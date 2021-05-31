Сладкая жизнь

На майской сессии Псковского областного Собрания был принят региональный закон «Об отдельных вопросах в сфере развития пчеловодства». О том, повлияют ли изменения на деятельность псковских пасечников, где учат на пчеловодов, есть ли конкуренция в этой сфере и как выбрать «правильный» мёд «Псковская правда» узнала у владельца нескольких пасек Владимира Виноградова.

Нет конкурентов

Владимир Виноградов — пчеловод с 15-летним стажем. В эту сферу пришел благодаря другу: - Ездил по выходным гости к товарищу - у него было своих 5-7 домиков. Решил поставить своих два, потом еще и еще. Когда количество ульев выросло до 10 и размещать их на чужой территории стало не удобно, Владимир купил дом на хуторе и занялся эти направлением уже более основательно. Изучал профессиональные материалы и специальную литературу. Сейчас у него порядка 180 пчелиных домиков, расположенных на разных пятачках. Также есть экскурсионная пасека в Пушкинских Горах. - Тех, кто желает на живых пчел посмотреть, приглашаю приехать непосредственно на пасеку. И еще есть экскурсия по ловушкам в лесу — ящики ставим, туда прилетают пчелы. На внедорожнике по грязи, по болотам едем смотреть эти ловушки и лесные красоты. По словам Владимира, обучение для пчеловодов, особенно начинающих, необходимо. - Когда начинал, читал книги, статьи в интернете. Вроде все понятно, но наступает весна, заглядываешь в улей: ну, пчелы... а что с ними делать - непонятно. Первый год так прозанимался, на следующий - пошел на курсы. Курсы в центре повышения квалификации кадров АПК проводил Вячеслав Павлович Михайловский, на общественных началах.

Помимо этого, в Псковском кооперативном техникуме два раза в месяц проводились собрания пчеловодов: - Но это были больше не курсы, а обмен опытом. Для начинающих пчеловодов там не совсем понятно было: с темы на тему прыгали. В настоящее время, по словам пчеловода, никаких курсов нет - «каждый учится как-то сам». А в случае необходимости пчеловоды объединяются и приглашают специалистов, в том числе, из-за рубежа. Например, в начале 2010-х приглашали специалиста из Германии. - Сначала в наш НИИ пчеловодства в Рыбном Рязанской области обратились, но у них программа на неделю, в сезон и стоит это немерено. Получилось дешевле профессора из Германии позвать — с женой, с переводчиком. Трехдневную лекцию о селекционной работе тоже провел специалист из Германии. В этой стране селекция лучше всех в мире построена. В основном весь племенной материал сейчас закупается либо в Германии, либо в Австрии. Владимир Виноградов отмечает, что в пчеловодстве нет такого понятия, как конкуренция: - Наоборот, все делятся всеми секретами: у кого какая технология, кто как маток выводит… Покупатели, если они любят мёд, обычно и приобретают у одних и тех же его.

Какой мёд полезнее

Что касается качества мёда, то сейчас можно не опасаться, что кто-то будет варить такой продукт из сахара. Но проблема «поддельного мёда» все же есть.

Сейчас нет смысла что-то сделать из сахара. Дешевле купить подсолнечниковый мёд. Много мёда из Китая идет — в брикетах, водой заливаешь и получается мёд. Причем, проходит по всем анализам по безопасности. Как они его делают — никто не знает Владимир Виноградов, пчеловод

Основная «подделка» — это более дешевые сорта мёда, южные. Южный мёд и северный, наш, отличаются диостазным числом. Это показатель наличия полезных веществ. Если в нашем мёде это 20-25 единиц, то на юге - всего 8 единиц. Все зависит от медоносов. Человек на это никак не может повлиять. Влияет только место расположения. Взять Карелию или Вологодскую область, там может и до 40 единиц доходить. Чем севернее мёд — тем он полезнее. А в итоге приезжают к нам ярмарки с юга и продают тот же подсолнечниковый мёд, который стоит оптом чуть дороже, чем сахар. Правда, как отмечает пчеловод, по всем анализам, которые требуются, он проходит как мёд. Но эти исследования говорят о безопасности продукта, а не о его натуральности и полезности. Натуральность можно проверить только пыльцовым анализом, но требования такого нет. Пчеловод ради интереса проводил анализ своего мёда. Получился «букет» из порядка 30 растений. - На северо-западе может быть только разнотравье. Не может быть никакого липового, гречишного мёда. Мёд с одного медоноса можно собрать на только юге. Например, когда цветет белая акация. Когда она цветет, больше ничего не цветет. И мёд должен быть прозрачным, как березовый сок. Я только пару раз на юге видел настоящую «Белую акацию». В основном, все продают желтый мёд. Я к одному подошел, спрашиваю: «А что он желтый-то? Прозрачный должен быть». А он мне отвечает: «Это желтая акация!» Тем не менее, Владимир уверен: - Сейчас нет смысла что-то сделать из сахара. Дешевле купить подсолнечниковый мёд. Много мёда из Китая идет — в брикетах, водой заливаешь и получается мёд. Причем, проходит по всем анализам по безопасности. Как они его делают — никто не знает.

