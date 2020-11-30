Парк, деловая зона или «резерв» для потомков?

Осенью этого года городские власти серьезно взялись за рынок на Четырех углах. Неэстетичные и к тому же незаконные постройки демонтируются, но в то же время всех псковичей волнует вопрос — что же будет на месте бывшего рынка? Немного света на будущее территории было пролито на заседании Градостроительного совета Пскова. Подробности — в репортаже «Псковской правды».

Разделить или совместить

Участникам заседания было представлено целых четыре варианта освоения этой территории. - Предложений было достаточно много, и до последнего дня сложно было определиться, на чем остановиться. Давайте попытаемся их либо разделить, либо совместить, - предложил основной докладчик по этому вопросу, главный архитектор Пскова Евгений Скачков. Первый вариант — это создание открытого общественного спортивно-развлекательного пространства, которое станет своеобразным продолжением сквера на Четырех углах. В рамках этой концепции, предлагается создание площадок, амфитеатров, велосипедных и пешеходных дорожек, также центрального арт-объекта и центра коворкинга. -Малопретензионный вариант, который возможно всех бы устроил, - отметил главный архитектор.

Другие три варианта — более насыщенные. Так, во втором варианте предлагается устройство общественного культурно-выставочного и торгового пространства, в третьем - гостинично-торгово-развлекательное пространства. Четвертое предложение вариант Евгений Скачков назвал вариантом «на закуску». В рамках этой концепции планируется размещение гостинично-арендного жилья, торгового комплекса и центра дополнительного образования. - Возможно, появятся еще от вас предложения. Но здесь важен принцип, по какому пути мы должны сделать эту площадку инвестиционно-привлекательной, - отметил докладчик.

Создать среду

В формате свободного микрофона члены градостроительного совета высказали замечания и предложения по представленным вариантам. Заместитель председателя псковского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Ирина Голубева напомнила об исторических зданиях на этой территории. -Скажите, в какой степени учитываются сейчас зоны охраны не только дома по Рижскому, 7, но и нескольких домов по улице Пароменской? Они тоже должны иметь свои ограничения, - сказала Ирина Голубева.

Зампредседателя ВООПИиК также отметила, что представленные проекты вырваны из городского контекста. -Поэтому при проработках любых вариантов хотелось бы видеть, как будет выглядеть в связи с этими предложениями противоположная сторона улицы. Все-таки это сложившийся городской район. Там есть ценные градоформирующие объекты по улице Горького. Сейчас они не учитываются никаким образом. <...> Поэтому хотелось бы сначала получить ответы на вопросы относительно объектов культурного наследия, которые тут есть и насколько они будут сочетаться с предложенными вариантами, - сказала она. В связи с этим Евгений Скачков пояснил, что «речь идет не о проектах, а о концептуальных подходах». -Дом по первой линии сохраняется при всех концептуальных предложениях. В четвертом — возможно, будет его реконструкция, - сказал он. По поводу учета интересов памятников объектов культурного наследия выступил и руководитель Псковского отделения союза архитекторов России Владимир Васильев. Он отметил, что сохранить памятники - это не значит только физически их сохранить. -Это, слава Богу, учтено в проекте. Но есть еще принцип — морально сохранить памятник. То есть сохранить то окружение, которое подчеркнет этот памятник, сохранит его дух. Нельзя памятники оставлять одни рядом с новой цветущей застройкой. Мы этим их морально убьем, - сказал он. Добавив, что «дома, о которых говорила Ирина Борисовна, надо не просто сохранить, а создать им среду». Кроме того, архитектор предложил обратиться к идее конца 70-х- начала 80х годов, когда здесь был запроектирован общегородской киноконцертный зал.

-Я понимаю, что для крупного объема сейчас охранные ограничения накладываются. Но в городе нет нормального полноценного достойного киноконцертного зала. А это место очень удобно для доступности с любой точки города. Поэтому мне хотелось бы попросить подумать в составе проекта о неком зальном комплексе, - сказал он. Комитет по туризму выступил за небольшой гостиничный комплекс с торговой зоной и деловыми пространствами. Коллег поддержал и председатель комитета по охране культурного наследия Вадим Нэдик: -С точки зрения сохранения памятников проще сказать: давайте поставим огромные скверы и будем любоваться. В чем-то я согласен с мнением коллег из комитета по туризму: привлекательно поселиться в исторической части и пойти на экскурсии. Что в этом плохого? Ничего.

Зарезервировать

С неожиданным предложением выступил бывший главный архитектор Пскова Сергей Кондратьев. Он предложил оставить эту территорию в качестве резервной. По его словам, такое же решение уже было принято в конце прошлого века.

-Мы тогда сошлись во мнении, что этот участок лучше оставить нашим потомкам. Давайте подумаем: застроить участок по любому их этих вариантов — это наверное, самое простое. Но развитие города — это не только застройка пустых пространств, не только начинка новыми функциями. Бывают ситуации, когда нужно оставить площадь как резерв, потому что может возникнуть необходимость, которую сегодня предугадать не можем», - пояснил он. И посоветовал «сделать продолжение парка на Четырех углах» и «просто благоустроить эту территорию». Сторонников у этого варианта практически не нашлось. Глава администрации Александр Братчиков высказался о том, что «нужно сделать что-то самим, чтобы жить было хорошо и комфортно». А директор института «Псковгражданпроект» Аркадий Гинделес обратил внимание на то, что не стоит оставлять эту территорию еще на 30 лет. - Тридцать лет прошло... Мы и есть те потомки, которые должны решить, - подчеркнул он. Кроме того, по его мнению, парк со дугой стороны уже есть. -Парк, рассеченный магистралью, которая небезопасна, - это не совсем правильная идея. И хочется не только погулять по зеленым насаждения — хотелось бы при нашей жизни, чтобы был центр привлечения. Это может быть или торговля, или досуговые места, - сказал Аркадий Гинделес.