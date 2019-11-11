Борщевик съедает бюджет, закусывает химической обработкой и продолжает отлично расти. Больше трех миллионов не освоили, землевладельцев не штрафовали, но химией поливали - а он растет и растет. Борщевик пока побеждает по всем направлениям, наводя ужас в деревнях, а теперь — и в кабинетах чиновников.
«Псковская правда» 18 сентября опубликовала большой материал о ситуации с борщевиком в регионе. В нем мы подробно рассказывали, как идет борьба с этим сорным растением и дали раскладку по всем районам: сколько заросло, сколько победили, сколько на это потратили (или не сумели грамотно распорядиться, деньги-то есть!) Связанные ли это события или простое совпадение, однако, 5 ноября заместитель губернатора Нинель Салагаева собрала глав всех районов, они делились своим опытом в борьбе с борщевиком и проблемами, а председатель областного комитета по сельскому хозяйству Николай Романов распекал их за неосвоенные деньги.
Ситуацию с сорняком замгубернатора назвала катастрофической:
Область у нас зарастает борщевиком. Особенно это касается туристических центров - хочу обратить внимание на Псковский и Печорский районы, где туристические маршруты у нас со всех сторон зарастают борщевиком. Много обращений от Изборской волости.
ращений от Изборской волости.
ЦИФРА
Представитель Россельхознадзора рассказал, что районы не только плохо борются на своей земле, но и плохо контролируют происходящее на частных территориях, мало проводят проверок зарастания земель. Если в прошлом году было запланировано провести 54 проверки, то в этом году их было запланировано всего 9. С каждым годом снижается и качество документов. В итоге все документы по проведенным рейдам, как правило, «рассыпаются» на подходе к судам, так как неправильно оформлены.
23 323 гектара заросло борщевиком в Псковской области, химикатами обработано 1,5% этой площади.
- Может, мы и сами что-то делаем не так? - задала вопрос главам замгубернатора, имея ввиду областные власти. - Что нам надо делать дополнительно, может быть, необходимо еще предусмотреть средства, мероприятия? Понятно, что основная нагрузка идет на вас, но мы тоже участвуем.
Николай Романов заметил, что «от глав районов нет хорошего «пинка» специалистам, который работают в этом направлении». В основном районы работают не планово, а лишь по жалобам населения проводят земельный контроль.
Но самая большая головная боль руководителя — это неиспользованные деньги, которые губернатор выделил специально на борьбу с борщевиком. А это 5 миллионов рублей. Из них использовано 1,75 миллиона.
Такого в комитете сельского хозяйства не было за последние десять лет, чтобы возвращали деньги, которые большой кровью были выбиты! Я бы попросил глав районов на это обратить особенное внимание: потому что не проводили обработку только Красногородский и Невельский район, а от субсидий отказались Бежаницкий, Псковский, Пушкиногорский, Новосокольнчиеский районы, Псков и Великие Луки. То есть они провели эти мероприятия за свой счет. Молодцы. Но теперь обратитесь, чтобы вам вернули часть денег. Потому что как просить на следующий год дополнительные средства, если мы и эти не полностью освоили?
Николай Романов,
председатель областного комитета по сельскому хозяйству
Тут слово взял слово глава Бежаницкого района Сергей Михеев, чтобы пояснить, что не так идет в районах в неравной борьбе с борщевиком:
Не поверите, в этом году мы поставили себе задачу с ним побороться, хоть чуть-чуть. На территории городского поселения взяли около трех га, провели первичную обработку, вторичную… И у нас ничего не получилось. Он желтеет, затем кустится и вновь растет. То есть ты деньги вкладываешь, и деньги не малые, а результата нет. Все-таки нужна какая-то информация для глав районов и поселений от ученых, какие могут быть более-менее приемлемые меры борьбы, чтобы понимать, что деньги не выкинуты на ветер или не закопаны в землю. Тогда можно было бы работать. Ну и второе, я считаю, что бюджету поселений, особенно сельских, и 50 процентов от стоимости осилить сложновато (областной бюджет компенсирует половину затрат – авт.). Может быть, есть возможность еще какого-то софинансирования. А ведь мы действительно зарастаем, очаги у нас есть, и большие. Если несколько лет назад район был чистым, то борщевик постепенно начинает появляться у нас.
