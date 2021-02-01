Стройка идет

2020 год стал испытанием для многих отраслей. А как пережила этот период строительная отрасль? О ситуации в сфере строительства и о том, стала ли импульсом для развития отрасли льготная ипотека, рассказал председатель регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов.



Больше на целый дом

- Все, что не убивает, делает нас сильнее, - охарактеризовал известной цитатой ситуацию в строительной сфере Сергей Грахов. По его словам, несмотря на все трудности, которые были в 2020 году, строительная отрасль все равно показала хорошие результаты. По итогам прошлого года в Псковской области введено 263 тысячи квадратных метров жилья, что на три тысячи квадратных метров больше, чем в 2019 году. По итогам прошлого года в Псковской области введено 263 тысячи квадратных метров жилья, что на три тысячи квадратных метров больше, чем в 2019 году. Причем объемы увеличились как за счет возведения многоквартирных домов, так и за счет частного строительства.



В 2019 году многоквартирных домов было введено 99 тысяч квадратных метров, в в 2020 году — 106 тысяч. Семь тысяч квадратных метров для нашего региона — это достаточно неплохие показатели. Это фактически многоквартирный жилой дом на 7-8 этажей. Сергей Грахов, председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области

По словам Сергея Грахова, в планах на 2021 год — ввести 302 тысячи квадратных метров жилья: - Сейчас активно работаем над тем, чтоб жители активизировались в плане строительства жилых домов. Наш регион имеет свою специфику - здесь развита хуторная система. И многие псковичи выбирают индивидуальное жилищное строительство. Сейчас Минстрой РФ разрабатывает программу по индивидуальному жилому строительству. И мы намерены стать в ней пилотным регионом и отработать все механизмы. У нас для этого есть земля и люди, которые хотят построить жилые дома и жить в них.

Целебная таблетка

Одной из «целебных таблеток», благодаря которой строительство в 2020 году не остановилось, председатель комитета назвал льготную ипотеку. - Дом нужно не только построить, но и продать. В начале года, когда у населения упали доходы и покупку жилья стали откладывать на потом, рынок продажи сильно просел. Была угроза заморозки объектов. Спасибо президенту и правительству, что ввели уникальную программу ипотеки под 6,5%. Это помогло застройщикам остаться на плаву и начать новые проекты, а людям - улучшить свои жилищные условия. И очень радостно, что президентом принято решение эту программу льготной ипотеки продлить. - отметил Сергей Грахов. В итоге ипотечных кредитов в 2020 году было выдано 5700 - на тысячу больше, чем в 2019-м (4700). Несмотря на то, что взрыв спроса на жилье по льготной ипотеке возник летом прошлого года, когда многие, не зная о возможном продлении программы, «пытались вскочить в последний вагон», эксперт не прогнозирует падения спроса: - Мы ожидаем, что если программа и дальше продолжится, это только поможет экономике страны. Строительная отрасль — это серьезный процент в валовом продукте. В льготную ипотеку было вложено 150 млрд рублей, а в итоге экономика получила порядка 4 триллионов, - пояснил Сергей Грахов. И выразил надежду, что программа льготной ипотеки коснется и индивидуального жилищного строительства.



- Помогая человеку улучшить свои условия, мы возвращаем определенные средства в бюджет. И этот бюджет потом тратится на улучшение условий. Это хороший двигатель для экономики, - сказал он. Опасений, что набрав кредиты по льготной ставке псковичи не смогут их выплачивать, как это было в 2007 году в США, по словам Сергея Грахова, тоже нет. - В США выдавались ничем не обеспеченные кредиты. У нас такого быть не может. Кроме того, изменилась схема закона о дольщиках и был введен механизм эскроу-счетов - «действенный механизм по защите и людей, и государства». Суть его в том, что застройщик больше не может напрямую пользоваться деньгами людей, своих вкладчиков, он пользуется деньгами банка. То есть перед тем, как начать строительство, он обращается в банк с полным пакетом документов. Банк проверяет всю историю застройщика, его финансовые возможности, каким образом и по какой цене он собирается продавать квартиры. И в случае сомнений может не предоставить проектное финансирование. - Этот контроль, который проводит банковский сектор, гарантирует, что объект будет экономически эффективным. Каждая стройка подтверждается и проверяется, что она физически может быть достроена.

Строить больше

Однако следствием предоставления льгот по ипотеке стал рост цен на недвижимость. Сергей Грахов отмечает, что в псковском регионе стоимость жилья тоже выросла. - Есть повышение стоимости — ориентировочно 10%. В любом случае мы должны понимать, что спрос рождает предложение, - сказал он. - Наш рынок нацелен ориентировочно на 100 тысяч квадратных метров жилья в год. Девелоперы на это рассчитывают и столько строят. Когда ввели дополнительные механизмы поддержки, произошел небольшой ажиотаж на рынке жилья. Здесь сложно винить застройщиков, девелоперов за то, что они повысили цены. Это в целом по стране произошло. Но мы не дадим поднимать цены до бесконечности. Сейчас уже есть программы по стимулированию развития жилищного строительства. Одна из таких программ - «Стимул» - предполагает прокладку инженерных коммуникаций и дорог за счет федеральных средств в помощь застройщику. Учитывая, что транспортно-инженерная инфраструктура составляет 30% от стоимости застройки, это серьезная помощь. - Мы будем участвовать в этих программах и не дадим бесконечно поднимать цену, - пообещал Сергей Грахов.



Он также напомнил, что президент РФ поставил амбициозную задачу — к 2030 году выйти на объем в 120 миллионов квадратных метров жилья в год. - Для сравнения, сейчас ежегодно вводится 82-83 миллионов квадратных метров жилья. То есть мы должны на треть увеличить количество вводимого жилья, - сказал он. - Кажется, куда столько жилья нужно? Но с другой стороны, средний цикл жизни дома - 50 лет. Иногда такой дом проще снести и поставить новый. Предполагается, что дома должны обновляться раз через 30-40 лет.

Медленно, но верно