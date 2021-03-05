Погода в поле

Пандемия коронавируса коснулась многих отраслей. А как переживает непростой период сельскохозяйственная отрасль? С какими настроениями фермеры и сельхозпредприятия вступают в новую посевную компанию, каких результатов удалось достичь в прошлом году и на какую господдержку могут рассчитывать местные аграрии, узнала «Псковская правда».

Рискованное земледелие

Моя любимая фишка — сравнивать нашу работу с кем-то, особенно с нашими соседями, потому что мы находимся в равных погодных и экономических условиях. Год закончился удачно для нашего сельского хозяйства. У нас высокий индекс продукции, мы подросли к уровню прошлого года на 9%. Это один из высоких сельхозпоказателей по России и самый высокий индекс по Северо-Западу. Хорошие результаты работы за 2020 год видны по всем направлениям - и в растениеводстве, и в животноводстве. Николай Романов, председатель комитета по сельскому хозяйству Псковской области

В настоящее время аграрии региона заняты подготовкой к посевной. По данным областного сельхозкомитета, объемы озимого сева в этом году на 60% больше, чем в прошлом. Но риски сохраняются: если ударит мороз (а такое вполне еще может случиться), посевы померзнут. По этому, поясняет Николай Романов, сельхозпроизводители, которые посеяли озимые, с тревогой наблюдают за изменениями температуры и ждут устойчивой погоды: - Если все погодные условия сложатся, и все будет как в прошлом году, то мы ожидаем урожай зерна - 160 тыс тонн. В прошлом году 154 тонны намолотили — и это отличный результат. Еще один повод для гордости — псковское зерно успешно экспортируется. А значит, продукция аграриев соответствует всем требованиям качества. - Мы работаем в тесном контакте с компанией «Содружество» из Калининграда. Она почти весь псковский рапс скупила и отправила в Германию, - сообщил Николай Романов.

Без знаний - никуда

Фермеры занимают в структуре сельского хозяйства Псковской области 2,9%, население - 13%, все остальное - хозяйства крупные и средние. И они дают результаты. Даже в период пандемии сельхозпредприятия остались на плаву. Более того, именно в это непростое время произошло два значимых события: появились новые собственники у Псковской птицефабрики и комбикормового завода. Но есть и проблемы.

- Например, резко подорожали минеральные удобрения. Мы, проанализировав ситуацию, направили жалобу на необоснованное завышение цены на минеральные удобрения в ФАС. Повышение цены - это большой минус для нас. Мы все говорим, что должна быть дешевая продукция, но если себестоимость повышается — производители должны повышать цену на конечный продукт, - пояснил Николай Романов. Но, несмотря на проблемы, настроение у аграриев - боевое. - Результаты труда чувствуются не только в цифрах, но и в деньгах. Все на страже, все учатся. Зима — для нас время, когда мы стараемся освоить новые технологии и новые разработки, чтобы была возможность удешевить продукт. Без знаний той или другой технологии мы не продвинемся. И все высокие результаты — это благодаря тому, что наши руководители и специалисты учатся, - отметил глава сельхозкомитета.

Радужных прогнозов нет

Сами аграрии, впрочем, осторожны в прогнозах. Надо полагать, в том числе и в силу крестьянской привычки лишний раз не хвастаться, как бы чего не вышло. - Пандемия коснулась всех. Но сельскохозяйственная отрасль является отраслью непрерывного производства и ограничений, какие были в другом бизнесе, где полностью была остановка производства, у нас не было, - рассказал депутат Псковского областного Собрания, генеральный директор ОАО «Красное знамя» Новосокольнического района Андрей Козлов. Он напомнил, что в прошлом году его компанией была построена ферма на 1800 фуражных голов, проведена реконструкцию двух старых ферм. - Пользовались всеми программными продуктами и мерами господдержки. Поэтому для нашего предприятия прошлый год не был плохим. Свои планы мы не остановили и выполнили их в срок, - сказал он. В то же время, по его словам, отрицательно сказалась на себестоимости продукции растениеводства большая валютно-курсовая разница.

-а продукции животноводства это тоже отразилось, потому что оборудование все иностранное, привязано к курсу евро. Кроме того, был очень высокий скачок цен на зерно, что тоже не смогло в лучшую сторону сократить наши затраты. Только благодаря модернизации и повышению производительности труда, мы сохранили позиции, рабочие места, увеличили заработную плату работникам. Поэтому для нас этот год не был провальным. По многим предприятиям он сильно ударил, в том числе, по сельскохозяйственным. Но это те предприятия, которые работают по старой технологии. Андрей Козлов, депутат Псковского областного Собрания

На 2021 год прогноз у сельхозпроизводителя «не совсем оптимистичный». - Я пока не вижу вариантов снижения цен на зерно. Кроме того, пандемия не не закончилась. Мы понимаем, что сельское хозяйство отдельно существовать не может. Если наши контрагенты чувствуют себя неуверенно и плохо, мы можем через какое-то время так же это почувствовать. В то же время, по словам Андрея Козлова, если ограничительные меры до лета сохранятся, закрытые границы скажутся положительно — «увеличится потребительская способность нашего населения за счет того, что люди находятся здесь». - Больше радужных прогнозов нет. Финансирование по линии Минсельхоза и всех остальных в нынешнем году не увеличено, даже немножко по некоторым программам сокращено. Очень сильно подорожали удобрения, поэтому не прогнозирую снижение цен на зерно. Техника дешеветь не будет. Цены на топливо тоже растут. Если все эти вещи складывать в одно целое — себестоимость продукции у нас увеличится. И конечный потребитель тоже заплатит за это рублем. Снижения цен на продукты питания в следующем году не будет, - сказал сельхозпроизводитель.

Рост цен на энергоносители и запчасти беспокоит и коллегу Андрея Козлова — депутата Псковского областного Собрания, директора ЗАО «Агрофирмы «Победа» Виктора Гречина. - Вот это беспокоит. Сбивает темпы работы: планируешь по одним ценам, а выходит по другим. А так - стабильно работает коллектив, старается. В тепличном комбинате уже пошла продукция: псковичи получают на стол огурцы, зелень. Животноводство обеспечено кормами. Но беспокоит, что на корма очень быстро растут цены.

Для развития села

Говоря о мерах поддержки сельского хозяйства, Николай Романов отметил, что их достаточно, но нужны хорошие специалисты, чтобы правильно оформить все необходимые документы. В то же время, в районах зачастую сокращают отделы сельского хозяйства. - Есть большая проблема в районах. Как правило, как только избирается новый глава района, он идет на оптимизацию своего аппарата и всегда в эту оптимизацию попадает сельское хозяйство. Это странно. Потому что, если взять те меры поддержки, которые может через комитет сельского хозяйства получить район, я бы на месте руководителей увеличивал количество специалистов, - сказал он. По его словам, только на участие в программе «Комплексное развитие сельских территорий» собирается заявка из 5 районов на 1,2 миллиарда рублей. - Если все получится — это будет большое подспорье для районов. А для этого нужны хорошие специалисты. Без первичной документации, которая готовиться на местах, мы ничего не можем предъявить министерству сельского хозяйства. Николай Романов также отметил, что эти проекты касаются развития всей социальной сферы сельских территорий. В проектно-сметной документации обозначены такие мероприятия, как реконструкция очистных сооружения, систем водоотведения, строительство спортивных площадок, покупка оборудования. - Возможно, такая поддержка решит проблему оттока населения из сельской местности, - сказал он.