Территория успеха

Победителей регионального этапа национальной премии «Бизнес-Успех» наградили 20 ноября в Пскове. Лауреаты получили ценные призы, сертификаты на бизнес-обучение и главную награду премии — статуэтку «Золотой домкрат». Это символ, который обозначает характер предпринимателя, прилагающего все усилия, чтобы поднять свой бизнес.



Региональный этап премии «Бизнес-Успех» прошел в рамках форума «Территория бизнеса - территория жизни». Свои проекты предприниматели презентовали во время онлайн-конференции. Всего в этом году на участие в конкурсе заявлено больше 50 бизнес-идей в номинациях "Лучший молодёжный проект", "Лучший женский проект", "Лучший сельскохозяйственный проект" ,"Лучший созидательный проект". Также каждый участник претендовал на первенство в номинации "Народный предприниматель", где победителя определило не мнение членов жюри, а народное голосование. - рассказала заместитель директора по специальным проектам Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Наталья Папишина. Наталья Папишина, заместитель директора по спецпроектам Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области

По итогам конкурса обладателями «Золотого домкрата» стали: Владимир Харитонов (Компания «Айрон Барбер», г.Псков) - в номинации «Лучший молодёжный проект. Номинация имени Сергея Выходцева»; Мария Андреева (Центр интеллектуального развития «Вектор», г. Псков) - в номинации «Лучший женский проект»; Анна Войченко (СПСПК «Кипрей») - в номинации «Лучший сельскохозяйственный проект»; Александр Павлов (Школа танцев «Dance Family», г. Псков) — в номинации «Лучший созидательный проект». Спецприз от оргкомитета премии «Бизнес-Успех» получил Александр Васильев (Строительная компания «AV-House», г. Псков). А «народным предпринимателем» стал Михаил Лебедев (Интернет-магазин креативных подарков «Квадрат», г. Псков).



Помимо «Золотого домкрата», победители получили призы для личностного роста и развития бизнеса: Mini MBA - обучение в бизнес-акселераторе, гаджеты Apple, бизнес-литературу издательства «Альпина Паблишер». - Национальная премия «Бизнес-Успех» - это шанс для представителей малого и среднего бизнеса показать свои истории успеха и заявить о себе на всю Россию. Победители регионального этапа получают возможность презентовать свой бизнес на федеральном уровне в Москве, - отметила Наталья Папишина. А пока вдохновляющими примерами своего успеха победители поделились с «Псковской правдой».

Дома под ключ



- Мы занимаемся строительством домов,- говорит обладатель спецприза премии — руководитель компания «AV-House» Александр Васильев. Предприниматель рассказал, что работает в строительной отрасли пять лет, но свое дело открыл недавно — в начале этого года: - Начинали с того, что просто строили дома на продажу. В какой-то момент их количество стало увеличиваться, потому что цена на дома чуть ниже по стоимости метра, чем на квартиру. Районы - удобные, как для жителей Завеличья, так и для жителей Запсковья. Плюс мы строим не точечно, а сразу небольшими массивами. Прошли аккредитацию почти во всех банках, в которых можно брать ипотеку. В итоге объемы строительства стали увеличиваться, - рассказал Александр Васильев.



По словам предпринимателя, комплектация, в которой сдаются дома — максимально полная: - Большинство домов такого формата делалось незавершенными: штукатурка ручного нанесения, отопление часто вообще не делали. Мы все собрали вместе, чтобы человек не задумывался, что ему что-то еще надо будет делать, кроме ремонта. Участие в профессиональных конкурсах, по мнению Александра Васильева, положительно отражается на бизнесе. - У компаний, которые участвуют и побеждают, появляется дополнительная медийность, они становятся более узнаваемыми и получают больше доверия от людей. Конкурс интересный. Сейчас морально готовимся к тому, что придется ехать в Москву. Мы нацелены дальше работать и развиваться, - отметил он.

