, финансовые рынки, информационные технологии. К 2020 году только 30 % на этом рынке должны занимать государственные и муниципальные предприятия, остальное отдадут частному бизнесу. Поэтому в течение ближайших нескольких лет субсидии госпредприятиям будут сокращать и перераспределять их в пользу частного сектора. А самые неэффективные госпредприятия и вовсе сократят.

— Самые сладкие куски пирога всегда достаются государственным и муниципальным предприятиям. Самая большая проблема — их субсидирование.

Ольга Милонаец,
руководитель псковского Управления Федеральной антимонопольной службы
В качестве примера Ольга Милонаец привела рынок автобусных перевозок.

— Почти повсеместно в районах области субсидируют госпредприятие «Псковпассажиравтотранс», — говорит руководитель УФАС. — Я задавала чиновникам вопрос: почему? Мне отвечают: «Мы субсидируем только невыгодные маршруты». Я говорю: «Так разыграйте эти маршруты среди частников. Люди готовы работать даже без субсидий, просто чтобы в их работу не вмешивались. Мы убиваем бизнес под предлогом поддержки госпредприятий. Например, услуги такси никогда не были такими дешевыми, как сейчас, потому что на этом рынке много конкурентов».

Еще одна серьезная проблема нашей области — отсутствие возможности у людей лечиться по медицинскому полису в частных клиниках. Пока делать это не позволяет существующая в регионе нормативная база.

— Это решило бы проблему очередей и нехватки узких специалистов, — говорит Ольга Милонаец. — Мы хотим сделать медицинские услуги в регионе доступнее. Надеемся, что вопрос удастся решить без судебных разбирательств.

ШТРАФЫ ВОДОКАНАЛУ И ЧИНОВНИКАМ

Водоканал платит штраф из бюджета, чиновники — из собственного кармана.

Один из самых крупных штрафов наложило УФАС на псковский горводоканал. Муниципальное предприятие заплатит 3 млн 200 тысяч рублей за нарушение антимонопольного законодательства. Штраф наложили за то, что водоканал, являясь монополистом, отказался обслуживать тямшанскую птицефабрику в отношении сточных вод.

— Штраф заплатит предприятие за поведение своего руководства, — подчеркнула Ольга Милонаец. 

Руководитель УФАС также напомнила, что водоканал получает постоянные субсидии из городского бюджета как муниципальное предприятие. 

В целом в первом полугодии 2018 года УФАС оштрафовало 8 юридических лиц и 55 чиновников на сумму 5 млн 200 тысяч рублей. 

Чиновники обязаны платить штраф в размере от 3 до 60 тысяч рублей из своего кармана, и за этим строго следит прокуратура. 

КСТАТИ

Деньги по незаконно полученным контрактам возвратят в бюджет.

«ПЯТЁРОЧКИ» И «МАГНИТЫ» ПОД УГРОЗОЙ ЗАКРЫТИЯ

В некоторых районах Псковской области могут закрыть отдельные магазины федеральных торговых сетей. По закону, если товарооборот сети превышает в отдельном районе 25 % от всего оборота торговли, то она не может вводить новые торговые площади, то есть открывать новые магазины. В некоторых районах известные торговые сети, такие как «Магнит» и «Пятерочка», уже превысили эти показатели.  Большое количество магазинов одной большой сети вынуждает мелких предпринимателей терпеть убытки и закрывать свои торговые точки.

Ольга Милонаец уверена, что «лишние» магазины удастся закрыть и даже обязать торговые компании вернуть в бюджет незаконно полученную прибыль. По ее словам, подобные прецеденты уже известны в других регионах.

РЕКЛАМЫЙ ХАОС

Во всех районах области местные власти под нажимом УФАС утвердили схемы размещения рекламных конструкций.

— Отсутствие схемы порождает беспорядок, — пояснила Ольга Милонаец. — Теперь любой предприниматель может обратиться за разрешением на установку рекламной конструкции.

Однако рекламный рынок еще далек от идеала. К примеру, ни одна из рекламных конструкций, размещенных в Пскове на площади Ленина или ул. Некрасова — в охранной зоне, не является законной.

