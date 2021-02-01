Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Экономика

Стройка идет

Как льготная ипотека спасла отрасль от коронакризиса и зачем Псковской области столько жилья

Текст:
Светлана Синцова
1 февраля 2021 года, 15:30
Фото: Дарья Хваткова
0

2020 год стал испытанием для многих отраслей. А как пережила этот период строительная отрасль? О ситуации в сфере строительства и о том, стала ли импульсом для развития отрасли льготная ипотека, рассказал председатель регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов.


Больше на целый дом

- Все, что не убивает, делает нас сильнее, - охарактеризовал известной цитатой ситуацию в строительной сфере Сергей Грахов. По его словам, несмотря на все трудности, которые были в 2020 году, строительная отрасль все равно показала хорошие результаты.

По итогам прошлого года в Псковской области введено 263 тысячи квадратных метров жилья, что на три тысячи квадратных метров больше, чем в 2019 году.

Причем объемы увеличились как за счет возведения многоквартирных домов, так и за счет частного строительства.


В 2019 году многоквартирных домов было введено 99 тысяч квадратных метров, в в 2020 году — 106 тысяч. Семь тысяч квадратных метров для нашего региона — это достаточно неплохие показатели. Это фактически многоквартирный жилой дом на 7-8 этажей.

Стройка идетСергей Грахов, председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области 

По словам Сергея Грахова, в планах на 2021 год — ввести 302 тысячи квадратных метров жилья:

- Сейчас активно работаем над тем, чтоб жители активизировались в плане строительства жилых домов. Наш регион имеет свою специфику - здесь развита хуторная система. И многие псковичи выбирают индивидуальное жилищное строительство. Сейчас Минстрой РФ разрабатывает программу по индивидуальному жилому строительству. И мы намерены стать в ней пилотным регионом и отработать все механизмы. У нас для этого есть земля и люди, которые хотят построить жилые дома и жить в них.

Целебная таблетка

Одной из «целебных таблеток», благодаря которой строительство в 2020 году не остановилось, председатель комитета назвал льготную ипотеку.

- Дом нужно не только построить, но и продать. В начале года, когда у населения упали доходы и покупку жилья стали откладывать на потом, рынок продажи сильно просел. Была угроза заморозки объектов. Спасибо президенту и правительству, что ввели уникальную программу ипотеки под 6,5%. Это помогло застройщикам остаться на плаву и начать новые проекты, а людям - улучшить свои жилищные условия. И очень радостно, что президентом принято решение эту программу льготной ипотеки продлить. - отметил Сергей Грахов.

В итоге ипотечных кредитов в 2020 году было выдано 5700 - на тысячу больше, чем в 2019-м (4700). Несмотря на то, что взрыв спроса на жилье по льготной ипотеке возник летом прошлого года, когда многие, не зная о возможном продлении программы, «пытались вскочить в последний вагон», эксперт не прогнозирует падения спроса:

- Мы ожидаем, что если программа и дальше продолжится, это только поможет экономике страны. Строительная отрасль — это серьезный процент в валовом продукте. В льготную ипотеку было вложено 150 млрд рублей, а в итоге экономика получила порядка 4 триллионов, - пояснил Сергей Грахов. И выразил надежду, что программа льготной ипотеки коснется и индивидуального жилищного строительства.


Стройка идет
ЛЬготная ипотека - это возможность улучшить жилищные условия
Фото Дарьи Хватковой

- Помогая человеку улучшить свои условия, мы возвращаем определенные средства в бюджет. И этот бюджет потом тратится на улучшение условий. Это хороший двигатель для экономики, - сказал он.

Опасений, что набрав кредиты по льготной ставке псковичи не смогут их выплачивать, как это было в 2007 году в США, по словам Сергея Грахова, тоже нет.

- В США выдавались ничем не обеспеченные кредиты. У нас такого быть не может.

Кроме того, изменилась схема закона о дольщиках и был введен механизм эскроу-счетов - «действенный механизм по защите и людей, и государства». Суть его в том, что застройщик больше не может напрямую пользоваться деньгами людей, своих вкладчиков, он пользуется деньгами банка. То есть перед тем, как начать строительство, он обращается в банк с полным пакетом документов. Банк проверяет всю историю застройщика, его финансовые возможности, каким образом и по какой цене он собирается продавать квартиры. И в случае сомнений может не предоставить проектное финансирование.

- Этот контроль, который проводит банковский сектор, гарантирует, что объект будет экономически эффективным. Каждая стройка подтверждается и проверяется, что она физически может быть достроена.

Строить больше

Однако следствием предоставления льгот по ипотеке стал рост цен на недвижимость. Сергей Грахов отмечает, что в псковском регионе стоимость жилья тоже выросла.

- Есть повышение стоимости — ориентировочно 10%. В любом случае мы должны понимать, что спрос рождает предложение, - сказал он. - Наш рынок нацелен ориентировочно на 100 тысяч квадратных метров жилья в год. Девелоперы на это рассчитывают и столько строят. Когда ввели дополнительные механизмы поддержки, произошел небольшой ажиотаж на рынке жилья. Здесь сложно винить застройщиков, девелоперов за то, что они повысили цены. Это в целом по стране произошло. Но мы не дадим поднимать цены до бесконечности. Сейчас уже есть программы по стимулированию развития жилищного строительства.

Одна из таких программ - «Стимул» - предполагает прокладку инженерных коммуникаций и дорог за счет федеральных средств в помощь застройщику. Учитывая, что транспортно-инженерная инфраструктура составляет 30% от стоимости застройки, это серьезная помощь.

- Мы будем участвовать в этих программах и не дадим бесконечно поднимать цену, - пообещал Сергей Грахов.


