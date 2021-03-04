«Это ваша безопасность!»

Утечка газа в квартире может быть смертельно опасна. Именно поэтому так важно, чтобы любое газовое оборудование проверялось специалистами на постоянной основе. Для этого необходимо заключить договор на проведение технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования (ТО ВКГО) со специализированной организацией и потом впустить газовика для проверки. К тем же, кто не спешит позаботиться о собственной безопасности, мы отправились в рейд вместе с сотрудниками «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков».
«У вас не заключен договор»
- Вы собственник? У вас не заключен договор на техническое обслуживание газового оборудования (ТО ВКГО). Вас об этом уведомляли не один раз, в том числе, вы получили заказное письмо под подпись. Почему не пришли договор заключать? - примерно так начинается разговор контролеров ООО «Газпром межрегионгаз Псков» с собственниками жилья.
В этот раз газовики посетили несколько многоквартирных домов на ул. Стахановской. В списке около 20 адресов.
Хозяйку квартиры в доме №2 по ул. Стахановской удалось застать дома накануне отъезда в командировку.
- Я в командировке была. И сейчас уезжаю. Времени не было, - объяснила женщина тот факт, что до сих пор у нее не заключен договор на ТО ВКГО. И тут же согласилась подписать необходимые документы, чтобы исправить ситуацию.
Убедить хозяина квартиры из соседнего подъезда в необходимости заключения договора оказалось немного сложнее. Мужчина предлагал «отложить это дело» и обещал сам приехать в «Газпром межрегионгаз»:
- И я сейчас заключить не готов, потому что все договоры отдаю своему юристу!
Эти аргументы не убедили контролеров ресурсоснабжающей организации:
-У вас было достаточно времени ознакомиться с текстом договора, он лежит в открытом доступе на нашем сайте. Вы понимаете, что по закону без договора мы не можем осуществлять вам поставку газа?
В итоге, собственник квартиры все-таки согласился с требованием законодательства и подписал договор.
В доме №6 по улице Стахановской дверь участникам рейда открыл пожилой мужчина. Собственнику квартиры уже 80 лет, и, по его словам, прийти в офис компании для заключения договора ему помешало состояние здоровья. Но он был согласен оформить документы на техобслуживание на месте.
Теперь, согласно договору, один раз в год специалисты будут приходить и проверять его газовое оборудование, предварительно уведомив владельца жилья о своем визите по телефону. Газовики не устают повторять, что это не пустая формальность, а необходимость! Со временем газовое оборудование приходит в непригодность, изнашивается, постоянной проверки требуют резьбовые соединения на газопроводе.
Газораспределительная организация напоминает собственникам, что, в соответствии с законодательством, заключение договора на техническое обслуживание — это обязанность абонента. Для оформления документов он может подойти в офис или оставить заявку на сайте АО «Газпром газораспределение Псков». В особых случаях, контролер может прийти и заключить договор на ТО ВКГО на дому.
В случае уклонения от заключения договора на ТО ВКГО, нарушителю, по решению комитета по региональному контролю и надзору, придется оплатить штраф. Также его ждет отключение газа.
ПОДРОБНОСТИ
В соответствии с изменениями в КоАП РФ (внесены Федеральным законом №412-ФЗ от 5 декабря 2016 года) установлены размеры штрафов для физических и юридических лиц за нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО). В частности:
- уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО/ВКГО,
- отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО/ВКГО,
- уклонение от обязательной замены или обязательного диагностирования оборудования в составе ВДГО/ВКГО
влечет наложение штрафа на граждан в размере 1-2 тыс. рублей, должностных лиц – 5-20 тыс. рублей, юридических лиц – 40-100 тыс. рублей.
Если перечисленные действия привели к аварии или возникновению угрозы жизни и здоровью людей, штраф составит: для граждан - 10-30 тыс. рублей, должностных лиц – 50-100 тыс. рублей, юридических – 100-400 тыс. руб.
Повторное правонарушение влечет наложение штрафа на граждан в размере 2-5 тыс. рублей, должностных лиц – 10-40 тыс. рублей или дисквалификацию на 1-3 года, юридических лиц – 80-200 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.