— Чиновники из комитета по управлению муниципальным имуществом, по идее, должны каждое утро собирать и вывозить эти рекламные конструкции, — сказала Ольга Милонаец.

Также в Пскове до сих пор нет документа, в котором оговаривалось бы, на каком основании предпринимателю могут отказать в установке нестационарного торгового объекта. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Экономика / Промышленность
21 августа 10:34

На всю катушку

Псковская ГРЭС точно будет работать в своем привычном качестве

Экономика
14 августа 10:07

Будущее наступило

Электричество, тепло, горячая и холодная питьевая вода в одном комплекте — псковские инновации запустят в серию

Экономика / Инвестиции
13 августа 10:18

Губернатору на мобильный

Михаил Ведерников готов дать инвесторам свой личный телефон
  • Михаил Ведерников: Псковская область всегда была и остается надежным форпостом Российской Федерации
  • 22 сентября на время проведения сельхозярмарки центр Пскова будет перекрыт
  • Градоначальники Пскова: Мы должны быть достойны великой славы, которую несёт в себе российский флаг
  • Из-за разгерметизации топливной системы в Пушкиногорском районе сгорела иномарка
  • Множество культурных мероприятий запланировано в Псковской области 22 августа
  • За незаконную продажу алкоголя псковскому предпринимателю выписали штраф в 50 тысяч рублей
  • «Титан-Полимер» планирует запустить в Псковской области производство стретч-плёнок
  • После гибели ребенка в Псковском районе проверят канализационные колодцы
  • Александр Котов: В самые важные и трогательные моменты флаг родной страны всегда с нами

    • 21 августа

  • Очевидцы: в псковском «Акваполисе» из-за дождя пробило потолок
  • В Пскове утвердили эскиз ганзейского знака – Ганзейской ладьи
  • Михаил Ведерников: Олимпийских игр на Ганзе в Пскове не будет
  • Ольга Торбич: Мы хотим быть единым окном для бизнеса
  • Эльмира Ахмеева: Инвесторы хотят видеть стабильные правила ведения бизнеса в регионе
  • Хочу поблагодарить сотрудников аптеки на Октябрьском проспекте – Нина Ильина
  • Более 100 поправок к проекту о пенсионных изменениях поступило в Государственную думу
  • Нина Карпова: Желаю всему персоналу Псковской городской больницы здоровья. Так держать!
  • Дмитрий Макеев: За рубежом не знают наши товары, поэтому мы создали бренд Made in Russia
  • В Пскове открылась выездная сессия Петербургского международного экономического форума
  • К очередным этапам капитального ремонта готовится здание псковского ЗАГСа
  • Сократить стаж, который дает право на досрочную пенсию, предложила «Единая Россия»
  • «Единая Россия» предлагает отменить пенсионные льготы для депутатов
  • В Пскове и Великих Луках росгвардейцы задержали нарушителей закона и передали их полиции
  • Андрей Турчак: Позиция единороссов заключается в сохранении пенсионного обеспечения
  • Установлены личности островичей, отобравших у школьника телефон с наушниками
  • 25 августа в центре Острова впервые пройдут соревнования по автомногоборью5
  • После встречи Михаила Ведерникова с Владимиром Путиным Псковская область получит дополнительную помощь
  • В ЕР предложили ввести дополнительный отпуск для лиц предпенсионного возраста

    • 20 августа

  • Грозы и сильный ветер возможны завтра на территории Псковской области
  • 80 кубометров рыболовных сетей достанут из водоёмов Псковской области в этом году

    • Новости

    Общество / Здоровье
    Светлана Синцова 22 августа 10:27

    Острая боль

    Как попасть к детскому стоматологу

    Экономика
    8 августа 14:21

    Сергей Токарев: Платить налоги стало проще

    Сколько псковичи задолжали государству, где узнать о положенных льготах и как заплатить налоги, не выходя из дома

    Экономика
    8 августа 10:50

    Перламутровый с зелёным оттенком

    Печорский пасечник привезет на Медовый фестиваль мед из борщевика