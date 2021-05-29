Ответственное лесопользование

С 2015 году в поселке Дедовичи Псковской области работает лесоперерабатывающий завод «Судома» с уникальной для России специализацией по производству экологически чистых строительных материалов из древесины. Предприятие также обеспечивает быстрое восстановление лесосырьевой базы за счет посадочного материала из собственного питомника. О деятельности лесозавода, запуске новых проектов и планах по расширению производства «Псковской правде» рассказал генеральный директор Василий Калиниченко.



- Завод «Судома» появился в регионе шесть лет назад. Почему местом реализации проекта была выбрана Псковская область? В чем особенность предприятия? - Проект по созданию комплекса предприятий по глубокой переработке древесины начал реализовываться гораздо раньше — в 2012 году. И, разумеется, «Судома» уже была в проекте. Выбор локации обусловлен, прежде всего, удобным географическим положением региона для экспортно ориентированного предприятия — близостью границ. Кроме того, при принятии решения о создании комплекса в Псковской области существенную роль сыграли следующие факторы: близость к ведущим центрам потребления материалов с высокой добавленной стоимостью — Москве и Петербургу, наличие кадрового ресурса и, разумеется, выгодные условия для инвесторов, созданные в регионе.

Все производства нашего лесопромышленного комплекса оснащены по последнему слову техники, что позволяет нашим сотрудникам получить уникальный опыт работы на высокотехнологичном оборудовании и существенно повысить свой профессиональный уровень. На предприятиях достаточно строго с дисциплиной, мы поддерживаем высокую культуру производства. В этом смысле вы не увидите различий между «Судомой» и, например, финскими компаниями, которые являются нашими основными конкурентами. Экологичность и долговечность - Расскажите о продукции, которую вы выпускаете. В чем ее уникальность? - Наш лесозавод является одним из крупнейших в Восточной Европе производителем продукции из термообработанной древесины. Это современный строительный материал премиального уровня, который ценится за экологичность, долговечность, повышенные теплоизоляционные свойства и пожароустойчивость, а также за устойчивость к влаге, грибкам и гнили, противодействие насекомым-вредителям. В камерах термообработки происходит преобразование компонентов древесины. Процесс осуществляется в вакууме при нагревании древесины до 210°С. По сути, дерево спекается на клеточном уровне и приобретает новые свойства. Изделия из термодревесины обладают повышенной геометрической стабильностью и высокими эстетическими качествами. Они имеют широкую область применения: отделка загородных домов и зданий снаружи, внутреннее оформление стен помещений, облицовка стен, потолка, настил пола в банях, саунах, бассейнах, мебель и изделия для помещений с повышенной влажностью, отделка яхт, садовые и ландшафтные постройки и пр. Материал используется как половое покрытие для открытого пространства и в качестве паркета в закрытых помещениях.



Для производства термообработанных материалов используются разные породы дерева: береза, осина, сосна и ель. При этом продукция из термообработанной березы ценится при отделке внутренних жилых помещений и бань, а сосна и ель чаще используются для внешней облицовки зданий, строительства малых садовых форм и садовой мебели. В ассортимент нашей готовой продукции входят термообработанная доска, планкен, вагонка, террасная доска (декинг). Также мы производим брашированные, то есть искусственно состаренные материалы из термодревесины хвойных пород и березы. Наши клиенты — это строительные компании, занимающиеся деревянным домостроением, отделкой объектов недвижимости премиального класса, ландшафтные и интерьерные дизайнеры. - Где реализуется ваша продукция? В каких странах? - География продаж постоянно расширяется. Сегодня мы работаем с заказчиками из порядка 30 стран Центральной и Восточной Европы, Юго-Восточной Азии (Китай, Япония, Южная Корея), Ближнего Востока. Мы видим хорошие перспективы развития в Германии, странах Бенилюкса, Франции.





