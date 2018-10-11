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Экономика / Сельское хозяйство

Помидорам и огурцам быть

Областные власти помогут сохранить теплицы «Победы»

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Алексей Кедров
11 октября 2018 года, 09:59
Фото: roskachestvo.gov.ru
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Сложности на предприятии связаны с накопившейся задолженностью за энергоресурсы. Как пояснил директор предприятия Виктор Гречин, подобная проблема возникает регулярно в зимние месяцы из-за особенностей производственного цикла. Обычно агрофирма гасит сформировавшийся зимой долг в летние месяцы, но в предстоящем году есть риск не рассчитаться с поставщиками энергоресурсов из-за роста тарифов, поэтому руководство агрохолдинга рассматривает возможность закрытия тепличного комбината.

— Позиция губернатора такова, что тепличное хозяйство нужно обязательно сохранить. Огурцы и томаты этой фирмы хорошо известны своим качеством, жители Псковской области их любят и ждут каждую весну. Поэтому мы со своей стороны готовы оказать все необходимое содействие для продолжения его работы, — сказал вице-губернатор Александр Кузнецов.

В ближайшие дни руководитель агропредприятия Виктор Гречин подготовит и направит в адрес «Псковэнерго» и «Газпром межрегион­газ Псков» график расчетов за потребленную электроэнергию и газ с подтверждением источников финансирования.

Руководителю госуправления сельского хозяйства и гостехнадзора Николаю Романову поручено в течение двух недель подготовить предложения по мерам поддержки региональных тепличных хозяйств, которые в дальнейшем будут представлены на рассмотрение губернатору области. Замгубернатора также рекомендовал руководству «Победы» проинформировать сотрудников о результатах переговоров и отозвать уведомления о сокращении людей. 

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