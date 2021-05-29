Ответственное лесопользование

С 2015 году в поселке Дедовичи Псковской области работает лесоперерабатывающий завод «Судома» с уникальной для России специализацией по производству экологически чистых строительных материалов из древесины. Предприятие также обеспечивает быстрое восстановление лесосырьевой базы за счет посадочного материала из собственного питомника. О деятельности лесозавода, запуске новых проектов и планах по расширению производства «Псковской правде» рассказал генеральный директор Василий Калиниченко.
Генеральный директор завода «Судома» Василий Калиниченко
Фото предоставлено лесозаводом «Судома»
- Завод «Судома» появился в регионе шесть лет назад. Почему местом реализации проекта была выбрана Псковская область? В чем особенность предприятия?
- Проект по созданию комплекса предприятий по глубокой переработке древесины начал реализовываться гораздо раньше — в 2012 году. И, разумеется, «Судома» уже была в проекте. Выбор локации обусловлен, прежде всего, удобным географическим положением региона для экспортно ориентированного предприятия — близостью границ. Кроме того, при принятии решения о создании комплекса в Псковской области существенную роль сыграли следующие факторы: близость к ведущим центрам потребления материалов с высокой добавленной стоимостью — Москве и Петербургу, наличие кадрового ресурса и, разумеется, выгодные условия для инвесторов, созданные в регионе.
Местом реализации проекта стала Псковская область
Фото предоставлено лесозаводом «Судома»
Все производства нашего лесопромышленного комплекса оснащены по последнему слову техники, что позволяет нашим сотрудникам получить уникальный опыт работы на высокотехнологичном оборудовании и существенно повысить свой профессиональный уровень. На предприятиях достаточно строго с дисциплиной, мы поддерживаем высокую культуру производства. В этом смысле вы не увидите различий между «Судомой» и, например, финскими компаниями, которые являются нашими основными конкурентами.
Экологичность и долговечность
- Расскажите о продукции, которую вы выпускаете. В чем ее уникальность?
- Наш лесозавод является одним из крупнейших в Восточной Европе производителем продукции из термообработанной древесины. Это современный строительный материал премиального уровня, который ценится за экологичность, долговечность, повышенные теплоизоляционные свойства и пожароустойчивость, а также за устойчивость к влаге, грибкам и гнили, противодействие насекомым-вредителям.
В камерах термообработки происходит преобразование компонентов древесины. Процесс осуществляется в вакууме при нагревании древесины до 210°С. По сути, дерево спекается на клеточном уровне и приобретает новые свойства. Изделия из термодревесины обладают повышенной геометрической стабильностью и высокими эстетическими качествами. Они имеют широкую область применения: отделка загородных домов и зданий снаружи, внутреннее оформление стен помещений, облицовка стен, потолка, настил пола в банях, саунах, бассейнах, мебель и изделия для помещений с повышенной влажностью, отделка яхт, садовые и ландшафтные постройки и пр. Материал используется как половое покрытие для открытого пространства и в качестве паркета в закрытых помещениях.
Лесозавод является одним из крупнейших в Восточной Европе
Фото предоставлено лесозаводом «Судома»
Для производства термообработанных материалов используются разные породы дерева: береза, осина, сосна и ель. При этом продукция из термообработанной березы ценится при отделке внутренних жилых помещений и бань, а сосна и ель чаще используются для внешней облицовки зданий, строительства малых садовых форм и садовой мебели.
В ассортимент нашей готовой продукции входят термообработанная доска, планкен, вагонка, террасная доска (декинг). Также мы производим брашированные, то есть искусственно состаренные материалы из термодревесины хвойных пород и березы. Наши клиенты — это строительные компании, занимающиеся деревянным домостроением, отделкой объектов недвижимости премиального класса, ландшафтные и интерьерные дизайнеры.
- Где реализуется ваша продукция? В каких странах?
- География продаж постоянно расширяется. Сегодня мы работаем с заказчиками из порядка 30 стран Центральной и Восточной Европы, Юго-Восточной Азии (Китай, Япония, Южная Корея), Ближнего Востока. Мы видим хорошие перспективы развития в Германии, странах Бенилюкса, Франции.
География реализации продукции постоянно расширяется
Фото предоставлено лесозаводом «Судома»
- Лесозавод «Судома» начал сотрудничать с АО «Российский экспортный центр» и Центром поддержки экспорта Псковской области. Как вы планируете продвигать свою продукцию?
- Государственные институты развития экспорта предлагают целый ряд инструментов поддержки экспортной деятельности бизнеса. Это участие в международных отраслевых выставках, конференциях и бизнес-миссиях, размещение информации о продукции на зарубежных интернет-порталах и многое другое. Так, информация о выпускаемой нами продукции уже размещена на крупнейших маркетплейсах Alibaba.com и Fordaq.com, и мы видим эффективность этих инициатив.
Сколько деревьев взяли — столько и возвращаем
- Комплекс включает в себя лесозаготовительное и лесовосстановительное подразделения. Расскажите об их работе? Какие функции выполняют эти подразделения? Хватает ли мощностей этих предприятий, чтобы обеспечивать сырьем производство?
