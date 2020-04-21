Огурец упал, сыр вырос



Сельское хозяйство в последние годы было главным локомотивом региональной экономики. Политика импортозамещения привела в эту отрасль серьезные инвестиции. «Псковская правда» поинтересовались у местных аграриев, как «коронакризис» повлиял на их планы и сказался на работе. Крупные сельхозпроизводители предсказуемо жалуются на рост накладных расходов и снижение спроса и надеются на помощь государства. Зато маленькие фермерские хозяйства, как ни странно, полны оптимизма.



Покупательский спрос населения упал, цены на огурец, как на скоропортящийся продукт, пришлось снизить на 30%. Покупательский спрос населения упал, цены на огурец, как на скоропортящийся продукт, пришлось снизить на 30%.

Генеральный директор ЗАО «Агрофирма «Победа»Виктор Гречин обещает обеспечить псковичей свежими овощами в срок, а вот будет ли снижать цены, к примеру на помидоры, сказать пока остерегается. - Цены диктует рынок, - говорит Виктор Гречин.

Граница на замке



По мнению Гречина, и здесь коллеги с ним солидарны, эпидемия сельхозпроизводителям может аукнуться в начале лета, когда начнется сезон заготовки кормов. Потому что с поставками импортных запчастей возникли проблемы из-за закрытых границ. Да и цены выросли из-за скачка курса валют. А до недавнего времени и отечественные запчасти купить было проблемой: магазины закрыты и в соседний муниципалитет так просто не приедешь. - Решили проблему с поездками в Псков и с покупкой запчастей благодаря главе областного комитета по сельскому хозяйству Николаю Романову. Спасибо ему, - говорит президент ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Псковской области Александр Конашенков. - Мы самоизолироваться не можем и продолжаем работу. Правда, в этом году она потребовала от нас дополнительных вложений. Цены выросли не только на запчасти, но и на семена, и на удобрения.

Кредиты у банков взять стало гораздо сложнее. При отказе банкиры ссылаются на коронавирус, беспокоятся, что у них будет много невозвратных кредитов. Александр Конашенков





- В начале сезона традиционно происходит подорожание запчастей, семян и удобрений, - демонстрирует несколько иной взгляд на проблему генеральный директор ООО «ПсковАгроИнвест» Ирина Толмачева. - Мы имеем опыт и стараемся готовится заранее. - Большая часть семян у нас своя, удобрения возим из Новгорода.



К посевной мы подготовились. Идем в графике, половину уже засеяли. Сейчас есть трудности в поставке запчастей, особенно импортных. Но поставщики, которые сотрудничают с нами долгое время, стараются и делают все, что могут. Ирина Толмачева



Неожиданные расходы



Еще одна неожиданная статья расходов этом сезоне — средства защиты для работников. - Приходится обеспечивать людей одноразовыми масками, дезинфицирующими растворами, у нас дойка по три раза в день, поэтому это существенные затраты, - говорит генеральный директор ОАО «Красное знамя» Андрей Козлов. - Да и скорость работы может меняться. Но главный страх производителей: падение покупательской способности населения и перепроизводство продукции. - Мы этого очень боимся, - не скрывает Андрей Козлов. - Никто не знает, сколько продлится эта ситуация с коронавирусом. Вирус так просто не победить, хотя правительство предпринимает все меры. В Европе тоже некоторые предприятия стоят, и это может создать нам проблемы с покупкой импортной техники.

А простой в сельском хозяйстве обходится очень дорого. Пока ничего страшного не произошло, справляемся. Но впереди еще кормозаготовка и посевная не окончена. Андрей Козлов





На великолукском молочном комбинате работают полторы тысячи человек. 95% люди семейные. - У них дети не ходят в школу и садик, а у нас непрерывное производство, мы их отпустить с ними сидеть не можем, - называет еще одно, не столь очевидное коронавирусное последствие для производства, председатель совета директоров ЗАО «Великолукский молочный комбинат» Дмитрий Матвеев. - Раньше к ОРВИ относились не так серьезно как сейчас, его легкую форму могли и на ногах переносить, а теперь все строго идут на больничный. Этих людей нужно кем-то заменить. Это может сказаться на количестве продукции. Да, мы имели некоторый запас прочности, но сейчас работаем на пределе. Все работы из-за этого могут пойти с задержкой. В числе кризисных факторов Матвеев называет те же, что и его коллеги: цены на многие виды товаров поднялись незапланированно, приходится нести дополнительные расходы.

Ожидаем серьезное снижение покупательского спроса. Уже видим прямые убытки. Сейчас думаем, как эти убытки минимизировать и надеемся на помощь государства. Дмитрий Матвеев







Маленьким фермерским хозяйствам, по идее, выживать должно быть сложнее, чем крупным. Но этот прогноз, по крайней мере, в отношении одного хозяйства, не оправдался точно. У псковички Оксаны Кузьминой свое фермерское хозяйство в Печорском районе. Живет за счет производства молочной продукции. Единственный страх сейчас, как и у многих, - заразиться коронавирусом. А в остальном все хорошо.

Спрос на молочные продукты даже вырос. Они хорошо укрепляют иммунитет. И сыр у нас весь раскупили, ведь границы закрыты. Оксана Кузьмина