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Экономика

Если ангина три раза в год

Как сохранить миндалины?

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Редакция
26 апреля 2021 года, 12:10
Фото: rate24.ru
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«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».

- Постоянно увеличены шейные и подчелюстные лимфатические узлы. Болею ангиной раза 3 в год, предлагают удаление миндалин. А можно как-нибудь их сохранить? - спрашивает Вера Петрова из Пскова.

- Хронический тонзиллит чаще всего вызывается условно-патогенной стрептококковой и стафилококковой флорой. При декомпенсации сами нёбные миндалины становятся источником инфекции, так как бактерии, размножаясь внутри них, распространяются с током крови по всему организму. Особенно чувствительны к ним миокард, суставы и почки. Поэтому велика опасность развития осложнений, приводящих к хроническим заболеваниям, - отвечает  терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ Елена Аверьянова.


Возможность сохранения миндалин определяется их функциональным состоянием. Если, несмотря на консервативное лечение, на их поверхности постоянно образуются гнойные пробки, повышается температура тела, появляются боли в сердце, почках, суставах – есть смысл решить вопрос радикально.

Если ангина три раза в годЕлена Аверьянова, терапевт, доцент ПсковГУ

Тем более что современные методики позволяют убрать только наиболее поврежденную часть миндалин с помощью лазера. В любом случае при неэффективности стандартной терапии стоит обратить внимание на альтернативные методы лечения, так как от состояния миндалин зависит здоровье всего организма

В клинике «Профессор» можно выполнить комплексное обследование гормонального статуса, костно-мышечной и нервной систем, а также обследование на все инфекционные заболевания, в том числе на COVID-19 методом ПЦР.

Вопросы доктору можно задать по телефону редакции 8 (8112) 57- 31- 23. 

Если ангина три раза в год
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