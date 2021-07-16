Люди-свиньи

Мало нам коронавируса, так еще африканская чума свиней свалилась, как снег на голову. К счастью, вирус не опасен для жизни человека, но для кого-то выльется в копеечку. Сейчас он свирепствует в пяти районах и обнаружен, в частности, на производственной площадке «ПсковАгроИнвеста» «Шелонский»: теперь там уничтожат почти 30 000 свиней. Пугающие цифры. Как предотвратить распространение вируса и что для этого делается в регионе, рассказали эксперты.

Жизнь по правилам

- Проблема серьезная, первый раз мы столкнулись с ней восемь лет назад, до этого все было спокойно и в таком количестве заражений не было, - сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области Николай Романов. Причин распространения инфекции две: кабаны и люди, которые не надлежащим образом содержат животных. И если с первыми все понятно - животные есть животные - то ко вторым много вопросов. На территории региона приняты определенные правила содержания домашних свиней. Ничего сверхъестественного от их владельцев не требуется, надо просто выполнять требования для того, чтобы не запустить инфекцию в свое личное подсобное хозяйство.

В комитете есть материалы - они будут переданы в правоохранительные органы для проверок – свидетельствующие о том, что трупы домашних свиней выкидывались вдоль дорог. Во-первых, это нарушение утилизации биологических отходов, во- вторых, сокрытие фактов заболевания. Вера Баданина, председатель комитета по ветеринарии Псковской области

За такие действия владельцев животных ждет административная ответственность, а возможно даже уголовная. - Отслеживая ситуацию в Порховском районе, мы столкнулись с тем, что все животные находились на открытом выгуле, - говорит Вера Баданина. - Это говорит о том, что правила содержания свиней были грубо нарушены. Люди не услышали нас, проигнорировали наши требования. К сожалению, такие случаи не единичны. В Стругокрасненском районе владелец не счел нужным проинформировать соответствующие службы о том, что у него есть павшие животные. Об этом сообщили бдительные соседи. На месте специалисты нашли трупы трех свиней. В Псковском районе прохожие обратили внимание на мертвое животное в загоне. Во время проверки были найдены три трупа, еще семнадцать свиней гуляли свободно в выгородке, условия их содержания были нарушены. Кроме того, восемь животных владелец спрятал, но о месте их нахождения сообщили работники, которые за ними ухаживали.

Адаптировавшиеся кабаны

-Кабан является одним из резервуаров для этого заболевания, - отмечает Вера Баданина. - Он настолько адаптировался, что не весь погибает, остаются особи - вирусоносители. В прошлом году в Куньинском районе был случай. В подсобном хозяйстве содержалось 36 голов свиней, для них хозяева косили траву, косили, судя по всему, в тех местах, где ходил дикий кабан. Итог – вспышка африканской чумы, все поголовье было уничтожено. - Начался сезон грибов и ягод, и мы предупреждаем людей, что независимо от того есть у вас свиньи или нет, в лес надо ходить в индивидуальной спецодежде, сапоги должны быть обработаны, - напомнила Вера Баданина. - Плюс к этому ни в коем случае нельзя давать животным то, что вы принесли из леса: шелуху от ягод или очистки от грибов. По каждому выявленному факту соответствующие органы будут проводить эпизоотические расследования. Те, кто допустит вывоз биологических отходов в лесной массив или на обочины дорог, будут наказаны. Для того, чтобы вирус не распространялся трупы животных должны быть уничтожены, а зольный остаток закопан в землю.

Ситуация в области серьезная. Можно констатировать, что вынос африканской чумы в дикую фауну состоялся. Высока вероятность, что инфекция может укорениться. Виктор Мусатов, председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области

В 2016 году правительство утвердило плотность дикого кабана, которая должна поддерживаться в российских субъектах. Для Псковской области - это 0,25 особей на 1 га или 1 кабан на 4 000 га. Именно такая плотность, по словам экспертов, позволяет не допускать распространения африканской чумы свиней среди кабанов.

Контролируемая ситуация

В мае этого года комитетом было принято решение по регулированию численности кабанов в тех охотхозяйствах, где эта плотность превышена. Отстрелу подлежит более 1 700 особей кабана. -Надо сказать, что регулирование идет не надлежащими темпами, - признал Виктор Мусатов. - Тот объем изъятия, который мы видим за июнь - а отстрелено порядка 141 особи – не соответствует наши ожиданиям, мы полагали, что показатели будут выше. Сейчас плотно работаем с охотпользователями. К тем, кто не будет достигать показателей, будем применять жесткие меры вплоть до расторжения соглашений. В прошедший год численность кабана в регионе увеличилась, хотя до этого времени его плотность не превышала нужный показатель. -Конечно, это число не сопоставимо с тем, что было в начале 2000-х годов, - сказал Виктор Мусатов. - Тогда у нас в области было до 14 000 голов, а в 2018-2019 годах произошло снижение до 1 200 особей. Все отстреленные охотниками кабаны проверяются на наличие вируса. Соответствующие службы проводят обход населения, чтобы выяснить, есть ли на отчуждении домашние свиньи – они все подлежат уничтожению в радиусе 5 км от очага распространения АЧС. Сотрудники полиции досматривают автотранспорт на предмет перемещения животных и продукции.

Это серьезный вызов для сельского хозяйства региона. Сейчас стоит задача поработать с населением и с охотниками, есть программа по замене свиней на альтернативный вид животных. Мы надеемся, что в такой ситуации она будет востребована. В целом все находится под контролем. Мы надеемся, что очагов больше не будет в промышленном масштабе. А население хочется попросить внимательно относится ко всем рекомендациям, которые дают ветеринарные врачи. Николай Романов, председатель комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области