Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Экономика / Сельское хозяйство

Люди-свиньи

Человеческая халатность стала одной из причин распространения африканской чумы в Псковской области

Текст:
Ольга Нефёдова
16 июля 2021 года, 17:01
Фото: Андрей Степанов
0

Мало нам коронавируса, так еще африканская чума свиней свалилась, как снег на голову. К счастью, вирус не опасен для жизни человека, но для кого-то выльется в копеечку. Сейчас он свирепствует в пяти районах и обнаружен, в частности, на производственной площадке «ПсковАгроИнвеста» «Шелонский»: теперь там уничтожат почти 30 000 свиней. Пугающие цифры. Как предотвратить распространение вируса и что для этого делается в регионе, рассказали эксперты.

Жизнь по правилам

- Проблема серьезная, первый раз мы столкнулись с ней восемь лет назад, до этого все было спокойно и в таком количестве заражений не было, - сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области Николай Романов.

Причин распространения инфекции две: кабаны и люди, которые не надлежащим образом содержат животных. И если с первыми все понятно - животные есть животные - то ко вторым много вопросов.

На территории региона приняты определенные правила содержания домашних свиней. Ничего сверхъестественного от их владельцев не требуется, надо просто выполнять требования для того, чтобы не запустить инфекцию в свое личное подсобное хозяйство.

В комитете есть материалы - они будут переданы в правоохранительные органы для проверок – свидетельствующие о том, что трупы домашних свиней выкидывались вдоль дорог. Во-первых, это нарушение утилизации биологических отходов, во- вторых, сокрытие фактов заболевания.

Люди-свиньиВера Баданина, председатель комитета по ветеринарии Псковской области

За такие действия владельцев животных ждет административная ответственность, а возможно даже уголовная.

- Отслеживая ситуацию в Порховском районе, мы столкнулись с тем, что все животные находились на открытом выгуле, - говорит Вера Баданина. - Это говорит о том, что правила содержания свиней были грубо нарушены. Люди не услышали нас, проигнорировали наши требования.

К сожалению, такие случаи не единичны. В Стругокрасненском районе владелец не счел нужным проинформировать соответствующие службы о том, что у него есть павшие животные. Об этом сообщили бдительные соседи. На месте специалисты нашли трупы трех свиней. В Псковском районе прохожие обратили внимание на мертвое животное в загоне. Во время проверки были найдены три трупа, еще семнадцать свиней гуляли свободно в выгородке, условия их содержания были нарушены. Кроме того, восемь животных владелец спрятал, но о месте их нахождения сообщили работники, которые за ними ухаживали.

Адаптировавшиеся кабаны

-Кабан является одним из резервуаров для этого заболевания, - отмечает Вера Баданина. - Он настолько адаптировался, что не весь погибает, остаются особи - вирусоносители.

В прошлом году в Куньинском районе был случай. В подсобном хозяйстве содержалось 36 голов свиней, для них хозяева косили траву, косили, судя по всему, в тех местах, где ходил дикий кабан. Итог – вспышка африканской чумы, все поголовье было уничтожено.

- Начался сезон грибов и ягод, и мы предупреждаем людей, что независимо от того есть у вас свиньи или нет, в лес надо ходить в индивидуальной спецодежде, сапоги должны быть обработаны, - напомнила Вера Баданина. - Плюс к этому ни в коем случае нельзя давать животным то, что вы принесли из леса: шелуху от ягод или очистки от грибов.

По каждому выявленному факту соответствующие органы будут проводить эпизоотические расследования. Те, кто допустит вывоз биологических отходов в лесной массив или на обочины дорог, будут наказаны. Для того, чтобы вирус не распространялся трупы животных должны быть уничтожены, а зольный остаток закопан в землю.

Ситуация в области серьезная. Можно констатировать, что вынос африканской чумы в дикую фауну состоялся. Высока вероятность, что инфекция может укорениться.

Люди-свиньи
Виктор Мусатов, председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области

В 2016 году правительство утвердило плотность дикого кабана, которая должна поддерживаться в российских субъектах. Для Псковской области - это 0,25 особей на 1 га или 1 кабан на 4 000 га. Именно такая плотность, по словам экспертов, позволяет не допускать распространения африканской чумы свиней среди кабанов.

Контролируемая ситуация

В мае этого года комитетом было принято решение по регулированию численности кабанов в тех охотхозяйствах, где эта плотность превышена. Отстрелу подлежит более 1 700 особей кабана.

-Надо сказать, что регулирование идет не надлежащими темпами, - признал Виктор Мусатов. - Тот объем изъятия, который мы видим за июнь - а отстрелено порядка 141 особи – не соответствует наши ожиданиям, мы полагали, что показатели будут выше. Сейчас плотно работаем с охотпользователями. К тем, кто не будет достигать показателей, будем применять жесткие меры вплоть до расторжения соглашений.

