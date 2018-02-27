С деньгами и энтузиазмом

Аграрии в Псковской области получают гранты от государства на создание и развитие крестьянских хозяйств и семейных животноводческих ферм.

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

Состояние было плачевное, но коллектив остался. Поэтому из долгов надо было выбираться. К счастью, нашелся инвестор. В 2013 году организовали крестьянско-фермерское хозяйство.

Поднимать его стали вдвоем с братом и десятком наемных работников. Построили цех по переработке молока, стали делать творог, сливки, сметану и варить сыры.

Два года назад хозяйство получило грант — 5 млн 349 тысяч рублей на развитие семейной фермы. На эти деньги увеличили поголовье коров, купили молокопровод и холодильное оборудование, отремонтировали цех, поменяли водопровод, купили новый пресс-подборщик, который позволит самостоятельно заниматься заготовкой кормов.

— Грантовая поддержка очень важна, — считает Вера Гальдикене. — Пять миллионов на селе — большие деньги. Приятно сознавать, что хозяйство развивается. Хочется и дальше трудиться.

Сейчас в хозяйстве постоянно трудятся двенадцать работников, в сезон их число увеличивается до двадцати пяти. Молочка, которую здесь производят, в основном уезжает в Петербург. Соседи из Северной столицы быстро распробовали и оценили натуральные продукты. Но жителям Пскова и Новоржева тоже кое-что достается.

Поголовье крупного рогатого скота в этом хозяйстве одно из самых больших в области — 300 коров, к весне будет 170 дойных.

В планах у Веры Гальдикене развивать мясное животноводство. В начале февраля запустили убойный цех.

— Раньше это было затратно, но благодаря поддержке стало возможным, — продолжает Вера Анатольевна. — В оборудование цеха мы вложили часть своих денег, часть грантовых.