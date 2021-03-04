«Это ваша безопасность!»

Утечка газа в квартире может быть смертельно опасна. Именно поэтому так важно, чтобы любое газовое оборудование проверялось специалистами на постоянной основе. Для этого необходимо заключить договор на проведение технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования (ТО ВКГО) со специализированной организацией и потом впустить газовика для проверки. К тем же, кто не спешит позаботиться о собственной безопасности, мы отправились в рейд вместе с сотрудниками «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков».

«У вас не заключен договор»

- Вы собственник? У вас не заключен договор на техническое обслуживание газового оборудования (ТО ВКГО). Вас об этом уведомляли не один раз, в том числе, вы получили заказное письмо под подпись. Почему не пришли договор заключать? - примерно так начинается разговор контролеров ООО «Газпром межрегионгаз Псков» с собственниками жилья.

В этот раз газовики посетили несколько многоквартирных домов на ул. Стахановской. В списке около 20 адресов.

Хозяйку квартиры в доме №2 по ул. Стахановской удалось застать дома накануне отъезда в командировку.

- Я в командировке была. И сейчас уезжаю. Времени не было, - объяснила женщина тот факт, что до сих пор у нее не заключен договор на ТО ВКГО. И тут же согласилась подписать необходимые документы, чтобы исправить ситуацию.

Убедить хозяина квартиры из соседнего подъезда в необходимости заключения договора оказалось немного сложнее. Мужчина предлагал «отложить это дело» и обещал сам приехать в «Газпром межрегионгаз»:

- И я сейчас заключить не готов, потому что все договоры отдаю своему юристу!

Эти аргументы не убедили контролеров ресурсоснабжающей организации:

-У вас было достаточно времени ознакомиться с текстом договора, он лежит в открытом доступе на нашем сайте. Вы понимаете, что по закону без договора мы не можем осуществлять вам поставку газа?

В итоге, собственник квартиры все-таки согласился с требованием законодательства и подписал договор.