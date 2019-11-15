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Экономика / Сельское хозяйство

Рискнули

Надежда Сивак из Дедовичского района перед самой пенсией решила попробовать себя в роли фермера, будет выращивать молочных коров и бычков на мясо

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Наталья Баранова
15 ноября 2019 года, 10:34
Фото: avto.goodfon.ru
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Будущее хозяйство существует пока только на бумаге в виде бизнес-плана. Но этого хватило, чтобы получить грант от областной администрации.

Затевать бизнес в сельском хозяйстве — дело рискованное. Фермеры зависят от природы, погоды, экономики.

Цены на горючее растут, а на молоко остаются на прежнем уровне, техника изношена, рабочих не найти. В прошлом году из-за дождей чуть ли не весь урожай погиб.


РискнулиНадежда Сивак,
фермер
Надежда целый год размышляла-прикидывала, стоит ли ввязываться в рискованное предприятие.

— Муж смеется, раз на пенсию стали выходить позже, давай работай, — рассказывает она.

Хоть и подтрунивает над будущим фермером, но помощь и поддержку обещал железно. Также супругов выручит опыт, — оба проработали в сельском хозяйстве по тридцать пять лет.

Надежда Сивак окончила Идрицкий сельскохозяйственный техникум в 1983 году, еще при Советском Союзе.

— Сестра моя уехала жить в город, а я решила остаться в деревне, — рассказывает Надежда. — Где родился, там и пригодился. Да и мама моя всю жизнь дояркой проработала. Сначала я хотела учиться на ветврача, но потом передумала и решила стать агрономом.

В техникуме Надежда встретила и будущего мужа. Он тоже учился на агронома, но курсом старше. Парень приехал в Псковскую область с Украины. Но домой не вернулся, остался с Надеждой. В семье родились две дочки. Они подарили супругам уже пятерых внуков.

Сейчас Надежда Сивак работает в СПК «Кирово» главным агрономом, параллельно решила стать и во главе собственного фермерского хозяйства.

— В «Кирово» мне пообещали выделить помещения, будем помогать друг другу, — рассказывает Надежда. — Это хозяйство я тоже не брошу, иначе у меня душа будет не на месте. Две доярки и два скотника решили работать со мной. Спасибо им за поддержку.

В планах у Надежды купить двадцать нетелей. Их уже посмотрели в хозяйстве «Победа» в Псковском районе, поедут за ними сразу после нового года. Молоко будут сдавать на приемный пункт в Дедовичском районе. На деньги гранта также планируют купить транспортер и два новых доильных аппарата.

Средства гранта — 2,5 млн рублей. Но выдают их на условиях софинансирования — не меньше 10 %, в будущее хозяйство придется вложить своих 300 тысяч рублей.

— В планах в ближайшие пять лет выйти на стадо в сорок голов, — рассказывает Надежда. — Если все пойдет хорошо, бычков будем продавать на мясо. Буду работать, дал бы только бог здоровья.

Надежда Спивак — не единственный победитель первого областного грантового конкурса «Агростартап». Эксперты рассмотрели 25 заявок из 13 районов Псковской области. На каждый из пяти выигравших проектов выделят по 2,5 млн рублей. Победителями также признали Василия Ярового из Новосокольнического района (молочное животноводство), Вадима Афанасьева из Новоржевского района (овцеводство и пчеловодство), Владимира Поспелова из Островского района (тепличный комплекс для выращивания рассады), и Жанну Анегдину из Великих Лук (производство и переработка ягод). 

СПРАВКА

Грантовый конкурс «Агростартап» является одним из направлений поддержки начинающих фермеров и малого бизнеса по региональной программе «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Поддержку фермеров в Псковской области в виде грантов ведут с 2012 года. За это время на гранты направили 330 млн рублей. Средства получили 146 фермерских хозяйств: 120 начинающих фермеров и 26 семейных животноводческих ферм. 

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