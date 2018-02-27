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Экономика / Сельское хозяйство

С деньгами и энтузиазмом

Натуральным творогом, сметаной и маслом кормят фермеры область, Псков и Петербург благодаря многомиллионной господдержке

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Наталья Баранова
27 февраля 2018 года, 13:01
Фото: picssr.com
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Аграрии в Псковской области получают гранты от государства на создание и развитие крестьянских хозяйств и семейных животноводческих ферм.

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

Почти любой бизнес на селе сначала требует значительных вложений. Вера Гальдикене знает об этом не понаслышке. Она осталась руководить хозяйством, на балансе которого были миллионные долги. Несколько лет назад СПК «Трудовик» в Новоржевском районе, созданный еще в советские времена, медленно умирал.

Состояние было плачевное, но коллектив остался. Поэтому из долгов надо было выбираться. К счастью, нашелся инвестор. В 2013 году организовали крестьянско-фермерское хозяйство.

Вера Гальдикене, фермер
Поднимать его стали вдвоем с братом и десятком наемных работников. Построили цех по переработке молока, стали делать творог, сливки, сметану и варить сыры.

Два года назад хозяйство получило грант — 5 млн 349 тысяч рублей на развитие семейной фермы. На эти деньги увеличили поголовье коров, купили молокопровод и холодильное оборудование, отремонтировали цех, поменяли водопровод, купили новый пресс-подборщик, который позволит самостоятельно заниматься заготовкой кормов.

— Грантовая поддержка очень важна, — считает Вера Гальдикене. — Пять миллионов на селе — большие деньги. Приятно сознавать, что хозяйство развивается. Хочется и дальше трудиться.

Сейчас в хозяйстве постоянно трудятся двенадцать работников, в сезон их число увеличивается до двадцати пяти. Молочка, которую здесь производят, в основном уезжает в Петербург. Соседи из Северной столицы быстро распробовали и оценили натуральные продукты. Но жителям Пскова и Новоржева тоже кое-что достается.

Поголовье крупного рогатого скота в этом хозяйстве одно из самых больших в области — 300 коров, к весне будет 170 дойных.

В планах у Веры Гальдикене развивать мясное животноводство. В начале февраля запустили убойный цех.

— Раньше это было затратно, но благодаря поддержке стало возможным, — продолжает Вера Анатольевна. — В оборудование цеха мы вложили часть своих денег, часть грантовых.

ЗАТЯЖНОЕ ЛЕТО

Семья Пасхиных — фермеров из Палкинского района потратила грант в 5 млн на покупку навесного оборудования для трактора и стада айрширских коров.

— Красавицы, рыже-белые, с большими рогами, — рассказывает про своих любимиц-кормилиц хозяйка Светлана Пасхина. — Благодаря им мы кормим псковичей натуральной молочной продукцией.

Светлана переехала в Псковскую область из Петербурга в 2001 году.

— Жизнь так повернулась, — рассказывает Светлана. — Купила дачу в Псковской области, приехала на лето, и мое лето растянулось на семнадцать лет.

Первый грант фермеры получили еще в 2012 году, на него купили трактор. Спустя четыре года, благодаря следующему раунду господдержки, у трактора появилось новое оборудование, а стадо выросло на четверть.

— Главное, было бы здоровье, — говорит Светлана. — Тогда и дальше будем работать и развиваться. 

ЦИФРЫ

Грантовую поддержку фермеры в Псковской области начали получать с 2012 года.

За шесть лет поддержку получили 114 фермерских хозяйства: 94 начинающих фермера и 20 семейных животноводческих ферм.

Общий объем финансирования за шесть лет составил более 231 млн. руб.

В Псковской области в 2016-2017 годах создано 7 сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

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