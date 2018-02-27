С деньгами и энтузиазмом

Аграрии в Псковской области получают гранты от государства на создание и развитие крестьянских хозяйств и семейных животноводческих ферм.
Аграрии в Псковской области получают гранты от государства на создание и развитие крестьянских хозяйств и семейных животноводческих ферм.
Состояние было плачевное, но коллектив остался. Поэтому из долгов надо было выбираться. К счастью, нашелся инвестор. В 2013 году организовали крестьянско-фермерское хозяйство.
Два года назад хозяйство получило грант — 5 млн 349 тысяч рублей на развитие семейной фермы. На эти деньги увеличили поголовье коров, купили молокопровод и холодильное оборудование, отремонтировали цех, поменяли водопровод, купили новый пресс-подборщик, который позволит самостоятельно заниматься заготовкой кормов.
— Грантовая поддержка очень важна, — считает Вера Гальдикене. — Пять миллионов на селе — большие деньги. Приятно сознавать, что хозяйство развивается. Хочется и дальше трудиться.
Сейчас в хозяйстве постоянно трудятся двенадцать работников, в сезон их число увеличивается до двадцати пяти. Молочка, которую здесь производят, в основном уезжает в Петербург. Соседи из Северной столицы быстро распробовали и оценили натуральные продукты. Но жителям Пскова и Новоржева тоже кое-что достается.
Поголовье крупного рогатого скота в этом хозяйстве одно из самых больших в области — 300 коров, к весне будет 170 дойных.
В планах у Веры Гальдикене развивать мясное животноводство. В начале февраля запустили убойный цех.
— Раньше это было затратно, но благодаря поддержке стало возможным, — продолжает Вера Анатольевна. — В оборудование цеха мы вложили часть своих денег, часть грантовых.
— Красавицы, рыже-белые, с большими рогами, — рассказывает про своих любимиц-кормилиц хозяйка Светлана Пасхина. — Благодаря им мы кормим псковичей натуральной молочной продукцией.
Светлана переехала в Псковскую область из Петербурга в 2001 году.
— Жизнь так повернулась, — рассказывает Светлана. — Купила дачу в Псковской области, приехала на лето, и мое лето растянулось на семнадцать лет.
Первый грант фермеры получили еще в 2012 году, на него купили трактор. Спустя четыре года, благодаря следующему раунду господдержки, у трактора появилось новое оборудование, а стадо выросло на четверть.
— Главное, было бы здоровье, — говорит Светлана. — Тогда и дальше будем работать и развиваться.
Грантовую поддержку фермеры в Псковской области начали получать с 2012 года.
За шесть лет поддержку получили 114 фермерских хозяйства: 94 начинающих фермера и 20 семейных животноводческих ферм.
Общий объем финансирования за шесть лет составил более 231 млн. руб.
В Псковской области в 2016-2017 годах создано 7 сельскохозяйственных потребительских кооперативов.