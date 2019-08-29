Без романтики

О непростых буднях фермера, о победах и разочарованиях, и о том, на какие вопросы нужно честно ответить себе, прежде чем заняться сельским хозяйством, она рассказала читателям «Псковской правды». Оксана Кузьмина родилась и выросла в Пскове. Но назвать ее городским ребенком язык не повернется. Лето Оксана проводила в деревне у бабушек и дедушек. Да и гены никто не отменял. Хотя собственный путь в сельское хозяйство был тернист. Хутор у семьи появился лишь тогда, когда Оксана уже была беременна третьим ребенком. А сначала получила профессию бухгалтера в строительном техникуме, потом училась в «вольнике» на факультете экономики и менеджмента, забеременела, перевелась в политех, окончила факультет государственного и муниципального управления.

Первая моя сумасшедшая идея заключалась в том, чтобы купить КамАЗ и заняться грузоперевозками. На меня все смотрели, как на умалишенную.

Оксана Кузьмина, фермер

Однако бизнес, пусть и с помощью отца, пошел, но потом муж переманил работать на таможню.

УБИЙСТВО НЕ РАБОТА

Супруги купили хутор в Печорском районе, сначала просто как место для семейного отдыха. Но потом знакомая подкинула идею заняться разведением уток. Оксана человек активный, без дела сидеть не может, поэтому совет знакомой лег на благодатную почву. Но первый блин оказался комом. — Проект по разведению уток был неудачным, — признает Оксана. — Убийство птиц, потрошение их тушек для меня были связаны с сильнейшим негативом. Есть люди, которые воспринимают это просто как работу. А у меня не получилось. До сих пор не могу есть утиное мясо. Оксана рассказывает о жизни хутора на своей страничке в соцсетях. И получает отклики не только от благодарных клиентов. Убежденные веганы обвиняют ее в издевательствах над животными. Казалось бы, коровы не утки, а дойка не убийство. — Меня упрекают, что я эксплуатирую животных, — говорит Оксана. — Отбираю у них молоко. И не аргумент, что у коровы в первые пять минут дойки выделяются гормоны радости эндорфины. С коровами у Оксаны все срослось. И свою порцию радости она от общения с ними получает точно. — Корова — очень доброе и отзывчивое животное, — говорит Оксана. — Даже если подойдешь к ней с плохим настроением, уйдешь обязательно с хорошим. Сейчас на хуторе у Кузьминых двенадцать коров, восемь телят, лошадь, поросенок, две козы, гуси, утки и кролики. Семья живет за счет производства молочных продуктов. Иногда принимают туристов.

КЛИЗМА ДЛЯ КОРОВЫ

Историю, как чуть не погибла ее самая первая корова Мирта, Оксана даже рассказала своим подписчикам. — Моя дочь София очень ответственная и серьезная девочка. Она захотела сделать мне сюрприз — удивить рекордным удоем. Свои масштабные планы она решила претворить в жизнь втайне от меня. Увеличила для Мирты норму комбикорма, и за день корова съела три ведра! Вбегаю на следующий день в хлев, лежит наша коровушка с огромнейшим животом, еле-еле дышит и хрипит. Мы с трудом ее подняли и подоили. Вышла Мирта из хлева, прошла десять метров и упала. Лежит, смотрит на меня и… плачет. Представьте себе, корова плачет, глядя в глаза, встать не может. И тут зарыдала я. От собственного бессилия, от незнания, что делать, от понимания, что сейчас корова умрет. Оксана не растерялась, позвонила своей приятельнице Наде в Изборск и попросила приехать. Мирту спасали водкой с растительным маслом.

— Надя взяла корову за ноздри, подняла ей голову, вылила в рот пластиковую бутылку со смесью водки, воды и растительного масла и сказала, что теперь надо гонять Мирту по полю. После этого Надя уехала, — продолжает Оксана. — Прежняя хозяйка Мирты посоветовала сделать ей клизму. Говорит, возьми шланг от стиральной машины, вставь понятно куда, а с другой стороны вливай лейкой в шланг воду. Я сижу, плачу, молюсь Богу, но не могу подвергнуть корову такой экзекуции! Подходит ко мне младший сын Иван и говорит: «Мам, хватит реветь, надо Мирту спасать. Давай я ее тянуть буду, а ты сзади прутиком подгоняй, чтобы она бегать начала. Вот сквозь слезы, спотыкаясь, молясь, поплелись мы Мирту гонять. Гоняли, сколько могли, она падала, идти не могла, поднималась, опять падала. К вечеру приехала Надя, опять влила чудо-смесь. Я ходила измученная, плохо соображала, готовила себя к тому, что корова умрет. К вечеру у Мирты начался понос и с ним появился шанс на выздоровление. Наша «партизанка» Соня молчала и только спустя месяц во всем призналась. Конечно, ребенок хотел как лучше.

ФИЛОСОФИЯ И ОПЫТ

За три года фермерства было всякое. И не у всех историй такой счастливый финал. Однажды зимой, в преддверии Рождества, волки задрали двух овец. Еще одну корову, причем племенную, которую покупали за 100 тысяч рублей, не удалось спасти при родах. — Ни одного литра молока от той коровы мы не попробовали, — говорит Оксана. — После родов у коровы выпала матка, и мы не смогли ее спасти. Были все в крови, плакали. Тогда мне не хватило опыта понять, что корове с вынашиванием теленка нужна помощь. При ее проблемах с мышцами нужно было ставить бандаж. Мне до сих пор ту корову жалко. Дело даже не в денежных потерях, а в том, что у нее был сильный характер. Оксане сил и характера тоже не занимать. Понимает, что без потерь в ее деле никак. — Надо уметь их предотвращать. А когда не можешь предотвратить, уметь принять, — жизнь научила быть философом.

В сельском хозяйстве нет никакой романтики, честно предупреждает Оксана. Тяжелый труд с утра до вечера. Бывает, вставать приходится и в четыре утра. Иногда разочарование мелькнет в глазах приехавших на хутор туристов. — К нам иногда приезжают экскурсанты, чтобы познакомить детей с сельской жизнью. Их дети зачастую не знают, откуда берется молоко, — рассказывает Оксана. — И вот увидят туристы коровью лепешку и хотят обратно в город. На ферме вместе с Оксаной работают муж и дети, старший сын сейчас уехал учиться в Санкт-Петербург, изредка она нанимает сезонных рабочих. У детей иногда энтузиазм иссякает, но мама не в обиде. У них должно быть детство, считает она. А опыт — великая вещь. Вторую корову тоже чуть не потеряли при родах. Но вовремя поставили капельницу. Спасли.

ЧЕСТНОЕ ЗАЧЕМ

Надо уметь рассчитывать собственные силы — еще одна истина, которую Оксана постигла на собственном опыте. Ее она вспоминает, когда речь заходит о планах на будущее. — Я бы снова съездила в Европу — во Францию и Швейцарию. Теперь хочу научиться варить их сыр, — говорит Оксана. — Дай бог сил и энергии осуществить все планы.