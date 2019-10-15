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Экономика / Сельское хозяйство

Рецепты борщевика

Власти ответили, как борются с «зонтиками»

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Мария Соколова
15 октября 2019 года, 10:29
Фото: newsvo.ru
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Две недели назад «Псковская правда» опубликовала материал про борщевик Сосновского: насколько этот сорняк заполонил земли и мешает ли сельхозпредприятиям. Параллельно мы отправили запросы в администрацию города и Россельхознадзор, чтобы узнать, как противостоят гигантским растениями госорганы.

Пришёл ответ за подписью замглавы администрации Елены Жгут, что в Пскове с 2014 по 2018 годы была утверждена муниципальная программа по борьбе с борщевиком, заросли косили и обрабатывали гербецидами. А в 2020 году планируется составить карту-схему засоренности борщевиком Пскова.

Замглавы городской администрации перечислила наиболее проблемные «борщевые» зоны: склон к реке Мирожка и до пляжа, зеленая зона по улице Индрустриальной; территория по Ленинградскому шоссе: улица Кислякова, вдоль военного городка, района УЧХОЗ, у стелы Красной армии. А еще — зеленая зона вдоль Рижского проспекта (от кафе «Березка» до гипермаркета «Лента») и возле аэропорта.

Напомним, что сейчас в Пскове борщевиком заросло 277 гектаров земли. В 2014 году борщевик «владел» лишь 100 гектарами. Поэтому о комплексной борьбе как таковой говорить не приходится, пока это лишь сдерживающие «борщенапор» программы. 

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