- Наш комплекс предприятий изначально проектировался как максимально эффективная интегрированная система с безотходным производством. Соответственно, основная задача лесозаготовительного подразделения «Дедовичской Лесной Компании» — обеспечение лесозавода «Судома» и качественным сырьем. С этой задачей компания полностью справляется, хотя есть некоторые трудности с качеством древесины, связанные со спецификой лесов региона: деревья, растущие на болотах, зачастую не подходят для производства высококачественных строительных материалов. Где-то 40 % сырья из собственной лесосеки, остальное закупается. При этом мы тщательно отслеживаем происхождение сырья и уже несколько лет уверенно подтверждаем сертификацию Лесного попечительского совета (FSC), которая свидетельствует о соблюдении мировых стандартов ответственного лесопользования. Лесопитомник «Экополис» и лесовосстановительное подразделение «ДЛК» призваны восстанавливать лесной фонд, использованный нами для производства продукции, и даже улучшить его за счет хвойных пород. То есть сколько деревьев мы взяли из леса, столько же и возвращаем. Уход за сеянцами ведется на протяжении почти 10 лет. Мощности лесного питомника позволяют не только полностью обеспечить потребности наших предприятий в сеянцах для лесовосстановления, но и предлагать их другим компаниям отрасли. Наши сеянцы востребованы в целом ряде лесных регионов СЗФО и ЦФО.
Мощности лесного питомника позволяют обеспечить предприятие сырьем
Фото предоставлено лесозаводом «Судома»
- Вы выступаете за экологичное проектирование, уменьшение количества отходов, за продвижение процесса повторного использования и переработки. Все это применяется в Дедовичском районе?
- Однозначно. Мы стремимся к полной переработке сырья и безотходному эффективному производству и планомерно развиваемся в этом направлении. Именно поэтому в первом квартале мы запустили производство топливных брикетов RUF. Брикеты — экологичный вид топлива, набирающий популярность среди владельцев загородных домов. Это небольшие бруски, состоящие из измельченных и спрессованных под большим давлением отходов лесопильного производства: сухой древесной стружки, шлифовальной пыли, опилок и др. Их отличает длительность горения при высокой теплоотдаче, устойчивость к влаге, экономичность и практичность в использовании, удобство в хранении. Кроме того, в процессе горения брикеты не издают характерное потрескивание и не искрятся. Они горят ровно и практически полностью сгорают, образуют мало дыма. На «Судоме» в качестве сырья для топливных брикетов используются отходы собственного производства пиломатериалов.
Предприятие стремится к полной переработке сырья и безотходному производству
Фото предоставлено лесозаводом «Судома»
Тюльпаны для псковичей
- Какие новые направления вы развиваете? Планируется ли расширение производства?
- Да, у нас большие планы. Мы планомерно увеличиваем глубину переработки лесосырья и расширяем ассортимент производимой продукции. Производство топливных брикетов я уже называл. В рамках приоритетного инвестиционного проекта лесозавод «Судома» в ближайшее время запустит еще одно новое направление — цех по производству мебельного щита из березы. Цех уже построен, оборудование проходит пусконаладку. Но и другие предприятия нашего комплекса активно развиваются. С расширением производства на «Судоме» пропорционально растет нагрузка на лесозаготовительное и лесовосстановительное подразделения. Масштабные планы по расширению производства и у лесопитомника. Коллеги рассматривают несколько опций, которые включают как увеличение объема выращиваемых сеянцев хвойных деревьев, так и введение в ассортимент новых видов растений, в том числе декоративных. Такой опыт уже есть — в преддверии 8 марта в «Экополисе» вырастили прекрасные тюльпаны.
- С началом работы предприятия рабочими местами было обеспечено около 400 человек. Потребуются ли кадры для новых проектов?
- В преддверии запуска нового направления по мебельному щиту мы открыли несколько десятков вакансий. В частности, предприятие набирает мастеров, инженеров ОТК, механиков, операторов автоматических и полуавтоматических линий, укладчиков пиломатериалов, деталей и изделий из древесины и др. Также ближе к лету на сезонные работы будет приглашать лесной питомник «Экополис», а в июле появятся новые вакансии в направлении лесозаготовки у «Дедовичской Лесной Компании». В целом предприятия лесопромышленного комплекса в Дедовичах в этом году создают порядка 100 новых рабочих мест как для опытных профессионалов отрасли, так и для начинающих специалистов, молодежи.
Руководство предприятия заинтересовано в том, чтобы в Дедовичском районе было комфортно жить и работать
Фото предоставлено лесозаводом «Судома»
- По сути, ваше предприятие — градообразующее в Дедовичах? Какую работу по развитию поселка вы проводите? Какие мероприятия и социальные проекты поддерживаете?
- Наши предприятия принимают активное участие в жизни поселка, его развитии. Мы, прежде всего, заинтересованы, чтобы здесь было комфортно жить и работать, была вся необходимая социальная и культурная инфраструктура — ведь у нас работают как местные жители, так и высококлассные специалисты из других регионов, и мы стремимся, чтобы им всем здесь было хорошо. Мы это обычно не афишируем, но и наши предприятия, и сотрудники наших предприятий принимали и продолжают принимать участие в создании целого ряда объектов в Дедовичах. Это не только финансирование, но и продукция, техника, опыт наших сотрудников. Гордимся, что причастны к реализации таких проектов, как мемориал Партизанской славы, открытый в прошлом году, ремонт местной школы, благоустройство парка, которое сейчас ведет районная администрация, и многих других. По инициативе наших сотрудников развивается самодеятельность, любительский и детский спорт, разнообразные кружки. Также коллеги с удовольствием принимают участие в волонтерских проектах, и мы их в этом всячески поддерживаем.