Активировать село

Небольшие сельхозпроизводители из Псковской области с октября 2020 года получат возможность переработать и упаковать свою продукцию на современном оборудовании и без лишних затрат. Небольшое производство откроется в Логозовичах под Псковом в рамках проекта «Активное село» («Active Village») программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония». «Псковская правда» выяснила, кто сможет воспользоваться новой услугой, и какие еще возможности открывает для местных аграриев международное сотрудничество.
Среди задач проекта «Активное село» - обучение сельхозпроизводителей, налаживание контактов между представителями аграрного сектора разных стран и создание инфраструктуры, повышающей добавочную стоимость их продукции.
СПРАВКА
- Работа проекта «Aктивное село» продлится до сентября 2021 года, - говорит Мария Булатова, замначальника отдела международного и межрегионального сотрудничества Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области. - Общий бюджет проекта — 426 645 евро, из которых 383 980,5 евро — грант программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов. Софинансирование обеспечивается за счет участвующих партнеров. В Псковской области это - Автономная некоммерческая организация «Центр эффективного сельского хозяйствования и садоводства».
Программа приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов работает в Псковской и Ленинградской областях, в Санкт-Петербурге и в регионах Эстонии. На 50% она финансируется из средств Евросоюза, еще по 25% вкладывают Россия и Эстония.
Участники проекта для начала посетили аналогичные пункты по переработке сельхозпродукции, расположенные в Эстонии. В соседней стране эти пункты расположены таким образом, что перерабатывают продукцию близлежащих фермерских хозяйств. Направления переработки разные – «молочка», мясо, овощи, фрукты. Их замораживают, сушат, перегоняют на соки.
Мы в процессе общения очень подружились с нашими коллегами в Эстонии. Они делились своими секретами, находками в процессе строительства и оснащения своих пунктов.
Анна Войченко, директор АНО «Центр эффективного сельского хозяйства и садоводства»
Псковичи решили остановиться на сушке сельхозпродукции. По словам Марии Булатовой, сушить можно все: зелень и травы, фрукты и овощи, ягоды и грибы. А это позволяет загружать оборудование работой с мая по декабрь. Оборудование для сушки, - как обычной, так и сублимационной (это когда продукт сперва замораживают, а потом вакуумируют), - сейчас как раз завозят и устанавливают в специально построенном здании.
- Жаль, конечно, что пандемия немного скорректировала наши планы по срокам строительства, - продолжает Анна. – Откроемся мы не в сентябре 2020 года, как планировали первоначально, а на месяц позже.
В советские времена выращенные на огороде овощи или собранные в лесу ягоды и грибы можно было сдать в заготконтору и получить деньги и талоны на хрусталь, импортную обувь и другой дефицит. Но вся эта система рухнула еще в 1990-х. Сегодня в России действуют 16,5 тысяч пунктов приема и хранения сельскохозяйственной продукции. Но садоводы не очень охотно несут туда излишки своих овощей по причине низких цен. Фермеры же ищут свои рынки сбыта.
В этом смысле пункт в Логозовичах работает на принципиально другой основе и является пилотным не только в Псковской области, но и в России. Костяк пула будущих пользователей его услуг понятен: крестьянско-фермерские хозяйства, владельцы личных подсобных хозяйств и садоводы. Есть уже более десяти сельхозпроизводителей, которые готовы сотрудничать на постоянной основе. Предполагается, что их число может вырасти до 20-30. Все они хотели бы не только выращивать урожай или организовывать сбор «даров леса», но и предлагать потребителю экологически чистую и красиво расфасованную продукцию, которая бы во время переработки сохранила все свои питательные и вкусовые качества.
Проект предполагает интенсификацию сотрудничества и обмена опытом между сельхозпроизводителями России и Эстонии. Но из-за коронавируса все поездки между странами-участницами пришлось отменить, запланированные обучающие семинары и совместные ярмарки будут проводиться он-лайн. Но на главное обстоятельство никакие коронавирусные ограничения не повлияют: благодаря проекту псковичи будут иметь возможность использовать созданные производственные мощности на льготных условиях.
Сдать на переработку можно будет в том числе и «дары леса»
Фото Дарьи Хватковой
По словам Анны Войченко, конечную стоимость социальной услуги по переработке пока сложно просчитать, но оринтировочно услуга будет дешевле рынка на 25-30%. Льготные цены будут действовать до сентября 2026 года. Дальше участники проекта пока не заглядывают – рынок очень динамичен и строить долгосрочные планы сложно.
«Рядовых» садоводов в центре переработки тоже ждут. Предполагается, что за переработку своей продукции они заплатят небольшую – по себестоимости затрат - цену, а на выходе получат качественный продукт, еще и красиво упакованный.
Правда, чтобы стать получателями социальной услуги, псковским дачникам нужно объединиться в сообщество. Анна Войченко готова подсказать всем желающим, как именно это сделать. Другой вариант - формировать солидную партию урожая одного вида – от 50 килограммов, чтобы оборудование в пункте переработки не работало в пол силы.
Обычные дачники при желании тоже смогут воспользоваться услугами пункта переработки
Фото Дарьи Хватковой
Само производство представляет собой мини-завод площадью 360 квадратных метров, включающий приемки продукции, холодильные помещения, цех упаковки и отгрузки. Здесь же бытовые помещения для работников, которых, с учетом предельной автоматизации процесса, будет всего 4-5 человек. Производственные мощности пункта будут способны переработать до 15 тонн сырья в месяц. Услуги по переработке разных видов продукции будут оказываться в определенные дни. Например, по вторникам и четвергам будут перерабатываться яблоки, по понедельникам и средам – морковь, и так далее.
В Логозовичах предусмотрен и совсем небольшой конференц-зал, а рядом с пунктом переработки — пруд и площадка для отдыха, где можно будет посидеть и попробовать готовую продукцию. И это при том, что, по словам Дмитрия Мариничева, - фермера, а по совместительству еще и специалиста по озеленению, - строители старались экономить каждый сантиметр, чтобы иметь возможность разместить оборудование на небольшом в общем-то пространстве, не выйти за рамки бюджета. Также организаторы проекта изыскивали возможность купить какое-то дополнительное оборудование.
Проектировщики попытались сделать пункт переработки максимально компактным
Фото Галины Висковой
Мария Булатова подчеркивает, что строительство центра сушки и упаковки в Логозовичах - это только первый шаг. Предполагается, что благодаря мероприятиям проекта у сельхозпроизводителей Псковской области вырастут ассортимент и объем продукции, повысится конкурентоспособность. Всего, по словам Марии Булатовой, в рамках проекта планируется привлечь порядка 60 предпринимателей из Псковской области и Юго-Восточной Эстонии.
Программа приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» направлена на содействие социально-экономическому развитию в регионах по обе стороны общих границ. Это уникальный опыт, который создается в Псковской области и может быть тиражирован в другие регионы РФ и за рубеж.
Мария Булатова, замначальника отдела Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области