В прошедший год численность кабана в регионе увеличилась, хотя до этого времени его плотность не превышала нужный показатель.

-Конечно, это число не сопоставимо с тем, что было в начале 2000-х годов, - сказал Виктор Мусатов. - Тогда у нас в области было до 14 000 голов, а в 2018-2019 годах произошло снижение до 1 200 особей.

Все отстреленные охотниками кабаны проверяются на наличие вируса. Соответствующие службы проводят обход населения, чтобы выяснить, есть ли на отчуждении домашние свиньи – они все подлежат уничтожению в радиусе 5 км от очага распространения АЧС. Сотрудники полиции досматривают автотранспорт на предмет перемещения животных и продукции.

Это серьезный вызов для сельского хозяйства региона. Сейчас стоит задача поработать с населением и с охотниками, есть программа по замене свиней на альтернативный вид животных. Мы надеемся, что в такой ситуации она будет востребована. В целом все находится под контролем. Мы надеемся, что очагов больше не будет в промышленном масштабе. А население хочется попросить внимательно относится ко всем рекомендациям, которые дают ветеринарные врачи.

Люди-свиньиНиколай Романов, председатель комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области


  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Проверяем слухи: Запрета на продажу продуктов псковичам без прививки нет

Экономика / Потребитель (Товары и цены)
8 июля 12:39

Проверяем слухи: Запрета на продажу продуктов псковичам без прививки нет
1,7 миллиона порций мороженого съели в Псковской области за неделю аномальной жары

Экономика / Потребитель (Товары и цены)
24 июня 11:26

1,7 миллиона порций мороженого съели в Псковской области за неделю аномальной жары
На низком старте

Экономика / Туризм
22 июня 17:35

На низком старте

Псковский турбизнес комментирует открытие авиасообщения с Турцией
  • Эксперт: Увеличение количества дней при голосовании – это удобно
  • Псковская область лидирует по числу заявок в Фонд ЖКХ на модернизацию коммунальной инфраструктуры
  • Ивлеева: Великие Луки — звучит великолепно
  • Маковский: Увеличение количество дней голосования не сказывается на качестве
  • Удобным для избирателей считает трёхдневное голосование Валентина Понизовская
  • Снова грозы надвигаются на Псковскую область
  • Услуги по изготовлению агитационных материалов предлагает ООО «Русская реклама»
  • Почти 2 тысячи кабанов будут убиты в псковских лесах
  • В реке Ловать в Великолукском районе утонул мужчина
  • Перспективы развития образования обсудили эксперты
  • Вылет самолёта из Калининграда в Псков задерживается на семь часов
  • Сертификат о перенесённом коронавирусе будут принимать псковские отели
  • Почти 110 тысяч псковичей с делали первую прививку от коронавируса
  • На 70% загружен в Псковской области коечный фонд для больных коронавирусом
  • До 33 градусов тепла ожидается в Псковской области 16 июля

    • 15 июля

  • В Псковской области сократят поголовье диких кабанов
  • Более 16 тысяч доз вакцины от коронавируса поступят в Псковскую область в ближайшие дни
  • Грозовой фронт пройдёт по северо-востоку Псковской области
  • Борис Елкин о новой должности: Работы много, задач много
  • Из-за ремонта теплотрассы закроют улицу Кузнецкую в Пскове
  • Стали известны мероприятия II Международного фестиваля колокольного звона 24 и 25 июля
  • Ещё почти 3,5 тысячи псковичей привились от коронавируса
  • Прокуратура направила в следствие материалы по ситуации с квартирами для сирот в Пскове
  • Двое мужчин утонули в водоёмах в Псковской области 14 июля
  • Псковская Дума согласовала назначение Бориса Елкина первым замглавы администрации города
  • 133 случая коронавируса добавились в Псковской области
  • Псковский фермер Иван Мельник стал лицом кампании Россельхозбанка в поддержку отечественных аграриев
  • Печорские монахи будут по восемь часов дежурить в «красной зоне» инфекционной больницы в Пскове
  • В Псковской области с помощью криптобиокабин выдали первые загранпаспорта
  • Жаркая погода с дождём и грозой ждёт псковичей 15 июля

    • Новости

    День без воды

    Общество
    Светлана Синцова 16 июля 14:54

    День без воды

    Как псковские бассейны, фитнес-клубы и рестораны будут работать в период отключения водоснабжения

    В Псковской области выдано больше 1 миллиона платежных карт

    Экономика / Деньги
    18 июня 14:19

    В Псковской области выдано больше 1 миллиона платежных карт

    Карты «Мир» занимают более трети регионального рынка
    Сладкая жизнь

    Экономика
    31 мая 17:09

    Сладкая жизнь

    Псковский пчеловод рассказал, почему бессмысленно подделывать мёд