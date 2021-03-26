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Экономика

На взлёт

Нинель Салагаева рассказала о будущем псковского аэропорта

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Максим Андреев
26 марта 2021 года, 09:46
Фото: Дарья Хваткова
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Как развивается ситуация вокруг «Псковавиа» и когда у псковского аэропорта появится новый оператор? На эти и другие вопросы в интервью «Псковской правде» ответила вице-губернатор Нинель Салагаева.

На взлёт

Фото Андрея Степанова

«Это будет конкурентная процедура»

- Как развивается ситуация вокруг «Псковавиа», связанные с его банкротством судебные процессы?

- Предприятие работает. Суды продолжаются в рамках дела о банкротстве, возбужденного еще в 2017 году. В ноябре 2020 года был назначен конкурсный управляющий «Псковавиа». На сегодняшний день сформирован общий список требований кредиторов на сумму 232 миллиона рублей. Суды идут в том числе по оспариванию тех сделок, которые по мнению конкурсного управляющего нанесли ущерб предприятию, по оспариванию сумм задолженности. Я думаю, судов будет еще много: предприятие достаточно большое, задолженность тоже, кредиторов много.

- Администрация Псковской области в этих процессах участвует?

- Единственный иск, который администрация заявила в лице Комитета по управлению государственным имуществом — это спор по включению в реестр кредиторов требований на сумму 5 миллионов 200 тысяч рублей. Очередное заседание по нему у нас будет 13 апреля.

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- В конце 2019 года было создано новое предприятие, призванное заниматься развитием авиасообщения в регионе...

- Это юридическое лицо — ООО «Псковский международный аэропорт «Княгиня Ольга» — создано для того, чтобы аэропортовая деятельность не останавливалась. Оно оказывает там неспециализированные виды услуг.

- Что это за услуги?

- Это не «сертифицированные» виды услуг. Почти вся аэропортовая деятельность является сертифицируемой. Предприятие должно иметь несколько лицензий/сертификатов: пожарный, медицинский, и, самое главное, - на ведение операторской деятельности. Сейчас ООО «Псковский международный аэропорт «Княгиня Ольга» находится в процессе их получения, пока у него есть только медицинский сертификат. Но новое предприятие может оказывать неспециализированные услуги, например, осуществлять уборку воздушных судов, обслуживать пассажиров внутри аэропорта.

На взлёт

Фото Дарьи Хватковой
Соответственно, в новое юрлицо перешли люди, деятельность которых не привязана к сертификатам и лицензиям. Это было сделано в первую очередь для того, чтобы иметь возможность вовремя выплачивать им зарплату. Потому что были периоды, когда задержки по зарплате в «Псковавиа» достигали четырех месяцев.

- «Псковавиа», несмотря на суды и процедуру банкротства, продолжает обслуживать аэропорт?

- Да, у них есть для этого необходимые сертификаты и лицензии и они осуществляют работу диспетчеров, службы безопасности и пр.

- Но постепенно эти функции будут передаваться новому предприятию?

- Надежды на то, что «Псковавиа» будет санировано и вновь заработает, уже нет. Введена процедура банкротства итогом которой будет продажа имущества. И новым оператором станет тот, кто его приобретет и зайдет на псковский аэропорт.

Будет ли это наше новое предприятие или же сторонняя организация, кто-то из крупных операторов, таких как «Ренова» или «Новопорт» - сейчас сказать трудно. Мы этот процесс не можем контролировать, это будет абсолютно конкурентная конкурсная процедура. Кто предложит большую цену за имущественный комплекс предприятия, тот и победит.

«С военными у нас полное взаимопонимание»

- На протяжении зимних месяцев неоднократно были ситуации с задержкой или отменой псковских рейсов. Некоторые это объясняли тем, что взлетную полосу должны чистить военные, и администрация аэропорта не может контролировать этот процесс…

- С военными у нас полное взаимопонимание. И несмотря на то, что пока договор о совместном базировании не подписан, все процедуры, которые нужны, чтобы взлетно-посадочная полоса была своевременно готова, воинской частью осуществляются. С нашей стороны никаких претензий нет.

