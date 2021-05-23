Проблемы фермеров и пути их решения обсудили на собрании ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Псковской области «Псковский фермер». Мероприятие проходило при поддержке Россельхозбанка (РСХБ) впервые после длительного перерыва из-за пандемии коронавируса. Поэтому вопросов у сельхозпроизводителей накопилось много.

Переходим в онлайн

По-прежнему фермеры нуждаются в техническом перевооружении. Нужны деньги на проведение мелиорации для развития сельских территорий. Есть проблемы и с реализаций фермерских продуктов, в частности, с их попаданием в федеральные торговые сети. Но, стоит отметить, что эти и другие вопросы не остаются без внимания властей и финансовых организаций. В частности, по итогам работы с фермерским сообществом Россельхозбанк разработал целую серию проектов в помощь сельхозпроизводителю. Новые банковских продукты на собрании ассоциации презентовал глава Псковского филиала РСХБ Дмитрий Алемасов.

«Во время пандемии банк переосмыслил многие процессы, и мы переходим в онлайн-формат. Мы создаем свой банк для фермеров, свой банк для сельских жителей, свой банк для жителей РФ. Мы стопроцентно государственный банк, и, по сути, мы принадлежим вам», - обратился Дмитрий Алемасов к присутствующим. Руководитель Псковского филиала банка подробно остановился на нескольких платформах, которые в первую очередь созданы для фермеров и для сельских жителей. Первая такая платформа - «Своё. Фермерство». Проект стартовал в 2020 году, и его промежуточные итоги впечатляют: свыше 100 тысяч посетителей, свыше 23 тысяч презентованных товаров сельхозпроизводителей и более 3 тысяч поставщиков в 85 регионах РФ. «Что мы можем найти там для наших фермеров? Онлайн-бухгалтерия, онлайн-услуги юриста. Сегодня я слышал от многих, что этого не хватает и нужны специалисты, которые могут проконсультировать. Есть возможность подбора и покупки семян по всей российской федерации. Безусловно это онлайн-заявки на предоставление кредитов, открытие расчетно-кассового обслуживания», - рассказал Дмитрий Алемасов. До конца года в рамках проекта «Свое. Фермерство» будет реализована возможность онлайн-оформления лизинговых и страховых продуктов для фермеров, а также более удобный формат кредитования юрлиц. «Стартует возможность ведения агробизнеса, в частности, есть возможность приобрести либо взять в аренду сельхозтехнику. Вопросов много. Но мы открыты для общения», - отметил он.

Для развития села

Успешно реализуется и проект «Свое жилье», который позволяет приобрести дома в сельской местности. «Мы предоставляем ипотеку от 2,7% годовых. Сумма кредита - до 3 миллионов рублей в нашем регионе. Колоссальный объем заявок реализован в 2020 году в Псковском, Великолукском, Островском районе», - рассказал он. Дмитрий Алемасов отметил, что льготная ипотека — это, в том числе, возможность строительства своего жилья: «Почему не построить дом своей мечты?».

Также стартует маркетплейс «Мое время». «Это реализация продуктов, которые необходимы для старшего поколения: повышенные ставки по депозитам, пониженные по кредитованию, страхование», - пояснил глава псковского филиала РСХБ. Кроме того, в июне 2021 года стартует взаимодействие банка с сетью «Магнит»: «Многие фермеры работают с сетями. По-разному происходит ценообразование. Здесь мы постараемся добиться привилегий при работе с ритейлером». «Свое. Родное» — еще один интересный маркетплейс, где фермеры показывают свою продукцию. «Это та самая ваша продукция, которую могут приобрести горожане. В 2020 году мы запустили этот сервис, он вызвал широкий ажиотаж. Вам не нужно платить никаких денег, чтобы зарегистрироваться на этих платформах. Это все бесплатно. Вы сами зарегистрировались, вы сами назначаете цену, вы сами ищете своих покупателей», - пояснил Дмитрий Алемасов.

Сеновал с удобствами

По словам руководителя филиала РСХБ, проект «Свое. Родное» станет одной из главных ступеней для развития агротуризма, о котором идет много разговоров на уровне правительства РФ: «Есть европейские коллеги, которые делают экофермы, куда приезжает человек из города. Это человек, который не знает, как выглядит корова, никогда не держал в руках колос пшеницы. Через «Свое жилье» или «Свое село» мы можем организовать эти самые экофермы на территории Псковской области. Сельский туризм - наш новый вариант развития бизнеса, где мы не только выращиваем, но и предоставляем некое гостиничное обслуживание».

«Помните ли вы, кода последний раз спали на сеновале?, - спросил Дмитрий Алемасов, обращаясь к собранию. - Три человека! А сегодняшняя молодежь? Что она знает? Это надо менять. Сельский агротуризм — это наше будущее». Он также отметил, что средняя стоимость жизни в доме подальше от трассы порядка 5 тысяч рублей в день: «А если поток будет постоянным? Это хороший стимул!» Озвученный бюджет на селе вызвал возражение из зала. «Это не для Пскова — 5 тысяч в день. Удобства надо или сеновал?» «Сеновал с удобствами», - пояснил Дмитрий Алемасов.

Шаг в будущее

Еще один проект, старт которому будет дан в Псковской области в этом году - «Школа фермера». Он будет реализован на базе Великолукской сельхозакадемии. В рамках проекта планируется обучение молодых фермеров. Это 120-150 часов лекционного материала - частично в формате-онлайн. Но никто не отменял очного формата. Практика «в поле» тоже предусмотрена. Обучать новичков будут как действующие фермеры, которым есть что рассказать, так и преподаватели вуза. По итогам презентации проектов слово взял председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов. Он поблагодарил банк в лице его руководителя «за ту работу, которую сейчас ведется»: «В этом году было оформлено 15 заявок по льготному кредитованию растениеводства. Из них 12 малые формы получили. Спасибо вам большое!».