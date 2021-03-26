Как развивается ситуация вокруг «Псковавиа» и когда у псковского аэропорта появится новый оператор? На эти и другие вопросы в интервью «Псковской правде» ответила вице-губернатор Нинель Салагаева.

«Это будет конкурентная процедура»

- Как развивается ситуация вокруг «Псковавиа», связанные с его банкротством судебные процессы? - Предприятие работает. Суды продолжаются в рамках дела о банкротстве, возбужденного еще в 2017 году. В ноябре 2020 года был назначен конкурсный управляющий «Псковавиа». На сегодняшний день сформирован общий список требований кредиторов на сумму 232 миллиона рублей. Суды идут в том числе по оспариванию тех сделок, которые по мнению конкурсного управляющего нанесли ущерб предприятию, по оспариванию сумм задолженности. Я думаю, судов будет еще много: предприятие достаточно большое, задолженность тоже, кредиторов много. - Администрация Псковской области в этих процессах участвует? - Единственный иск, который администрация заявила в лице Комитета по управлению государственным имуществом — это спор по включению в реестр кредиторов требований на сумму 5 миллионов 200 тысяч рублей. Очередное заседание по нему у нас будет 13 апреля.

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- В конце 2019 года было создано новое предприятие, призванное заниматься развитием авиасообщения в регионе... - Это юридическое лицо — ООО «Псковский международный аэропорт «Княгиня Ольга» — создано для того, чтобы аэропортовая деятельность не останавливалась. Оно оказывает там неспециализированные виды услуг. - Что это за услуги? - Это не «сертифицированные» виды услуг. Почти вся аэропортовая деятельность является сертифицируемой. Предприятие должно иметь несколько лицензий/сертификатов: пожарный, медицинский, и, самое главное, - на ведение операторской деятельности. Сейчас ООО «Псковский международный аэропорт «Княгиня Ольга» находится в процессе их получения, пока у него есть только медицинский сертификат. Но новое предприятие может оказывать неспециализированные услуги, например, осуществлять уборку воздушных судов, обслуживать пассажиров внутри аэропорта.

Соответственно, в новое юрлицо перешли люди, деятельность которых не привязана к сертификатам и лицензиям. Это было сделано в первую очередь для того, чтобы иметь возможность вовремя выплачивать им зарплату. Потому что были периоды, когда задержки по зарплате в «Псковавиа» достигали четырех месяцев. - «Псковавиа», несмотря на суды и процедуру банкротства, продолжает обслуживать аэропорт? - Да, у них есть для этого необходимые сертификаты и лицензии и они осуществляют работу диспетчеров, службы безопасности и пр. - Но постепенно эти функции будут передаваться новому предприятию? - Надежды на то, что «Псковавиа» будет санировано и вновь заработает, уже нет. Введена процедура банкротства итогом которой будет продажа имущества. И новым оператором станет тот, кто его приобретет и зайдет на псковский аэропорт. Будет ли это наше новое предприятие или же сторонняя организация, кто-то из крупных операторов, таких как «Ренова» или «Новопорт» - сейчас сказать трудно. Мы этот процесс не можем контролировать, это будет абсолютно конкурентная конкурсная процедура. Кто предложит большую цену за имущественный комплекс предприятия, тот и победит.

«С военными у нас полное взаимопонимание»

- На протяжении зимних месяцев неоднократно были ситуации с задержкой или отменой псковских рейсов. Некоторые это объясняли тем, что взлетную полосу должны чистить военные, и администрация аэропорта не может контролировать этот процесс… - С военными у нас полное взаимопонимание. И несмотря на то, что пока договор о совместном базировании не подписан, все процедуры, которые нужны, чтобы взлетно-посадочная полоса была своевременно готова, воинской частью осуществляются. С нашей стороны никаких претензий нет.

- То есть, никаких субъективных факторов, из-за которых срываются рейсы, нет? - Только объективные. Когда идет снег, потом тает, потом резко понижается температура и происходит обледенение, реагент просто не успевает схватиться и невозможно очистить полосу. У нас такое за зиму было несколько раз, поскольку в этом году как мы все это на себе ощутили, была нехарактерно снежная и холодная зима.

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Бывало, когда низко опускались облака и была ограниченная видимость, когда из-за перепада температур опускался туман, что тоже сказывалось на видимости, самолеты были вынуждены уходить на запасной аэродром. - Вы сказали, что договор о совместном базировании с военными не подписан. Кто его должен подписать и что изменится после того, как он будет заключен? - Это новый договор, который теперь уже, наверное, будет заключать новый собственник аэропортового комплекса. Там будут распределены полномочия: кто за что отвечает, кто какие затраты несет, кто кого оповещает об изменении метеоусловий, кто делает замеры коэффициента сцепления на взлетно-посадочной полосе перед посадкой или взлетом. Сейчас это взаимодействие осуществляется, исходя из договоренностей. А в договоре все это будет закреплено.

«Пустые самолеты не летали»

- Какие задачи стоят перед ООО «Псковский международный аэропорт «Княгиня Ольга»? - У нас есть план по выводу предприятия на самоокупаемость. В первую очередь для этого должен быть обеспечен достаточный пассажиропоток. По нашим расчетам, когда предприятие будет обслуживать 120-130 тысяч пассажиров в год, оно перейдет на самоокупаемость. Но здесь есть множество факторов. Дело в том, что вся материально-техническая база предприятия — старая и нуждается в обновлении. Мы сейчас этим вопросом занимаемся. Например, по поручению губернатора предприятию был предоставлен в пользование новый автобус для перевозки пассажиров от аэровокзального комплекса до воздушных судов, что особенно актуально во время плохой погоды. По планам, уже в этом году мы должны перевезти порядка 100 тысяч пассажиров. И судя по тому, что мы видим за январь-март, мы на эту цифру к концу года выходим.