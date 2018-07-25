Потеснить турецкое

«Мне хочется, чтобы в нашем регионе была решена проблема с реализацией своей продукции. Мои родственники живут в Печорском районе, в д. Киршино. С советских времен жители этой местности, а также соседних деревень, занимаются овощеводством. Лук, морковь, огурцы, капуста — это еще не весь перечень овощей, которые выращивают селяне. Но возникает проблема: в Пскове эта продукция никому не нужна. Магазины завалены привозными овощами. И приходится реализовывать за копейки предпринимателям, а иногда и вовсе овощи пропадают. А как же движение «Покупай свое!»? В советское время в Пскове был собственный магазин колхоза «Дружба», где псковичи с удовольствием покупали продукцию, выращенную в этом крае. Помогите решить проблему. Хочется покупать в псковских магазинах не турецкие, индийские овощи или овощи из соседних регионов, а свои, выращенные на родной земле».

Татьяна Крючкова, Псков

В ответ на запрос редакции Главное государственное управление сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области предоставило информацию о существующих на сегодня мерах поддержки фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств по реализации сельскохозяйственной продукции:

Как отметили в управлении, чтобы помочь фермерам, владельцам личных подсобных хозяйств, а также предприятиям перерабатывающей промышленности реализовать свою продукцию, с 2009 года во всех муниципальных образованиях действуют ярмарки выходного дня.

— Ярмарка выходного дня в г. Пскове проходит еженедельно, по субботам, на безвозмездной основе и посещается большим количеством покупателей. На ярмарке выходного дня реализуется широкий ассортимент продукции местных производителей в течение всего года. Кроме того, значительные объемы сельскохозяйственной продукции можно реализовать на ежегодной областной сельскохозяйственной ярмарке осенью, — сообщили в управлении сельского хозяйства.

С 2012 года крестьянско-фермерские хозяйства имеют возможность принимать участие в программе грантовой поддержки фермерских хозяйств. За 6 лет действия программы такую поддержку получили 114 хозяйств, в числе которых более 25 фермеров Печорского района.

Также вопросы реализации своей продукции можно решить, участвуя в закупочных сессиях с торговыми сетями и крупными магазинами. Такие сессии неоднократно проходили в Санкт-Петербурге, а в июле 2018 такая закупочная сессия прошла и в Пскове. В ней принимали участие фермеры и предприятия перерабатывающей промышленности. Со стороны закупщиков — торговые сети «Пятерочка», «Магнит», «Спар», «Лента», предприятия Облпотребсоюза.