Как выбрать

Наш собеседник дал несколько советов тем, кто хочет выбрать по-настоящему качественный и полезный продукт: - Во-первых, если у продавца много разных сортов мёда, то 99%, что это не пчеловод, а просто перекупщик. И там уже вопросы качества — что и у кого он купил. Я, например, продаю майский мёд — первый мёд, который сейчас пойдет, лесной и луговой. Это все разнотравье. У одного пчеловода не может быть 20 видов мёда. Это нереально.

Также осторожно нужно относиться к «липовому» и другому мёду, собранному якобы с одного мёдоноса: - Липа может быть собрана либо на юге, либо в Башкирии, либо на Дальнем Востоке. Многие на экскурсию к нам приезжают, спрашивают: «А у вас липовый есть?» Говоришь, что нет — и они разочарованно: «Ну, как так?» Тогда объясняю им, что такое липовый мёд. Я пробовал на юге у одного пчеловода настоящий липовый мёд - он пахнет аптекой, лекарствами. И на вкус как лекарство, мне не понравился. Кстати, пчеловод из Ростова который был у нас на экскурсии, сказал, что этот мёд они «аптекой» и называют и сами не едят. Еще, по словам пчеловода, многие продают мёд диких пчел. Хотя в этом случае обмана нет: - Все пчелы дикие, «домашних» нет. Какая разница где они обитают, в ульях или в дуплах. Пчелы одни и те же, мёд один и тот же, - говорит Владимир Виноградов.

Без проблем

В Псковской области работает региональное некоммерческое партнерство «Псковский мёд». По словам Владимира Виноградина, оно создавалось для того, чтобы работать с государственными структурами. Что касается нового закона о пчеловодстве, Владимир знает, что в документе уточнены правила содержания пчел и размещения пасек. - По закону в населенном пункте не имеешь права пасеку поставить. Ограничения должны быть - метров 300 до дороги или до соседа. В населенном пункте такое сложно. Конечно, есть кто на дачах пчел держит. Но те, кто промышленно пчелами занимается, стараются куда-то подальше домики ставить, чтоб никому не мешать и чтоб лишних проблем не было. Я вообще просто в полях ставлю, - говорит он.

Такое имущество обычно не воруют. Но без присмотра надолго оставлять тоже нельзя — уж очень любят посещать пасеки медведи. - Уже пятый раз позавчера приходил. Причем, это около дома, метрах в ста. Уже и тряпки масляные вешаешь и чего только не делаешь. Обычно за сезон один-два домика перевернет. А тут буквально за три недели пять раз уже наведывался. Причем он ест не мёд, а расплод. мёд он в общем-то не любит. Улей раскидал — рамки с расплодом все съедены, с мёдом брошены просто.

Закон и порядок

- У нас было много обращений в адрес депутатов, в адрес Общественной палаты. Пчеловоды — это активные граждане, и известный пчеловод Николай Васильевич Никитенко с группой лиц обратился в Общественную палату с просьбой разработать и принять закон о пчеловодстве. Чтобы это все было в одном законе - правила для пчеловодов, для людей, которые живут по соседству с пчеловодами, все нормы. Это мы сделали не так давно, - рассказал председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов.

Мы привели наш областной закон [«О пчеловодстве»] в соответствие с нормами федерального. В нем расширены понятия полномочий различных органов исполнительной и законодательной власти, надзорных органов в области пчеловодства Андрей Козлов, председатель комитета по АПК псковского заксобрания