На взлёт

Фото Дарьи Хватковой
- То есть, никаких субъективных факторов, из-за которых срываются рейсы, нет?

- Только объективные. Когда идет снег, потом тает, потом резко понижается температура и происходит обледенение, реагент просто не успевает схватиться и невозможно очистить полосу. У нас такое за зиму было несколько раз, поскольку в этом году как мы все это на себе ощутили, была нехарактерно снежная и холодная зима.

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Бывало, когда низко опускались облака и была ограниченная видимость, когда из-за перепада температур опускался туман, что тоже сказывалось на видимости, самолеты были вынуждены уходить на запасной аэродром.

- Вы сказали, что договор о совместном базировании с военными не подписан. Кто его должен подписать и что изменится после того, как он будет заключен?

- Это новый договор, который теперь уже, наверное, будет заключать новый собственник аэропортового комплекса. Там будут распределены полномочия: кто за что отвечает, кто какие затраты несет, кто кого оповещает об изменении метеоусловий, кто делает замеры коэффициента сцепления на взлетно-посадочной полосе перед посадкой или взлетом. Сейчас это взаимодействие осуществляется, исходя из договоренностей. А в договоре все это будет закреплено.

«Пустые самолеты не летали»

- Какие задачи стоят перед ООО «Псковский международный аэропорт «Княгиня Ольга»?

- У нас есть план по выводу предприятия на самоокупаемость. В первую очередь для этого должен быть обеспечен достаточный пассажиропоток. По нашим расчетам, когда предприятие будет обслуживать 120-130 тысяч пассажиров в год, оно перейдет на самоокупаемость.

Но здесь есть множество факторов. Дело в том, что вся материально-техническая база предприятия — старая и нуждается в обновлении. Мы сейчас этим вопросом занимаемся. Например, по поручению губернатора предприятию был предоставлен в пользование новый автобус для перевозки пассажиров от аэровокзального комплекса до воздушных судов, что особенно актуально во время плохой погоды.

По планам, уже в этом году мы должны перевезти порядка 100 тысяч пассажиров. И судя по тому, что мы видим за январь-март, мы на эту цифру к концу года выходим.

На взлёт

Фото Дарьи Хватковой
- Какие из существующих на сегодняшний день авиамаршрутов из Пскова наиболее востребованы?

- Москва, безусловно. Загрузка рейсов там составляет 85-90%. На некоторые рейсы, особенно предпраздничные, за неделю не бывает билетов в продаже. Даже несмотря на то, что в этом году мы значительно увеличили число рейсов. Если вы помните, вначале, когда после долгого перерыва только было возобновлено авиасообщение с Москвой, было всего два рейса в неделю, потом три, сегодня – пять рейсов в неделю на Москву, а с апреля авиасообщение с Москвой станет ежедневным.

Второе по востребованности направление — это Сочи, причем в любое время года. И осенью был высокий пассажиропоток, и зимой, и сейчас. Загрузка рейсов также 80-90%. Третье — Калининград. Сейчас там загрузка чуть поменьше, а летом и осенью была практически полная.

Анапа в прошлом году немного нас разочаровала в плане загрузки. А что касается Симферополя, то в прошлом году туда летала авиакомпания «Руслайн» с 50-местными самолетами. А в этом, с 30 апреля по 30 сентября, авиаперелеты в Крым два раза в неделю будет осуществлять компания S7 на Airbus A310, у которых вместимость около двух сотен пассажиров. Мы ожидаем, что это направление тоже будет загружено. Первые числа мая покажут, на сколько.

Это авиакомпания международного уровня, она является участником глобального авиационного альянса oneworld. И то, что такая авиакомпания заходит к нам – это показатель того, что нам удалось сохранить высокий уровень нашего аэропорта. А я напомню, что он имеет статус международного аэропорта 4-го класса.

Да, проблемы по-прежнему есть, мы их решаем, и, я думаю, для всех очевидно, что в сфере авиационного сообщения за последние 2-3 года произошли колоссальные изменения. 

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