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Экономика

Парк, деловая зона или «резерв» для потомков?

Судьбу территории бывшего рынка на Четырех углах обсудили на градсовете Пскова

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Светлана Синцова
30 ноября 2020 года, 14:23
Фото: Андрей Степанов
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Осенью этого года городские власти серьезно взялись за рынок на Четырех углах. Неэстетичные и к тому же незаконные постройки демонтируются, но в то же время всех псковичей волнует вопрос — что же будет на месте бывшего рынка? Немного света на будущее территории было пролито на заседании Градостроительного совета Пскова. Подробности — в репортаже «Псковской правды».

Разделить или совместить

Участникам заседания было представлено целых четыре варианта освоения этой территории.

- Предложений было достаточно много, и до последнего дня сложно было определиться, на чем остановиться. Давайте попытаемся их либо разделить, либо совместить, - предложил основной докладчик по этому вопросу, главный архитектор Пскова Евгений Скачков.

Первый вариант — это создание открытого общественного спортивно-развлекательного пространства, которое станет своеобразным продолжением сквера на Четырех углах. В рамках этой концепции, предлагается создание площадок, амфитеатров, велосипедных и пешеходных дорожек, также центрального арт-объекта и центра коворкинга.

-Малопретензионный вариант, который возможно всех бы устроил, - отметил главный архитектор.

Парк, деловая зона или «резерв» для потомков?
Четыре предложения освоения территории на Четырех углах предложил главный архитектор Пскова Евгений Скачков
Фото Андрея Степанова

Другие три варианта — более насыщенные. Так, во втором варианте предлагается устройство общественного культурно-выставочного и торгового пространства, в третьем - гостинично-торгово-развлекательное пространства. Четвертое предложение вариант Евгений Скачков назвал вариантом «на закуску». В рамках этой концепции планируется размещение гостинично-арендного жилья, торгового комплекса и центра дополнительного образования.

- Возможно, появятся еще от вас предложения. Но здесь важен принцип, по какому пути мы должны сделать эту площадку инвестиционно-привлекательной, - отметил докладчик.

Создать среду

В формате свободного микрофона члены градостроительного совета высказали замечания и предложения по представленным вариантам.

Заместитель председателя псковского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Ирина Голубева напомнила об исторических зданиях на этой территории. 

-Скажите, в какой степени учитываются сейчас зоны охраны не только дома по Рижскому, 7, но и нескольких домов по улице Пароменской? Они тоже должны иметь свои ограничения, - сказала Ирина Голубева.

Парк, деловая зона или «резерв» для потомков?
Зампредседателя регионального отделения ВООПИиК Ирина Голубева напомнила об исторических зданиях на этой территории
Фото Андрея Степанова

Зампредседателя ВООПИиК также отметила, что представленные проекты вырваны из городского контекста. 

-Поэтому при проработках любых вариантов хотелось бы видеть, как будет выглядеть в связи с этими предложениями противоположная сторона улицы. Все-таки это сложившийся городской район. Там есть ценные градоформирующие объекты по улице Горького. Сейчас они не учитываются никаким образом. <...> Поэтому хотелось бы сначала получить ответы на вопросы относительно объектов культурного наследия, которые тут есть и насколько они будут сочетаться с предложенными вариантами, - сказала она.

В связи с этим Евгений Скачков пояснил, что «речь идет не о проектах, а о концептуальных подходах». 

-Дом по первой линии сохраняется при всех концептуальных предложениях. В четвертом — возможно, будет его реконструкция, - сказал он.

По поводу учета интересов памятников объектов культурного наследия выступил и руководитель Псковского отделения союза архитекторов России Владимир Васильев. Он отметил, что сохранить памятники - это не значит только физически их сохранить. 

-Это, слава Богу, учтено в проекте. Но есть еще принцип — морально сохранить памятник. То есть сохранить то окружение, которое подчеркнет этот памятник, сохранит его дух. Нельзя памятники оставлять одни рядом с новой цветущей застройкой. Мы этим их морально убьем, - сказал он. Добавив, что «дома, о которых говорила Ирина Борисовна, надо не просто сохранить, а создать им среду».