- Лесозавод «Судома» начал сотрудничать с АО «Российский экспортный центр» и Центром поддержки экспорта Псковской области. Как вы планируете продвигать свою продукцию? - Государственные институты развития экспорта предлагают целый ряд инструментов поддержки экспортной деятельности бизнеса. Это участие в международных отраслевых выставках, конференциях и бизнес-миссиях, размещение информации о продукции на зарубежных интернет-порталах и многое другое. Так, информация о выпускаемой нами продукции уже размещена на крупнейших маркетплейсах Alibaba.com и Fordaq.com, и мы видим эффективность этих инициатив. Сколько деревьев взяли — столько и возвращаем - Комплекс включает в себя лесозаготовительное и лесовосстановительное подразделения. Расскажите об их работе? Какие функции выполняют эти подразделения? Хватает ли мощностей этих предприятий, чтобы обеспечивать сырьем производство? - Наш комплекс предприятий изначально проектировался как максимально эффективная интегрированная система с безотходным производством. Соответственно, основная задача лесозаготовительного подразделения «Дедовичской Лесной Компании» — обеспечение лесозавода «Судома» и качественным сырьем. С этой задачей компания полностью справляется, хотя есть некоторые трудности с качеством древесины, связанные со спецификой лесов региона: деревья, растущие на болотах, зачастую не подходят для производства высококачественных строительных материалов. Где-то 40 % сырья из собственной лесосеки, остальное закупается. При этом мы тщательно отслеживаем происхождение сырья и уже несколько лет уверенно подтверждаем сертификацию Лесного попечительского совета (FSC), которая свидетельствует о соблюдении мировых стандартов ответственного лесопользования. Лесопитомник «Экополис» и лесовосстановительное подразделение «ДЛК» призваны восстанавливать лесной фонд, использованный нами для производства продукции, и даже улучшить его за счет хвойных пород. То есть сколько деревьев мы взяли из леса, столько же и возвращаем. Уход за сеянцами ведется на протяжении почти 10 лет. Мощности лесного питомника позволяют не только полностью обеспечить потребности наших предприятий в сеянцах для лесовосстановления, но и предлагать их другим компаниям отрасли. Наши сеянцы востребованы в целом ряде лесных регионов СЗФО и ЦФО.

- Вы выступаете за экологичное проектирование, уменьшение количества отходов, за продвижение процесса повторного использования и переработки. Все это применяется в Дедовичском районе? - Однозначно. Мы стремимся к полной переработке сырья и безотходному эффективному производству и планомерно развиваемся в этом направлении. Именно поэтому в первом квартале мы запустили производство топливных брикетов RUF. Брикеты — экологичный вид топлива, набирающий популярность среди владельцев загородных домов. Это небольшие бруски, состоящие из измельченных и спрессованных под большим давлением отходов лесопильного производства: сухой древесной стружки, шлифовальной пыли, опилок и др. Их отличает длительность горения при высокой теплоотдаче, устойчивость к влаге, экономичность и практичность в использовании, удобство в хранении. Кроме того, в процессе горения брикеты не издают характерное потрескивание и не искрятся. Они горят ровно и практически полностью сгорают, образуют мало дыма. На «Судоме» в качестве сырья для топливных брикетов используются отходы собственного производства пиломатериалов.



Тюльпаны для псковичей - Какие новые направления вы развиваете? Планируется ли расширение производства? - Да, у нас большие планы. Мы планомерно увеличиваем глубину переработки лесосырья и расширяем ассортимент производимой продукции. Производство топливных брикетов я уже называл. В рамках приоритетного инвестиционного проекта лесозавод «Судома» в ближайшее время запустит еще одно новое направление — цех по производству мебельного щита из березы. Цех уже построен, оборудование проходит пусконаладку. Но и другие предприятия нашего комплекса активно развиваются. С расширением производства на «Судоме» пропорционально растет нагрузка на лесозаготовительное и лесовосстановительное подразделения. Масштабные планы по расширению производства и у лесопитомника. Коллеги рассматривают несколько опций, которые включают как увеличение объема выращиваемых сеянцев хвойных деревьев, так и введение в ассортимент новых видов растений, в том числе декоративных. Такой опыт уже есть — в преддверии 8 марта в «Экополисе» вырастили прекрасные тюльпаны. - С началом работы предприятия рабочими местами было обеспечено около 400 человек. Потребуются ли кадры для новых проектов? - В преддверии запуска нового направления по мебельному щиту мы открыли несколько десятков вакансий. В частности, предприятие набирает мастеров, инженеров ОТК, механиков, операторов автоматических и полуавтоматических линий, укладчиков пиломатериалов, деталей и изделий из древесины и др. Также ближе к лету на сезонные работы будет приглашать лесной питомник «Экополис», а в июле появятся новые вакансии в направлении лесозаготовки у «Дедовичской Лесной Компании». В целом предприятия лесопромышленного комплекса в Дедовичах в этом году создают порядка 100 новых рабочих мест как для опытных профессионалов отрасли, так и для начинающих специалистов, молодежи.