Стройка идет
Количество новостроек в стране увеличится в ближайшее время
Фото Дарьи Хватковой

Он также напомнил, что президент РФ поставил амбициозную задачу — к 2030 году выйти на объем в 120 миллионов квадратных метров жилья в год.

- Для сравнения, сейчас ежегодно вводится 82-83 миллионов квадратных метров жилья. То есть мы должны на треть увеличить количество вводимого жилья, - сказал он. - Кажется, куда столько жилья нужно? Но с другой стороны, средний цикл жизни дома - 50 лет. Иногда такой дом проще снести и поставить новый. Предполагается, что дома должны обновляться раз через 30-40 лет.

Медленно, но верно

По словам Сергея Грахова, неправильно, что в Псковской области люди продолжают жить в домах, многие из которых построены сразу после войны.

- Мы, конечно, в рамках программы по переселению из аварийного жилья людей переселяем. Но это аварийные дома, а много домов в предаварийном состоянии или станут такими через 5-10 лет. Мы должны об этом думать сейчас. И президент поставил задачу думать вперед на много лет.

Председатель комитета также отметил, что в рамках программы по переселению из ветхого жилья регион стараемся участникам программы либо предоставлять жилье на первичном, либо строить новые дома.

- Таким образом, мы стимулируем строительный рынок и переселяем людей в новые дома. Это более правильный, но более долгий подход. Нас даже критиковали за то, что Псковская область в конце плетется. Да, мы плелись к конце весь год. Мы строили два дома. Но в итоге показатель переселения на 123% перевыполнили. Критикуют, и бог с ним. Мы медленно, но идем правильным путем.

Что касается в целом жилищного строительства, то предпочтение сегодня отдается комплексной жилой застройке.

- Место проживания человека должно быть дружелюбным ему. Нацпроект «Формирование комфортной городской среды» нацелен на создание дружелюбной среды, чтобы человеку приятно было находиться там, где он живет. И комплексная застройка должна эту цель преследовать. Мне очень нравится слоган «Псковская область — регион, в котором хочется жить». Это правильная цель — сделать наш регион местом, где хочется жить.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Лабиринт, слон и авокадо

Экономика / Я – социальный предприниматель
27 января 17:20

Лабиринт, слон и авокадо

Молодые родители открыли в Пскове детский клуб, который нравится и малышам, и взрослым
«Длинные» машины

Экономика / Деньги
25 января 17:49

«Длинные» машины

В 2021 году псковичи получат новые инструменты автокредитования
Полное погружение

Экономика / Я – социальный предприниматель
29 декабря 15:55

Полное погружение

Псковичка рассказала, для кого делает «страшные» квесты и где искала для них реквизит

  • Житель Опочецкого района из ревности застрелил собутыльника: ПАИ опубликовало фото
  • Пропала монахиня из Псково-Печерского монастыря
  • Скончался директор псковской школы № 47 Андрей Мануйлов
  • Названы основные причины провала акций протеста 31 января
  • 23 прививочных пункта от коронавируса открыты в Псковской области
  • Подрядчика оштрафовали на 230 тысяч рублей за уборку улиц Пскова
  • Анастасия Повторейко: Коронавирус никуда летом не уйдёт
  • Реконструкция станции очистки воды продолжается в Великих Луках
  • В суд направлено дело группы закладчиков наркотиков из Пскова
  • «Ростелеком» организовал VPN и гостевой Wi-Fi для автозаправочной сети «Псковнефтепродукт»
  • После служебной проверки глава великолукской инфекционной больницы вернулась к работе
  • Великолукские спортсменки победили на Чемпионате России по стрельбе из лука
  • 21 класс в псковских школах переведён на дистанционное обучение из-за коронавируса
  • Семь семей удостоены медалей «Родительская слава Псковской области»
  • Локнянский школьник получил приз от организаторов конкурса #ВсеВПсков-2020 за лучшее видео
  • За организацию незаконного досуга накажут компьютерный клуб в Рижском проспекте в Пскове
  • Ещё три смерти от коронавируса зафиксирован в Псковской области
  • Штрафы до 20 тыс. рублей назначены участникам несанкционированной акции в Пскове
  • Более 70 млн рулей выделены на доплаты псковским медикам
  • Похолодание ожидается в Псковской области к концу рабочей недели
  • 115 новых случаев коронавируса выявили 31 января в Псковской области

    • 31 января

  • Молодой человек пытался похитить продукты из магазина в Великих Луках
  • Еще один очаг коронавируса ликвидирован в Псковской области
  • Несанкционированная акция в Пскове 31 января была малочисленной
  • Еще один житель Псковской области скончался от коронавирусной инфекции
  • В Струго-Красненском районе пострадал выпрыгнувший на ходу из автомобиля мужчина
  • Пропавшего два года назад псковича разыскивает полиция
  • На месте строительства подземного храма в Псково-Печерском монастыре начались изыскательные работы

    • 30 января

  • «Человеком региона» признана Анастасия Повторейко
  • Объявлен конкурс эскизов пристройки к Печорской лингвистической гимназии

    • Новости

    Невысокое напряжение

    Политика
    Максим Андреев 28 января 17:31

    Невысокое напряжение

    Состоялась первая в 2021 году сессия регионального парламента

    Гости из будущего

    Экономика / Я – социальный предприниматель
    21 декабря 14:48

    Гости из будущего

    Предприниматель предлагает идеальный досуг для школьников
    Парк, деловая зона или «резерв» для потомков?

    Экономика
    30 ноября 14:23

    Парк, деловая зона или «резерв» для потомков?

    Судьбу территории бывшего рынка на Четырех углах обсудили на градсовете Пскова