Кроме того, архитектор предложил обратиться к идее конца 70-х- начала 80х годов, когда здесь был запроектирован общегородской киноконцертный зал. 

Парк, деловая зона или «резерв» для потомков?
Председатель комитета по охране культурного наследия Вадим Нэдик считает, что гостиничный комплекс в центре города - неплохая идея
Фото Андрея Степанова

-Я понимаю, что для крупного объема сейчас охранные ограничения накладываются. Но в городе нет нормального полноценного достойного киноконцертного зала. А это место очень удобно для доступности с любой точки города. Поэтому мне хотелось бы попросить подумать в составе проекта о неком зальном комплексе, - сказал он.

Комитет по туризму выступил за небольшой гостиничный комплекс с торговой зоной и деловыми пространствами. Коллег поддержал и председатель комитета по охране культурного наследия Вадим Нэдик:

-С точки зрения сохранения памятников проще сказать: давайте поставим огромные скверы и будем любоваться. В чем-то я согласен с мнением коллег из комитета по туризму: привлекательно поселиться в исторической части и пойти на экскурсии. Что в этом плохого? Ничего.

Зарезервировать

С неожиданным предложением выступил бывший главный архитектор Пскова Сергей Кондратьев. Он предложил оставить эту территорию в качестве резервной. По его словам, такое же решение уже было принято в конце прошлого века. 

Парк, деловая зона или «резерв» для потомков?
Бывший главный архитектор Пскова Сергей Кондратьев предложил оставить эту территорию в качестве резервной
Фото Андрея Степанова

-Мы тогда сошлись во мнении, что этот участок лучше оставить нашим потомкам. Давайте подумаем: застроить участок по любому их этих вариантов — это наверное, самое простое. Но развитие города — это не только застройка пустых пространств, не только начинка новыми функциями. Бывают ситуации, когда нужно оставить площадь как резерв, потому что может возникнуть необходимость, которую сегодня предугадать не можем», - пояснил он. И посоветовал «сделать продолжение парка на Четырех углах» и «просто благоустроить эту территорию».

Сторонников у этого варианта практически не нашлось. Глава администрации Александр Братчиков высказался о том, что «нужно сделать что-то самим, чтобы жить было хорошо и комфортно». А директор института «Псковгражданпроект» Аркадий Гинделес обратил внимание на то, что не стоит оставлять эту территорию еще на 30 лет.

- Тридцать лет прошло... Мы и есть те потомки, которые должны решить, - подчеркнул он. Кроме того, по его мнению, парк со дугой стороны уже есть. 

-Парк, рассеченный магистралью, которая небезопасна, - это не совсем правильная идея. И хочется не только погулять по зеленым насаждения — хотелось бы при нашей жизни, чтобы был центр привлечения. Это может быть или торговля, или досуговые места, - сказал Аркадий Гинделес.

Парк, деловая зона или «резерв» для потомков?
Брать на себя ответственность призвал собравшихся директор АО «Псковжилстрой» Владислав Абрамов
Фото Андрея Степанова

«Принимать на себя ответственность, а не говорить, что потомки потом будут делать» призвал собравшихся и директор АО «Псковжилстрой» Владислав Абрамов: 

- Давайте с концепцией определимся, скажем, что мы хотим видеть в центре города, и будем привлекать сюда деньги. А не откладывать это на потом, на завтра или на 100 лет. Давайте брать ответственность. Чего боимся, кого боимся?

По итогам обсуждения Градсовет принял решение развивать данную территорию в качестве гостиничной, деловой и торговой зоны. «Все в общем-то за деловую зону с гостиничными комплексами, торгово-развлекательными комплексами. С большинством высказываний согласны, они будут учитываться в рамках проектирования. И проект уже пройдет все согласования с комитетом по охране памятников и со всеми разрешительными структурами», - отметил Александр Братчиков.

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