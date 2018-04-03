Нужны погода и деньги

Псковичи любят короткие бугорчатые огурцы. Их вырастят на треть больше, чем в прошлом году, но овощей мы сами съедаем чуть больше половины от выращенного, остальное отправляется в другие регионы. Чтобы псковичи съедали все произведенное в регионе мясо, население нужно увеличить примерно в три раза, а для того, чтобы выпивали молоко, — в два раза. В пресс-центре «Псковской правды» сельхозпроизводители поделились успехами и трудностями.

ТРУДНОЕ НАЧАЛО

Мы убирали картофель в воде, а капусту в сапогах. Надеемся, что таких природных катаклизмов больше не будет.

Осенью многие не успели посеять озимые, так как все ресурсы бросили на уборку урожая.

Несмотря на все усилия, в Псковской области в прошлом году собрали лишь 85 тонн зерна, хотя изначально планировали собрать 100 тонн. Для сравнения, в позапрошлом собрали 115 тонн.

В прошлом году в редкие солнечные дни фермеры работали круглыми сутками, чтобы успеть собрать урожай.

Недобор урожая в прошлом году составил 30 %. Прибыли мы не получили и трудно подошли к началу сезона.

Треть урожая осталась в поле. Люди даже подорвали здоровье, очень ждем поддержки от государства.

Обращение о выделении 119 млн рублей сельхозпроизводителям Псковской области наши чиновники уже направили в Минсельхоз.

Фермеры рассчитывают на государственные субсидии и льготные кредиты, которые помогут им справиться с трудностями.

Подтверждение о выделении средств мы ожидаем 10 апреля, к этому времени должна состояться коллегия Минсельхоза. Если примут положительное решение, то деньги потратим на покрытие убытков хозяйств, каждое получит сумму, на которую претендовало.

— Также нам нужны длинные кредиты на льготных условиях, чтобы купить современную технику, — добавил Василий Назимов.

СТОЛИЧНАЯ ОЧЕРЕДЬ ЗА ПСКОВСКИМИ СЫРАМИ

В Псковской области 29 марта объявили грантовый конкурс для начинающих фермеров и семейных хозяйств.

Николай Романов рассказал, что разыграют три гранта по направлению «начинающий фермер» на сумму от 1,5 до 3 млн рублей. Ожидают, что в конкурсе примут участие 8 человек.

По направлению «семейная животноводческая ферма» размер грантов составит до 10 млн рублей. Также на грантовую поддержку кооперативов в этом году выделено 25 млн рублей.

Несмотря на трудности прошлого года, посевные площади в этом году местные аграрии сокращать не планируют. В Псковском и Островском районах уже приступили к посевным работам.

К примеру, в этом году агрофирма «Победа» вырастит даже на треть огурцов больше, чем в прошлом году. Псковичам обещают, что коротких бугорчатых огурцов в магазинах станет больше. В «Победе» выяснили опытным путем, что такие огурцы мы любим больше, чем гладкие и длинные.

Правда, съедаем мы только 60 % овощей, выращенных в наших теплицах, остальные уезжают в соседние регионы, в основном в Санкт-Петербург. Это касается и другой сельхозпродукции.

— Для того чтобы псковичи съедали все произведенное в регионе мясо, население нужно увеличить примерно в три раза, а для того, чтобы выпивали молоко, — в два раза, — сказал Николай Романов. — Вырастить не так сложно, сложнее отыскать рынки сбыта.

По словам Николая Романова, наши фермеры могут производить качественную продукцию, за их сырами жители столичных регионов выстраиваются в очередь. А у псковичей для этого, увы, пока недостаточно денег.

В этом году в Псковской области в целом планируют увеличить посевные площади рапса.

Тепличные комплексы у нас работают стабильно, регион полностью обеспечен семенами.

Сейчас Псковская область занимает третье место в растениеводстве по Северо-Западному округу, по рапсу — второе.