Активировать село

Небольшие сельхозпроизводители из Псковской области с октября 2020 года получат возможность переработать и упаковать свою продукцию на современном оборудовании и без лишних затрат. Небольшое производство откроется в Логозовичах под Псковом в рамках проекта «Активное село» («Active Village») программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония». «Псковская правда» выяснила, кто сможет воспользоваться новой услугой, и какие еще возможности открывает для местных аграриев международное сотрудничество.

Сушить и замораживать

Среди задач проекта «Активное село» - обучение сельхозпроизводителей, налаживание контактов между представителями аграрного сектора разных стран и создание инфраструктуры, повышающей добавочную стоимость их продукции.

СПРАВКА Программа приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов работает в Псковской и Ленинградской областях, в Санкт-Петербурге и в регионах Эстонии. На 50% она финансируется из средств Евросоюза, еще по 25% вкладывают Россия и Эстония.

Мария Булатова - Работа проекта «Aктивное село» продлится до сентября 2021 года, - говорит , замначальника отдела международного и межрегионального сотрудничества Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области. - Общий бюджет проекта — 426 645 евро, из которых 383 980,5 евро — грант программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов. Софинансирование обеспечивается за счет участвующих партнеров. В Псковской области это - Автономная некоммерческая организация «Центр эффективного сельского хозяйствования и садоводства». Участники проекта для начала посетили аналогичные пункты по переработке сельхозпродукции, расположенные в Эстонии. В соседней стране эти пункты расположены таким образом, что перерабатывают продукцию близлежащих фермерских хозяйств. Направления переработки разные – «молочка», мясо, овощи, фрукты. Их замораживают, сушат, перегоняют на соки.

Мы в процессе общения очень подружились с нашими коллегами в Эстонии. Они делились своими секретами, находками в процессе строительства и оснащения своих пунктов. Анна Войченко, д иректор АНО «Центр эффективного сельского хозяйства и садоводства»

Псковичи решили остановиться на сушке сельхозпродукции. По словам Марии Булатовой, сушить можно все: зелень и травы, фрукты и овощи, ягоды и грибы. А это позволяет загружать оборудование работой с мая по декабрь. Оборудование для сушки, - как обычной, так и сублимационной (это когда продукт сперва замораживают, а потом вакуумируют), - сейчас как раз завозят и устанавливают в специально построенном здании. - Жаль, конечно, что пандемия немного скорректировала наши планы по срокам строительства, - продолжает Анна. – Откроемся мы не в сентябре 2020 года, как планировали первоначально, а на месяц позже.

Спасти рядового садовода

В советские времена выращенные на огороде овощи или собранные в лесу ягоды и грибы можно было сдать в заготконтору и получить деньги и талоны на хрусталь, импортную обувь и другой дефицит. Но вся эта система рухнула еще в 1990-х. Сегодня в России действуют 16,5 тысяч пунктов приема и хранения сельскохозяйственной продукции. Но садоводы не очень охотно несут туда излишки своих овощей по причине низких цен. Фермеры же ищут свои рынки сбыта. В этом смысле пункт в Логозовичах работает на принципиально другой основе и является пилотным не только в Псковской области, но и в России. Костяк пула будущих пользователей его услуг понятен: крестьянско-фермерские хозяйства, владельцы личных подсобных хозяйств и садоводы. Есть уже более десяти сельхозпроизводителей, которые готовы сотрудничать на постоянной основе. Предполагается, что их число может вырасти до 20-30. Все они хотели бы не только выращивать урожай или организовывать сбор «даров леса», но и предлагать потребителю экологически чистую и красиво расфасованную продукцию, которая бы во время переработки сохранила все свои питательные и вкусовые качества.

Проект предполагает интенсификацию сотрудничества и обмена опытом между сельхозпроизводителями России и Эстонии. Но из-за коронавируса все поездки между странами-участницами пришлось отменить, запланированные обучающие семинары и совместные ярмарки будут проводиться он-лайн. Но на главное обстоятельство никакие коронавирусные ограничения не повлияют: благодаря проекту псковичи будут иметь возможность использовать созданные производственные мощности на льготных условиях. По словам Анны Войченко, конечную стоимость социальной услуги по переработке пока сложно просчитать, но оринтировочно услуга будет дешевле рынка на 25-30%. Льготные цены будут действовать до сентября 2026 года. Дальше участники проекта пока не заглядывают – рынок очень динамичен и строить долгосрочные планы сложно. «Рядовых» садоводов в центре переработки тоже ждут. Предполагается, что за переработку своей продукции они заплатят небольшую – по себестоимости затрат - цену, а на выходе получат качественный продукт, еще и красиво упакованный.

Правда, чтобы стать получателями социальной услуги, псковским дачникам нужно объединиться в сообщество. Анна Войченко готова подсказать всем желающим, как именно это сделать. Другой вариант - формировать солидную партию урожая одного вида – от 50 килограммов, чтобы оборудование в пункте переработки не работало в пол силы.

Только первый шаг

Само производство представляет собой мини-завод площадью 360 квадратных метров, включающий приемки продукции, холодильные помещения, цех упаковки и отгрузки. Здесь же бытовые помещения для работников, которых, с учетом предельной автоматизации процесса, будет всего 4-5 человек. Производственные мощности пункта будут способны переработать до 15 тонн сырья в месяц. Услуги по переработке разных видов продукции будут оказываться в определенные дни. Например, по вторникам и четвергам будут перерабатываться яблоки, по понедельникам и средам – морковь, и так далее.

Дмитрия Мариничева, - фермера, а по совместительству еще и специалиста по озеленению, - строители старались экономить каждый сантиметр, чтобы иметь возможность разместить оборудование на небольшом в общем-то пространстве, не выйти за рамки бюджета. Также организаторы проекта изыскивали возможность купить какое-то дополнительное оборудование. В Логозовичах предусмотрен и совсем небольшой конференц-зал, а рядом с пунктом переработки — пруд и площадка для отдыха, где можно будет посидеть и попробовать готовую продукцию. И это при том, что, по словам, - фермера, а по совместительству еще и специалиста по озеленению, - строители старались экономить каждый сантиметр, чтобы иметь возможность разместить оборудование на небольшом в общем-то пространстве, не выйти за рамки бюджета. Также организаторы проекта изыскивали возможность купить какое-то дополнительное оборудование. Мария Булатова подчеркивает, что строительство центра сушки и упаковки в Логозовичах - это только первый шаг. Предполагается, что благодаря мероприятиям проекта у сельхозпроизводителей Псковской области вырастут ассортимент и объем продукции, повысится конкурентоспособность. Всего, по словам Марии Булатовой, в рамках проекта планируется привлечь порядка 60 предпринимателей из Псковской области и Юго-Восточной Эстонии.