Сергей Михеев, глава Бежаницкого районаГлава Невельского района Олег Майоров отметил, что штрафы в борьбе с борщевиком тоже не особенно помогают:
Мы работали с руководителем, который ведет себя безответственно с земельным участком — там вовсю растет борщевик. Составили административный протокол, оштрафовали, и все. Таким дешевле заплатить штраф, чем бороться с борщевиком. Если по результатам наших проверок они не будут проводить окашивание и химические обработки, то смысла нет. Также есть ограничения на проверки — повторно их проверять нельзя, только через четыре года. То есть он штраф заплатил, и четыре года мы не можем его трогать. Что касается нашей борьбы с борщевиком, мы деньги отдали организации, она его полила чем-то — мы даже не знаем чем. И ушла. А борщевик остался. Техническое задание должно заключаться в другом: чтобы в течение сезона они избавились от борщевика на этой территории. Что с ним будут делать, нам все равно. Потому что они обработали и ушли, а проблема остается.
Олег Майоров, глава Невельского района- Можно конечно все коноплей засадить, она хорошо блокирует борщевик, но это будет опасно, - привел Николай Романов действенный, но неприменимый метод. - По голове нам другие органы дадут. По штрафам я полностью с вами не согласен. Когда штрафовали, тогда какие-то меры принимались, а сейчас успокоились. Предлагаю работать в этом направлении беспощадно.
Своим опытом борьбы с борщевиком поделился депутат областного собрания Андрей Козлов. Он еще и директор ОАО «Красное знамя», и ситуацией с борщевиком владеет в полной мере:
Я тоже задавался методами борьбы с борщевиком, читал мнения различных ученых. Сколько ученых, столько и мнений. Некоторые говорят, что обрабатывать борщевик препаратами и при этом не косить — это малоэффективно. На самом деле, борьба с борщевиком сейчас идет через Россельхозцентр, который лишь попрыскает его препаратами. Но борщевик Сосновского — растение, у которого корни уходят глубоко в землю, а семена до двенадцати лет хранятся в почве. Поэтому эти все наши телодвижения — это как мертвому припарка. Программа есть, надо как-то развернуть правила игры, найти подрядчиков, ученых, которые смогут предложить еще варианты борьбы.
Андрей Козлов, депутат областного собранияКак подчеркнул аграрий, на своих полях он тоже борется с этим сорняком, и самое эффективное на сегодня —скашивать, постоянно и планомерно.
Молодой глава Палкинского района Евгений Седов изучал опыт соседей — Белоруссии, Латвии и Эстонии, и готов попробовать его у себя в районе:
Мы участвовали в программе приграничного сотрудничества именно по борьбе с борщевиком. Если всех оштрафовать, в том числе и муниципалитеты, то это не будет стимулировать. Первое что надо делать, это обучить глав, потому что каждый сталкивается с этой проблемой и сам пытается ее решить. Я нашел одну статью, где описывают, что если запахать землю с борщевиком, пока семена проросли не более чем на пять сантиметров, то они начинают задыхаться и дают меньше всходов. Затем подготовиться к опрыскиванию — техническим маслом. И весной в три этапа опрыскивать. Затем землю снова запахивают и весной сеют траву. Такую технологию мы проработали, но она достаточно дорогостоящая. Мы в рамках приграничного сотрудничества заказали навесное оборудование, которого у нас в районе дефицит — это косилки, секаторы и плуги, опрыскиватели.
Евгений Седов,По итогу обсуждения пришли пока к таким решениям: в начале следующего года для специалистов районов проведут семинары, где их обучат, как правильно проводить проверки земли, оформлять документы. Проведут обучающие семинары с учетом опыта Белоруссии и других регионов по борьбе с борщевиком. Для сельских поселений предусмотрят меры поддержки, может быть, начнут оплачивать не половину средств, потраченных на борщевик, а в другой пропорции. Продумают техническое задание по работе с борщевиком для подрядчиков. И запустят для жителей социальную рекламу по борщевику — чтобы объяснить, что с этим сорняком надо бороться всем вместе.
глава Палкинского района
Потому что администрации своими силами пока не справляются.