Косметика для мужчин



- Впечатления о конкурсе у меня положительные. Когда малый бизнес продвигают, это очень здорово. Победители регионального этапа примут участие во всероссийском этапе конкурса. Это очень привлекательно для нашей компании. Тем более нам есть, что рассказать,- отметил соучредитель молодой производственной компании ООО «Айрон Барбер» Владимир Харитонов.



Компания ООО «Айрон Барбер», победившая в молодежной номинации, занимается производством косметических средств и средств индивидуальной защиты. - Сейчас у нас три собственных торговых марки, также производим продукцию под брендом заказчика, - сообщил Владимир Харитонов. - А начиналось все в начале 2018 года, когда командой из трех человек мы основали компанию. Главной идеей было создание крафтовой мужской косметики для барбершопов, которая не уступала бы в качестве зарубежным аналогам. Это был бизнес с нуля. Делали все сами: разработка рецептуры, дизайна, упаковки. Было много проб и ошибок, но все старания были вознаграждены, косметика IRON BARBER признана лучшим отечественным мужским косметическим брендом 2018 года. В начале 2020 года компания посещала выставки в России, Казахстане, Гонконге и Токио, развивала продажи на российских маркетплейсах и планировала выход на международные рынки. - Однако пандемия разделила жизнь нашей компании на «до» и «после», точнее - на «до» и «во время». Непростая ситуация в регионе сама подтолкнула нас к правильному решению. Пока основное направление нашей деятельности стояло на паузе, мы перебросили все ресурсы на выпуск антисептика. В итоге нам не пришлось сокращать кадры, а наоборот, мы увеличили штат, закупили новое оборудование, и оборот компании вырос более чем в 20 раз. Сейчас совместно с Псковским экспортным центром готовим первую поставку на Amazon. Пандемия дала нам понять, что нужно искать средства и возможности, чтобы становиться еще лучше.

Танцы для всей семьи



Еще один победитель конкурса - школа танцев «Dance Family». Слоган школы: «Вся семья должна танцевать», и, действительно, на занятия в «Dance Family» приходят целыми семьями. - Нашей школе танцев семь лет. По размерам и количеству посетителей — это самая большая школа в Псковской области. В этом году мы расширились, у нас много направлений, много преподавателей, много участников — взрослых и детей, - рассказал руководитель школы Александр Павлов.



В бизнес Александр пришел не сразу. Одно время он работал преподавателем танцев, но после окончания университета стал работать по специальности: - У меня красный диплом по экономике и бухгалтерскому учету. Отработал бухгалтером, потом пошел в банк. Думал, что классная работа — оказалось, что не настолько. В плане денег все было хорошо, но мне хотелось заниматься творчеством. И пришла идея создать свою школу. По словам Александра, сначала это был мини-коллектив на субаренде. А потом он продал свое жилье, комнату в общежитии, и на эти деньги с нуля построил зал на ул. Я.Фабрициуса. Дальше, по словам предпринимателя, «все по накатанной пошло». - Сейчас у нас 1000 квадратных метров, гигантская вывеска, франшизу собираемся делать. Можно и на победу в Москве рассчитывать, чтобы регион мог гордиться нами. Участие в конкурсе «Бизнес- Успех» и победа в региональном этапе для нас большой плюс, - сказал Александр.

Переработка сельхозпродукции



В номинации «Лучший сельскохозяйственный проект» победил проект потребительского кооператива «Кипрей» - Органик-центр «Активное село».



- Цель проекта - продвижение малого бизнеса на территории сельской местности посредством более тесного трансграничного сотрудничества и предоставления социальной услуги по заморозке и сушке сельхозпродукции, - рассказала исполнительный директор СПСПК «Кипрей» Анна Войченко По ее словам, центр будет оказывать услугу по переработке сельхозпродукции: овощей, фруктов, растений, грибов, ягод. На сайте проекта любой желающий может приобрести фермерскую продукцию производителей. Органик-центр также могут посещать туристы. По мнению Анны Войченко, это поможет повысить доверие к продукции псковских сельских производителей, популяризировать малые хозяйства и псковскую кухню, развить местную экономику.