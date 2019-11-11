Не поверите, в этом году мы поставили себе задачу с ним побороться, хоть чуть-чуть. На территории городского поселения взяли около трех га, провели первичную обработку, вторичную… И у нас ничего не получилось. Он желтеет, затем кустится и вновь растет. То есть ты деньги вкладываешь, и деньги не малые, а результата нет. Все-таки нужна какая-то информация для глав районов и поселений от ученых, какие могут быть более-менее приемлемые меры борьбы, чтобы понимать, что деньги не выкинуты на ветер или не закопаны в землю. Тогда можно было бы работать. Ну и второе, я считаю, что бюджету поселений, особенно сельских, и 50 процентов от стоимости осилить сложновато (областной бюджет компенсирует половину затрат – авт.). Может быть, есть возможность еще какого-то софинансирования. А ведь мы действительно зарастаем, очаги у нас есть, и большие. Если несколько лет назад район был чистым, то борщевик постепенно начинает появляться у нас.



