Деньги на мечту

Благодаря финансовой поддержке от государства наши аграрии будут разводить уникальных овец, поставлять в рестораны утиные ножки и выращивать овощи круглый год. Об овцах, которых не нужно стричь, фермер из Палкинского района Роман Поторокин узнал на Ютубе. Катумскую породу вывели всего несколько лет назад. Основная ее особенность – очень короткая шерсть и непривередливость в еде.

Эта уникальная порода совсем недавно появилась в официальном реестре. Катумских овец не нужно стричь, это мясная порода, вся сила овцы идет на прирост мяса.

Роман Поторокин, фермер из Палкинского района

Роман Поторокин переехал с женой и тремя детьми из Томской области в Псковскую в самом конце 2014 года, специально, чтобы заниматься животноводством. — Мы рассылали заявки в несколько регионов, откликнулась только Псковская область, — рассказывает Роман Поторокин. – За эти годы ни разу не пожалели, что перебрались. В Палкинском районе хорошая экология, реки, озера. В Томской области мы жили за 140 километров от областного центра, а здесь 35 вообще не расстояние. В Псковской области более благоприятный климат для разведения животных. Лето длится дольше, чем в Сибири, соответственно, и травостой длинее. Роман уже купил двести ярок катумской породы. Грант в размере 4,8 млн рублей поможет открыть убойных цех и крематорий, а также приобрести экструдер – специальную машину для приготовления кормов.

ФРАНЦУЗСКИЙ ДЕЛИКАТЕС

Свое фермерское хозяйство семья Новиковых открыла в 2016 году. Великолучане выкупили заброшенную птицефабрику в Локнянском районе.

Мы разводили кур, уток, перепелов, но в итоге остановились на утках мясных пород. Псковские рестораны с удовольствием заказывают утиные ножки и грудки, также мы поставляем свою продукцию в Москву и Санкт-Петербург.

Татьяна Новикова,

глава хозяйства

Сейчас у Новиковых работает убойный цех и цех переработки мяса. Фермеры делают утиную тушенку и топят утиный жир, который рестораны используют для приготовления деликатесных ножек конфи – классического блюда французской кухни. Но на ферме еще остаются неиспользуемые площади. Эти помещения Новиковы хотят приспособить под мини-завод для производства гранулированных кормов. Грант размером почти в 5 млн рублей позволит запустить производство. — Есть проблема с кормами хорошего качества, — не скрывает Татьяна Новикова. – Мы сейчас возим корм из Гатчины и Воронежской области. Это очень накладно. Если мы откроем свое производство, хватит и нам и другим фермерам из близлежащих районов.

ПРОШЛИ ПО КОНКУРСУ

Грант хорошая возможность развить свое хозяйство. Мужу всегда нравилось заниматься сельским хозяйством. Это была его мечта.

Галина Бравая,

фермер из Пыталовского района

Четыре года назад муж, коренной пскович и городской житель, уговорил Галину перебраться в Пыталовский район к ее родителям и заняться выращиванием овощей. Сейчас у Бравых три большие теплицы, где они выращивают помидоры, огурцы, перцы, зелень. А зимой, чтобы теплицы не пустовали, еще и тюльпаны. Грант в размере полутора миллионов рублей позволит построить еще две теплицы, оборудовать их современной системой полива и отопления.